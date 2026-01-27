Deviza
Teljes az egyetértés az elemzők között: venni kell ezt a magyar részvényt – óriási hozamra van kilátás

Négy elemzőház is közel 30 százalékos árfolyamralit vár az AutoWallis papírjaitól. A magyar midcap vállalat részvényeit a Concorde, az Erste, az MBH és az OTP egyaránt vételre ajánlja.
K. T.
2026.01.27, 18:01
Frissítve: 2026.01.27, 18:07

Kereken kétszáz forint konszenzusos 12 havi célárral ajánlja vételre az AutoWallis részvényeit négy elemzőház – derül ki a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat által készített, a honlapján mostantól folyamatosan elérhető dokumentumból.

AutoWallis, részvény
Közel 30 százalékkal lehet alulértékelt az AutoWallis-részvény / Fotó: Kallus György

Az AutoWallis jelenleg a magyar tőzsde legszélesebb körben elemzett midcap vállalata. Négy rendszeresen frissülő elemzéssel 

  • a Concorde, 
  • az Erste, 
  • az MBH 
  • és az OTP 
    is követi a társaságot. 

A 12 havi célárfolyamok 198–202 forint között szóródnak, és mind a négy elemzőház vételre ajánlja a kelet-közép-európai régió meghatározó integrált autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójának részvényeit.

A 200 forintos célárkonszenzus alapján 29 százalékos ralira van kilátás a következő egy évben a részvénynél.

Az AutoWallis január közepén ismertette tavalyi egész éves autóértékesítési számait. Nagyon erősen zárta a tavalyi év utolsó negyedévét az AutoWallis csoport minden szegmense, így rekordot döntött a gépjármű-értékesítés, valamint a szerviz- és mobilitási szolgáltatások is 2025-ben. Gépjármű-értékesítése 12 százalékkal 54 ezer darab fölé nőtt, a bővülést elsősorban a kiskereskedelmi üzletág húzta 20 százalékot meghaladó növekedéssel, míg a nagykereskedelmi eladások közel 7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit. 

A mobilitási szolgáltatások üzletágban 6,4 százalékkal 400 218-ra nőtt a bérleti események száma, míg a bérleti napok száma 18,2 százalékos növekedés mellett 239 654-re bővült. Az AutoWallis csoport átlagos flottamérete 5,4 százalékkal, 4037 darabra nőtt 2025-ben.

A vállalat 2025-ös pénzügyi mutatóit február 27-én teszi közzé, az éves rendes közgyűlést pedig április végén tartja meg. A részvényárfolyam kedd délelőtt 0,3 százalékkal kúszott feljebb, idén pedig 3,7 százalékkal erősödött a kurzus.

 

