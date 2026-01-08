Deviza
AI-lázon lovagol a Samsung, történelmi csúcson a nyereség – a vásárlóknak most jön a fekete leves

A mesterséges intelligencia terjedése miatt kialakult memóriachip-hiány és az ebből fakadó áremelkedés példátlan profitot hozott a Samsung Electronicsnek. A Samsung számítása szerint a tavalyi utolsó negyedévben megtriplázhatta a nyereségét az egy évvel korábbihoz képest. A profitnövekedés kitarthat, még úgyis, hogy a chipárak emelkedése miatt a vállalat várhatóan emeli a termékei, például az okostelefonjai árait.
Németh Anita
2026.01.08., 11:40

Háromszorosára ugorhatott a Samsung Electronics működési nyeresége 2025 utolsó negyedévében, miután a mesterséges intelligencia (MI) terjedése példátlan keresletet és áremelkedést hozott a memóriachipek piacán – derült ki a dél-koreai vállalat csütörtökön közzétett előzetes eredményközléséből.

 

Daily Life In Warsaw samsung sdi
MI-láz húzza fel a Samsungot történelmi csúcsra ugorhatott a nyeresége / Fotó: NurPhoto via AFP

A világ legnagyobb memóriagyártója szerint a működési eredménye a 2025. negyedik negyedévében elérhette a 20 ezer milliárd wont.

A Samsung – amely egyben a világ legnagyobb okostelefon- és tévégyártója is – arra számít, hogy bevétele éves alapon 23 százalékkal, rekordot jelentő 93 ezer milliárd wonra emelkedik.

A profit-előrejelzés jelentős javulást mutat az egy évvel korábbi szinthez képest, és meghaladná a Samsung eddigi rekordját is. A dél-koreai vállalat legmagasabb működési nyeresége eddig 17,6 ezer milliárd won volt, amelyet 2018 harmadik negyedévében ért el.

A nyereség ugrásszerű növekedésének hátterében az áll, hogy a kereslethez képest a világban kisebb a MI-alkalmazásokhoz használható memóriachipek kínálata, ami felhajtotta az árakat.

Az NH Investment & Securities vezető elemzője, Ryu Young-ho a Reutersnek arról beszélt, hogy a vállalat félvezető üzletága adja majd az üzemi eredmény oroszlánrészét: ez az egység önmagában mintegy 17 ezer milliárd wonos nyereséget termelhetett a negyedik negyedévben.

Az elemző úgy véli, hogy a magas memóriaárak idén bőven ellensúlyozzák majd a mobilüzletág gyengébb növekedését, amelynek nehéz lesz jelentősen emelnie az árakat a dráguló memória-alkatrészek miatt.

„A memóriapiac belépett egy úgynevezett ‘hiper-bika’ fázisba, a jelenlegi körülmények már a 2018-as történelmi csúcsot is felülmúlják. A beszállítók alkupozíciója soha nem volt ilyen erős, amit az MI és a szerverkapacitások iránti csillapíthatatlan kereslet hajt” – idézi a Counterpoint Research szerdai jelentését a CNBC.

A piackutató becslése szerint 

a többek között a személyi számítógépebe, laptopokba és okostelefonokba készített memóriachipek árai 2025 utolsó negyedévében 40–50 százalékkal emelkedtek, és hasonló növekedés várható 2026 első negyedévében is, amit a második negyedévben további, mintegy 20 százalékos drágulás követhet.

Miközben ezek a piaci folyamatok a legtöbb fogyasztói elektronikai gyártó számára növekvő költségeket jelentenek, a memóriapiac óriásai nagy bevételt hoztak, köztük a Samsungnak és fő versenytársainak, a dél-koreai SK Hynixnek és az amerikai Micronnak.

A Samsung részvényeinek árfolyama az elmúlt évben több mint 145 százalékkal emelkedett, csütörtökön pedig 0,5 százalékos pluszban zárt.

 

Kitarthat a Samsung profitnövekedése, drágulhatnak az okostelefonok

Az elemzők összességében továbbra is optimisták a Samsung eredménykilátásaival kapcsolatban, és arra számítanak, hogy a memóriapiacon fennmarad a kínálathiány 2026-ig, miközben világszerte bővülnek az adatközponti beruházások, a kapacitások viszont korlátozottak maradnak.

Ugyanakkor többen arra figyelmeztetnek, hogy a memória-alkatrészek drágulása visszafoghatja a keresletet, és csökkentheti az adatközpontok, a PC-k és az okostelefonok nyereségességét.

A DB Securities elemzője, Seo Seung-yeon szerint a Samsung mobilüzletágának negyedik negyedéves nyeresége várhatóan csökken az egy évvel korábbihoz képest a magasabb alkatrészköltségek miatt. A kijelzőüzletág profitja ugyanakkor nőhet az Apple iPhone 17 sorozatának erős értékesítése nyomán.

A Samsung mobil-, tévé- és háztartásigép-üzletágát felügyelő társigazgató, TM Roh a Reutersnek elmondta, hogy 

az emelkedő memóriaárak hatása „elkerülhetetlen”, és nem zárta ki a termékárak emelését sem.

A vállalat továbbra is lemaradásban van az SK Hynixszel szemben az MI-processzorokban használt nagy sávszélességű memóriák (HBM) piacán. A HBM-gyártókapacitás bővítése várhatóan kiemelt stratégiai cél lesz a Samsung számára az új évben.

Elemzők szerint a Samsung nagy sávszélességű memóriákat (HBM) gyártó üzletága 2026-ban jelentős növekedés előtt állhat, miután 2025-ben még alacsony bázisról indult. 

A növekedést az egyedi chipeket alkalmazó ügyfelek kereslete, valamint az a várakozás hajtja, hogy a Samsung nagyobb piaci részesedést szerezhet az Nvidiánál.

A Samsung január 29-én  hozza nyilvánosságra az auditált pénzügyi eredményeit, és megtartja negyedéves gyorsjelentési konferenciahívását is.

