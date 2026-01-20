Egy Warren Buffett-tanfolyam és néhány könyv még nem elég a csodához: minden, amit az alulértékelt részvényekről tudni kell

A befektetési piac egyik legmakacsabb és legjobban értékesíthető hiedelme az alulértékelt részvény fogalma. Az ígéret egyszerű, sőt csábító: a piac néha téved, mi pedig – kellő tudással – olcsón vásárolhatunk, majd drágán adhatunk el. A különbözet pedig a mi nyereségünk. Sokan kezdik így a befektetést. Beiratkoznak egy Legyél te a következő Warren Buffett típusú tanfolyamra, könyveket vesznek, előfizetnek elemzői hírlevelekre, és bíznak benne, hogy megtalálják azt a néhány részvényt, amelyet a piac félreárazott. A gond csak az, hogy ha ez valóban ilyen egyszerű lenne, akkor mindenki ezt csinálná. És ha mindenki ezt csinálná, akkor nem maradnának félreárazások.

Alulértékelt részvények: mit tükröz valójában az árfolyam? / Fotó: Golden Dayz

A nagy kérdés: miért nem működik tömegesen?

Érdemes egy pillanatra megállni, és feltenni a kellemetlen kérdéseket.

Ha az alulértékelt részvények azonosítása ennyire egyértelmű lenne, akkor:

miért nem ez minden befektető alapstratégiája?

miért nem verik meg tömegesen a piacot a profi alapkezelők állandóan?

miért mutatja kutatások sora, hogy az aktívan kezelt alapok döntő többsége hosszú távon alulteljesíti az indexeket?

A válasz valószínűleg az, hogy az alulértékeltség nem egzakt fogalom, hanem sokkal inkább egy délibáb. És ahhoz, hogy ezt megértsük, először azt kell tisztázni: mitől függ egy részvény ára.

Mitől lesz annyi egy részvény ára, amennyi?

A piac működése meglepően prózai. Az árak a kereslet és kínálat találkozásából születnek:

egy részvény annyit ér, amennyiért van, aki eladja, és van, aki megveszi.

Minden egyes kötés mögött két fél áll. Ugyanazon az áron az egyik fél jó ötletnek tartja az eladást, a másik a vásárlást. Ez önmagában azt jelenti, hogy minden pillanatban létezik egy kollektív piaci vélemény az árról – még ha ez a vélemény nem is egységes indokokból születik. A kérdés tehát nem az, hogy téved-e a piac, hanem az, hogy mi alapján gondolkodnak a piaci szereplők.

Mi alapján áraz a piac?

Egy befektetésről általában két okból mondjuk, hogy olcsó vagy drága:

a várható jövőbeni pénztermelő képessége miatt a várható árfolyamváltozás miatt

Az első a klasszikus fundamentális megközelítés: mennyi pénzt fog termelni a cég a jövőben, és ez ma mennyit ér; a második inkább piaci, taktikai gondolkodás: szerintünk az árfolyam hamarosan emelkedni vagy esni fog. Emellett léteznek relatív összehasonlítások is – hasonló cégekhez, ingatlanokhoz, iparági átlagokhoz mérve –, illetve speciális helyzetek, például felvásárlások, szinergiák, ahol 1+1 több mint 2.

A gyakorlatban azonban a legtöbb döntés ezen a két tengelyen mozog: mit fog keresni a cég, és mi történik az árfolyammal.

Rövid távon zaj, hosszú távon üzlet

Rövid távon a részvényárfolyamok kiszámíthatatlanok. Ilyenkor az érzelmek, várakozások, kamatdöntések, politikai hírek és gyors profitremények dominálnak. Ha a piac arra számít, hogy egy kamatemelés miatt a részvény holnap olcsóbb lesz, akkor ma is esni fog az ára – még akkor is, ha hosszú távon a cég kiváló üzlet. A rövid távú várakozások tehát beépülnek az árba.