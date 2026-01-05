Csúcsdöntéssel kezdte az évet a BUX, kockázatokat áraz a forintpiac
A BUX 112 321 ponton kezdett, ami bő 1 százalékos plusz, egyúttal historikus rekord. A forint még erős szinteken mozog, de hétfőn reggel bepótolta az ünnepek alatti geopolitikai kockázatok árazását.
Ázsiában remek a hangulat
Év végén lefelé korrigáltak az amerikai részvényindexek, majd pénteken vegyes mozgásokat láthattunk. A széles piacot leképező S&P 500 és a klasszikus Dow Jones ipari átlag emelkedett, míg a technológiai fókuszú Nasdaq Composite enyhén csökkent.
Hétfőn hajnalban Ázsiában kedvező a hangulat: a hongkongi Hang Seng miniális emelkedést mutat. Míg a kontinentális kínai a Sanghaj Composite bő 1 százalékot, a japán Nikkei pedig majd 3 százalékot pattant.
A japán piacon különösen jó a hangulat,
a geopolitikai feszültségek erősödése miatt elsősorban a védelmi szektor részvényei szerepelnek jól.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek fél százalék körüli emelkedéssel indíthatják a mai kereskedést.
Az Equilor elemzői reggeli jegyzetükben a Barclay's kockázatelemzésére hívták fel a figyelmet: a bank stratégái szerint tovább emelkedhetnek az amerikai részvényindexek az idei évben, ugyanakkor hektikussá válhat a mozgás, mivel magas értékeltségi szinteken léptek be a 2026-os évbe, melyek túlzottan a mesterséges intelligencia sikerére épülnek.
Pesti parkett: fényes a hangulat
Az OTP 35 430 forinton nyitott, ami majd 1 százalékos plusz.
A Mol 2 998 forintról startolt, s ez közel 2 százalékos felpattanás.
A Richter 9 945 forintról indult, majd 1 százalékot emelkedve.
A Magyar Telekom 1 800 forinton kezdett, közel fél százalékos pluszban.
A 4iG 4 220 forinton kezdte az évet, bő 1 százalékot emelkedve.
Néhány kispapír nagyot pattant:
- az Appeninn közel 5 százalékot,
- az Akko bő 4 százalkékot,
- a Rába bő 4 százalékot,
- a BIF majd 3 százalékot.
Elmúlt napok bizonytalanságait árazza a forint
Az euró-forint árfolyama
az év utolsó napjaiban visszakerült a korábbi csökkenő trendcsatornába,
melynek felső trendvonala jelenleg 384,70-nél húzódik. Alatta az 50 és a 30 napos mozgóátlag szintén ellenállást jelent 384,66-nál és 384,35-nél. Erős támasz pedig 381,90 közelében látható a grafikonon.
Az euró-forint hajnalban 383 közelében járt, majd a tőzsdenyitáshoz közeledve meredeken 385-ig emelkedett. Nyitáskor 384,7 közelében jegyezték.
Más szóval,
nyitás előtt kilépett a kurzus a trendcsatornából.