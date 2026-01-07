Rába: profitrealizálási hullámba fulladt a kétnapos rali
A Rába 3 ezer forint alatt kezdte az idei évet, s alig két nap alatt 4400 forint közelébe szárnyalt a kurzus. Ma délelőtt azonban profitrealizálás kezdődött, ami ilyen viharos rali után nem meglepő. Kora délutánig 3830 forintig zuhant a jegyzés, s a forgalom is a félmilliárdot közelítette. Ám ezeken a szinteken már megjelentek a vásárlók és 4 ezer forint fölé tornászták az árfolyamot.
Profitrealizálás jött a kétnapos rali után
Közel 50 százalékos ralival kezdte az idei évet a Rába, miután hivatalosan is bejelentették, hogy a 4iG Űr és Védelmi Zrt. tulajdonába került a vállalat többségi része. Ráadásul, a 4iG rögtön ígéretet is tett:
Nemzetközi védelmi ipari együttműködésekre és piacokra építve új növekedési pálya nyílhat a győri járműipari vállalat számára.
A Rába számára komoly lehetőséget kínálnak a 4iG SDT elmúlt időszakban kötött stratégiai megállapodásai
- a CSG csoporttal,
- a Tatra Truckszal,
- a Lockheed Martinnal.
Az év eleji rali annyira fergeteges volt, hogy két nap alatt másfélszereződött az árfolyam.
Ma délelőtt azonban profitrealizálási hullám indult.
Viharos volt a tavalyi ősz
Tavaly szeptemberben ívelt fel az addig 1500 forint környékén szunnyadó Rába árfolyama, arra a hírre, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét, és 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. Október végén, négyezer forint feletti szinteken szakadt a kurzus, miután bezárult a nyilvános vételi ajánlat időablaka, s kiderült, hogy egyetlen részvényes sem fogadta azt el. Akkor 30 százaléknyi kapitalizáció olvadt le a Rábáról. Hamar visszakapaszkodott azonban a kurzus, mert belegondoltak a befektetők, hogy
a pesti parketten jelenleg a Rába az egyik kézenfekvő lehetőség a hadiipari kitettség növelésére.
Ráadásul, amióta napvilágot látott a 4iG ajánlata, ott lóg a levegőben a kiszorítás lehetősége, amire 90 százalék felett van mód.