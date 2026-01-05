Vámviharban is ralizott a német cég, csak az amerikai béketerv és a kínai exporttilalom fékezte a részvénypiaci száguldást

Hihetetlen éve volt a német hadiipari óriásnak. Amíg januárban 600 euró közelében jegyezték a kurzust, decemberben már 1500 euró felett jár. Miközben májusban és októberben a 2 ezer eurós lélektani határt ostromolta az árfolyam. Az is érdekes, hogy a Donald Trump amerikai elnök keltette áprilisi vámvihar ugyan letarolta a világ tőzsdéit, de alig értintette a védelmi szektort, az egész évben ralizó Rheinmetall is éppen csak korrigált.

Az idei év feltűnő tőzsdei eseménye a hadiipari rali / Fotó: AFP

Amerika hátrébb lépése fűtötte fel az európai ralit

A német Rheinmetall az egyik legnagyobb nyertese az európai hadiipari részvények 2025-ös ralijának. Trump amerikai elnök beiktatása után arra spekulált a piac, hogy az amerikai véderő hátrébb húzódása miatt Európa fokozza fegyverkezési kiadásait. A ralit erősítette a februári német választás, fokozva a hadiipari spekulációt: a befektetők arra számítanak, hogy a német hadiipar megrendelései robusztusak lesznek a mostani kormányzati ciklusban.

És az ukrajnai háborúról sem szabad elfeledkezni, hiszen a német Rheinmetall az orosz–ukrán összecsapások előtti időszakhoz képest több mint tízszeresére növelte piaci kapitalizációját, miközben 2020-ban még veszteséges volt.

Magyar vonatkozása is van az európai hadiipari ralinak.

Bár ez a szektor Magyarországon a 2000-es évek elejére lenullázódott, ám az ukrajnai háború kitörése óta reneszánszát éli a hazai védelmi ipar. Magyarországon ezermilliárdos üzlet a hadiipar, és meghatározó piaci szereplő a német Rheinmetall.

Kockázatot jelent az ukrajnai béke és a kínai kihívás

Hullámvölgyek is előfordultak azért az idei évben. Míg az áprilisi vámvihar alig érintette a védelmi szektort, annál mélyebb völgymenetet hozott Donald Trump amerikai elnök 28 pontos ukrajnai béketerve novemberben: néhány nap alatt 1800 euró fölül 1400 euró közelébe zuhant a Rheinmetall részvényárfolyama.

Az elmúlt hónapokban a vállalat kurzusa érzékeny tőzsdei barométerként jelezte, hogyan állnak éppen az ukrajnai béketárgyalások.

Amint felcsillant a tűzszünet vagy a közeli békekötés reménye, a piacon elkezdték szórni a védelmi szektor részvényeit, míg a tárgyalások elakadása, illetve a harcok éleződése, továbbá az európai országokra vetülő orosz fenyegetés árnyékának növekedése rendre vásárlókat vonzott a hadiipari szegmensbe.