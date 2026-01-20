Ilyen mikor Elon Musk berág: összerúgta a port a vérmes vezérrel, most kivásárolná alóla a Ryanairt

Egyre jobban elmérgesedik a Ryanair és Elon Musk vitája, a Tesla-vezér pedig már abban gondolkodik, hogy megvásárolja a fapados légitársaságot, hogy elmozdítsa annak éléről Michal O'Leary vezérigazgatót.

Michael O'Leary Ryanair-vezér alaposan felbőszítette Elon Muskot/Fotó: AFP/Reuters

Hétfőn az X közösségi oldalon Musk egy szavazást is közzétett, melyben azt kérdezte, hogy megvegye-e a Ryan Airt és visszaállítsa-e Ryant, mint annak jogos urát. Utóbbi persze nem lehetséges, hiszen a légitársaságot alapító Tony Ryan 2007-ben meghalt. A piacok sem feltétlenül vették komolyan a milliárdos fenyegetését, az árfolyam legalábbis nem mozgott nagyot a szavazás elindítása óta.

Ezért nem valószínű, hogy Musk megveszi a Ryanairt

Noha Musk korábban meg tudta venni a Twittert, a Ryanair felvásárlása már keményebb diónak ígérkezik, hiszen az Európai Unió szabályai szerint a közösség légitársaságainak többségi tulajdonosa csak uniós vagy svájci, norvég, izlandi vagy lichtensteini állampolgár lehet. A Ryanair korábban meg is tiltotta a nem EU-s állampolgárok részvényvásárlását, ami a Brexit után a briteket is érintette – írja a Financial Times.

Bár ezt a tiltást tavaly a Ryanair feloldotta, a nem európai részvényesek továbbra sem szavazhatnak a cég ügyeiről.

A cég piaci kapitalizációja 30 milliárd euró körül mozog, amit Musk egyébként alighanem elő tudna teremteni közel 700 milliárd dolláros vagyonából,

még akkor is, ha annak jelentős része nem különösebben likvid.

Ez áll a vita hátterében

A két, provokatív állításairól ismert üzletember vitáját az indította el, hogy O'Leary egy interjúban arról beszélt, hogy Musk semmit nem tud a repülőgépekről. A cégvezető szerint a SpaceX által kínált Starlink műholdas internet évente 250 millió dollárral dobná meg a légitársaság költségeit a légellenállás miatt megnövekedett üzemanyagfogyasztás miatt, amit az utasok nem fizetnének meg.

Őszintén nem érdemes figyelemmel követni azt, amit Elon Musk az X-nek hívott pöcegödrére kitesz

– mondta O'Leary, akit válaszul Musk teljes idiótának nevezett. Azóta mind a két fél további provokatív állításokkal növelte a feszültséget, aminek a legutolsó eleme a cég felvásárlásáról szóló szavazás közzététele volt.

