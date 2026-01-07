Deviza
EUR/HUF384,76 0% USD/HUF329,16 0% GBP/HUF443,26 -0,27% CHF/HUF412,88 -0,21% PLN/HUF91,37 -0,03% RON/HUF75,61 +0,02% CZK/HUF15,85 -0,43% EUR/HUF384,76 0% USD/HUF329,16 0% GBP/HUF443,26 -0,27% CHF/HUF412,88 -0,21% PLN/HUF91,37 -0,03% RON/HUF75,61 +0,02% CZK/HUF15,85 -0,43%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 560,1 +0,12% MTELEKOM1 838 +1,1% MOL3 170 +0,63% OTP37 050 +0,22% RICHTER10 200 -0,29% OPUS541 -1,99% ANY7 120 +0,28% AUTOWALLIS151,5 -0,33% WABERERS5 320 -1,85% BUMIX10 148,74 -0,54% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 564,75 +0,54% BUX116 560,1 +0,12% MTELEKOM1 838 +1,1% MOL3 170 +0,63% OTP37 050 +0,22% RICHTER10 200 -0,29% OPUS541 -1,99% ANY7 120 +0,28% AUTOWALLIS151,5 -0,33% WABERERS5 320 -1,85% BUMIX10 148,74 -0,54% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 564,75 +0,54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
kispapír
tőzsde

Rába: profitrealizálási hullámba fulladt a kétnapos rali

Ötvenszázalékos emelkedéssel kezdte az évet a Rába. Ám ennyi profitot egyszerűen nem szabad az asztalon hagyni. Nem csoda, ha profitrealizálás indult.
Faragó József
2026.01.07, 18:31

A Rába 3 ezer forint alatt kezdte az idei évet, s alig két nap alatt 4400 forint közelébe szárnyalt a kurzus. Ma délelőtt azonban profitrealizálás kezdődött, ami ilyen viharos rali után nem meglepő. Kora délutánig 3830 forintig zuhant a jegyzés, s a forgalom is a félmilliárdot közelítette. Ám ezeken a szinteken már megjelentek a vásárlók és 4 ezer forint fölé tornászták az árfolyamot. 

profitrealizálás
Profitrealizálás blue chipnyi forgalommal / Fotó: Kallus György

Profitrealizálás jött a kétnapos rali után 

Közel 50 százalékos ralival kezdte az idei évet a Rába, miután hivatalosan is bejelentették, hogy a 4iG Űr és Védelmi Zrt. tulajdonába került a vállalat többségi része. Ráadásul, a 4iG rögtön ígéretet is tett: 

Nemzetközi védelmi ipari együttműködésekre és piacokra építve új növekedési pálya nyílhat a győri járműipari vállalat számára.

A Rába számára komoly lehetőséget kínálnak a 4iG SDT elmúlt időszakban kötött stratégiai megállapodásai 

  • a CSG csoporttal, 
  • a Tatra Truckszal, 
  • a Lockheed Martinnal. 

Az év eleji rali annyira fergeteges volt, hogy két nap alatt másfélszereződött az árfolyam.

Ma délelőtt azonban profitrealizálási hullám indult. 

RABA részvény
RABA részvény17:20:00
Árfolyam: 4 010 HUF 0 / -4,07 %
Forgalom: 432 852 810 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Viharos volt a tavalyi ősz 

Tavaly szeptemberben ívelt fel az addig 1500 forint környékén szunnyadó Rába árfolyama, arra a hírre, hogy  a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. Október végén, négyezer forint feletti szinteken szakadt a kurzus, miután bezárult a nyilvános vételi ajánlat időablaka, s kiderült, hogy egyetlen részvényes sem fogadta azt el. Akkor 30 százaléknyi kapitalizáció olvadt le a Rábáról. Hamar visszakapaszkodott azonban a kurzus, mert belegondoltak a befektetők, hogy 

a pesti parketten jelenleg a Rába az egyik kézenfekvő lehetőség a hadiipari kitettség növelésére.

Ráadásul, amióta napvilágot látott a 4iG ajánlata, ott lóg a levegőben a kiszorítás lehetősége, amire 90 százalék felett van mód. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu