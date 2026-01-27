Több mint 20 ezer titkosított fájlt lophattak el az SAP vezetői, mielőtt átigazoltak – a szoftveres cég tagad, közben fejek hullanak

Az SAP három vezetőjét azzal vádolják az Egyesült Államokban, hogy több mint 22 ezer bizalmas fájlt töltöttek le korábbi munkaadójuknál, mielőtt az üzleti dokumentumokkal együtt a német szoftvergyártóhoz igazoltak – írja a Handelsblatt.

Botrány az SAP-nál? / Fotó: CFoto via AFP

A három vezető távozik, de az SAP tagadja a visszaélést

Az ügyben az amerikai o9 Solutions szoftvergyártó indított pert az Egyesült Államokban az SAP ellen novemberben, és a német cég most hétfőn kérte a követelés elutasítását.

A cégvezetés ugyan tagadja a vádakat, mindazonáltal a vállalaton belüli források szerint a belső vizsgálatot követően felfüggesztették a három vezetőt. Az SAP is megerősítette a Handelsblattnak, hogy három ember távozik a vállalattól, ugyanakkor hozzátették:

a vizsgálat eddig nem tárt fel bizonyítékot a vállalat részéről elkövetett esetleges visszaélésre.

A távozás oka továbbra sem tisztázott, az ügy a vállalati bennfentesek szerint meglehetősen érzékenyen érinti az SAP-t.

Kedd délután fél ötig a cég részvényei csaknem 3 százalékkal 196 euró alá estek Frankfurtban. A gyengülést a gyorsjelentés előtti izgalmak is magyarázhatják. Az elmúlt egy évben a papírok közel 24 százalékkal gyengültek, holott a DAX ezalatt nagyot ralizott.

Markáns növekedésről számolhat be a cég

Az elemzők ellenben eléggé optimisták a csütörtökre időzített negyedik negyedéves beszámolóra. A céget követő 17 elemző konszenzusa szerint az egy részvényre jutó nettó nyereség (EPS) várhatóan eléri az 1,507 eurót, ami éppen 10 százalékos növekedés az előző év azonos időszakában kigazdálkodott 1,37 euróhoz mérten.

A szakértők derűlátók az idei üzleti év jelenleg futó első negyedére is, átlagosan 1,642 eurós EPS-t prognosztizálva. Ha a cég valóban hozná ezeket a számokat, azzal aláhúznák az üzleti modell ellenálló képességét egy geopolitikai és gazdasági feszültségek által nehezített környezetben.

Az elemzők szerint amúgy a bevétellel sem lesz gond, sőt a negyedik negyedévben éves bázison nagyjából 4 százalékkal, 9,75 milliárd euró közelébe nőhetett a forgalom. Az idén pedig már – elsősorban annak köszönhetően, hogy az ügyfelek folyamatosan térnek át a felhőalapú előfizetésre – éves szinten 40 milliárd euró fölötti árbevételt várnak.