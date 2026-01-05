Deviza
EUR/HUF383,88 -0,12% USD/HUF327,44 -0,26% GBP/HUF443,26 +0,49% CHF/HUF413,39 -0,08% PLN/HUF91,17 -0,12% RON/HUF75,44 -0,22% CZK/HUF15,86 -0,28% EUR/HUF383,88 -0,12% USD/HUF327,44 -0,26% GBP/HUF443,26 +0,49% CHF/HUF413,39 -0,08% PLN/HUF91,17 -0,12% RON/HUF75,44 -0,22% CZK/HUF15,86 -0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX113 182,33 +1,94% MTELEKOM1 810 +1% MOL2 990 +1,7% OTP36 100 +2,85% RICHTER9 900 +0,35% OPUS550 +0,18% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS150,5 +0,33% WABERERS5 480 +4,18% BUMIX10 102,63 +0,8% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 531,5 +2,2% BUX113 182,33 +1,94% MTELEKOM1 810 +1% MOL2 990 +1,7% OTP36 100 +2,85% RICHTER9 900 +0,35% OPUS550 +0,18% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS150,5 +0,33% WABERERS5 480 +4,18% BUMIX10 102,63 +0,8% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 531,5 +2,2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
stratégia
tőzsde
befektetés
részvénypiac

Rengeteget adott a piac a befektetőknek az elmúlt években: meddig érdemes még feszíteni a húrt?

A valódi kérdés nem az, hogy optimista vagy pesszimista-e a piac 2026-ra. A kérdés az, hogy az egyén képes-e alázattal viszonyulni ahhoz, amit már megkapott. Fel tudja-e ismerni, hogy a rendszerből kivett nyereség csak akkor válik valódi értékké, ha meg is marad. Ebben az értelemben a profit realizálása és annak biztonságosabb, jövedelemtermelő eszközökbe történő áthelyezése nem a hit elvesztése, hanem a józan ész diadala.
Kosovics László, portfóliókezelési üzletág vezető, SPB Befektetési Zrt.
2026.01.05, 19:15
Frissítve: 2026.01.05, 19:21

Az elmúlt időszakban egyre gyakrabban találkozunk olyan piaci előrejelzésekkel, amelyek 2026-ra nézve alapvetően stabil, sőt kifejezetten optimista képet festenek. Lassuló, de pozitív növekedés, kezelhető infláció, tartósan magas, ugyanakkor kiszámítható kamatkörnyezet, stabilan működő pénzügyi rendszer – a narratíva tehát megnyugtató. Ezzel párhuzamosan egy másik, sokkal kevésbé kellemes felismerés is egyre több emberhez jut el. Baj esetén valójában magunkra vagyunk utalva, csakis a józan ítélőképességünkre számíthatunk. Nincs olyan intézmény, struktúra vagy eljárási rend, amely felkészítené a széles befektetői közönséget vészforgatókönyvek alkalmazására.

Businessman,Analysing,Trading,Up,Trend,Line,Graph,In,Bull,Market,, Bőkezű éveken vannak túl a piacok
Bőkezű éveken vannak túl a piacok / Fotó: Cherdchai101 / Shutterstock

Bőkezű éveken vannak túl a piacok

A piacok az elmúlt 10-15 évben kivételesen bőkezűek voltak. A globális pénzügyi válságot követően példátlan monetáris és fiskális környezet alakult ki, amelyben a kockázatvállalás szinte folyamatosan jutalmazva lett. Legyen szó részvénypiacokról, ingatlanokról, alternatív eszközökről, tömegek tapasztalták meg, hogy a rendszer folyamatosan emeli a tétet, és aki benne van, az nyer. Ez a korszak sokak számára egyfajta gazdasági lakomává vált, bőséges volt a tál, és úgy tűnik, mindig lehet szedni belőle.

Éppen ezért válik most veszélyessé a konszenzusos optimizmus. 

Nem azért, mert biztosan baj következik, hanem mert a rendszer már rengeteget adott. A kockázat-hozam arány egyre kevésbé kedvező, mivel egy újabb százaléknyi nyereségért aránytalanul nagy veszteségkockázatot kell vállalni. A piac ilyenkor hajlamos elhitetni, hogy még ez is belefér, hiszen eddig is mindig bejött. De a történelem ritkán jutalmazza azokat, akik a lakoma végén, a desszert után is telepakolják a tányérjukat. 

Ezt a helyzetet ma már nemcsak az aktuális árfolyamok, hanem az intézményi várakozások is visszatükrözik. A nagy befektetési bankoknál és elemzőházaknál gyakorlatilag egyöntetűvé vált az a vélekedés, hogy a legnagyobbak egyike, az amerikai részvénypiac 2026-ban is emelkedni fog. Csak az átlagos előrejelzések további közel 10 százalékos emelkedést vetítenek előre, miközben alig találni olyan hangot, amely számottevő visszaeséssel számolna. Mindez egy olyan környezetben történik, ahol a kockázatok jól ismertek. Az AI-boom kifulladásának lehetősége, a monetáris politika kiszámíthatatlansága vagy a politikai sokkok esélye mind ott van a horizonton. Amikor az optimizmus ilyen mértékben válik konszenzussá, az önmagában már figyelmeztető jel.

Egyre több elemzés mutat rá arra is, hogy ez az optimista forgatókönyv kifejezetten szűk fundamentális sávra épül. 

A jelenlegi piaci árazások lényegében azt feltételezik, hogy a gazdasági növekedés a várakozások szerint alakul, a vállalati profitok tovább bővülnek, és nem érkezik negatív meglepetés. Ha azonban ezek a növekedési feltételezések nem teljesülnek, ha a gazdaság gyengébben teljesít, mint ahogy azt most árazza a piac, akkor a kockázat nem fokozatosan, hanem ugrásszerűen jelenhet meg. A magas értékeltségek ilyenkor kevés védelmet nyújtanak, a korrekció gyorsan és fájdalmasan következhet be. Ez nem egy szélsőséges forgatókönyv, hanem annak a felismerése, hogy a jelenlegi optimizmus mögött nagyon kevés a biztonsági tartalék.

Ezzel párhuzamosan erősödik az a felismerés is, hogy a kockázatkezelést nem lehet kiszervezni. Ha baj van, nincs automatikus mentőháló. Ez nem feltétlenül tragikus felismerés, sokkal inkább kijózanító. A felelősség visszakerül az egyénhez. Mikor elég, mikor zárunk pozíciót, mikor mondjuk azt, hogy ennyi nyereség nekem elég volt? 

Ez nem gyávaság, hanem érettség kérdése. 

Ez a józan felismerés egy nagyon konkrét gyakorlati következménnyel jár. A kockázatosabb piacokról (részvényekről, magas volatilitású eszközökről) érdemes fokozatosan a biztonság irányába elmozdulni. Nem pánikszerű menekülésről van szó, hanem tudatos átrendezésről. A már megszerzett hozamokat olyan eszközökbe helyezzük át, amelyek kiszámíthatóan és fenntartható módon termelnek jövedelmet. A jelenlegi kamatkörnyezet ebben ritka lehetőséget kínál. 

  • Jó minőségű, stabil vállalatok által kibocsátott kötvények, különösen olyan szektorokban, ahol a bevételek előre jól tervezhetők, ma olyan hozamot biztosítanak, amely normál időkben kifejezetten vonzó befektetésnek számított volna. 
  • Közmű- és infrastruktúra-cégek, telekommunikációs vállalatok, egészségügyi és gyógyszeripari szereplők, valamint alapvető fogyasztási cikkeket előállító cégek kötvényei mind olyan területek, ahol a kockázat alacsonyabb, a cash flow stabil, a hozam pedig szemmel jól látható. 
  • Kiegészítve mindezt változó kamatozású konstrukciókkal, a megszerzett vagyon inflációs környezetben is védhető marad.

A valódi kérdés tehát nem az, hogy optimista vagy pesszimista-e a piac 2026-ra. A kérdés az, hogy az egyén képes-e alázattal viszonyulni ahhoz, amit már megkapott. Fel tudja-e ismerni, hogy a rendszerből kivett nyereség csak akkor válik valódi értékké, ha meg is marad. Ebben az értelemben a profit realizálása és annak biztonságosabb, jövedelemtermelő eszközökbe történő áthelyezése nem a hit elvesztése, hanem a józan ész diadala. 

Talán éppen ez a korszak üzenete! 

Nem az a siker, ha az utolsó pillanatig bent maradunk, hanem ha időben félre tudunk állni. Amikor a tét már túl nagy, a veszteség lehetősége túl fájdalmas, akkor az alázat és az önálló kockázatkezelés válik a legfontosabb befektetéssé. A következő évek sokaknál már a vagyon megőrzéséről és jövedelemmé alakításáról kell, hogy szóljanak.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu