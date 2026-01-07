Rába: profitrealizálási hullámba fulladt a kétnapos rali

A Rába 3 ezer forint alatt kezdte az idei évet, s alig két nap alatt 4400 forint közelébe szárnyalt a kurzus. Ma délelőtt azonban profitrealizálás kezdődött, ami ilyen viharos rali után nem meglepő. Kora délutánig 3830 forintig zuhant a jegyzés, s a forgalom is a félmilliárdot közelítette. Ám ezeken a szinteken már megjelentek a vásárlók és 4 ezer forint fölé tornászták az árfolyamot.

Profitrealizálás blue chipnyi forgalommal / Fotó: Kallus György

Profitrealizálás jött a kétnapos rali után

Közel 50 százalékos ralival kezdte az idei évet a Rába, miután hivatalosan is bejelentették, hogy a 4iG Űr és Védelmi Zrt. tulajdonába került a vállalat többségi része. Ráadásul, a 4iG rögtön ígéretet is tett:

Nemzetközi védelmi ipari együttműködésekre és piacokra építve új növekedési pálya nyílhat a győri járműipari vállalat számára.

A Rába számára komoly lehetőséget kínálnak a 4iG SDT elmúlt időszakban kötött stratégiai megállapodásai

a CSG csoporttal,

a Tatra Truckszal,

a Lockheed Martinnal.

Az év eleji rali annyira fergeteges volt, hogy két nap alatt másfélszereződött az árfolyam.

Ma délelőtt azonban profitrealizálási hullám indult.