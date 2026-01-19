Deviza
EUR/HUF385,36 0% USD/HUF330,91 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF415,11 0% PLN/HUF91,22 0% RON/HUF75,68 0% CZK/HUF15,86 0% EUR/HUF385,36 0% USD/HUF330,91 0% GBP/HUF444,25 0% CHF/HUF415,11 0% PLN/HUF91,22 0% RON/HUF75,68 0% CZK/HUF15,86 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 151,69 -0,13% MTELEKOM1 910 -0,52% MOL3 546 +0,4% OTP38 330 -0,39% RICHTER10 500 +0,29% OPUS552 +0,73% ANY7 960 -1,24% AUTOWALLIS153,5 0% WABERERS5 300 0% BUMIX10 350,92 -0,51% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 590,18 -0,68% BUX122 151,69 -0,13% MTELEKOM1 910 -0,52% MOL3 546 +0,4% OTP38 330 -0,39% RICHTER10 500 +0,29% OPUS552 +0,73% ANY7 960 -1,24% AUTOWALLIS153,5 0% WABERERS5 300 0% BUMIX10 350,92 -0,51% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 590,18 -0,68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kiigazítás
Schaeffler AG
robotika
védelmi ipar

Zsákolják a Debrecenben és Szombathelyen is működő német multi részvényeit, beszállt a védelmi iparba és a humanoid robotikába is

Megunták a kínaiakkal vívott öldöklő küzdelmet a német multinál. A Schaeffler megindult a védelmi ipar és a humanoid robotika irányába.
Murányi Ernő
2026.01.19, 17:31
Frissítve: 2026.01.19, 17:44

Hatalmasat mentek az elmúlt hónapokban a hazánkban négy gyárat – kettőt Debrecenben, kettőt Szombathelyen – működtető Schaeffler AG részvényei. Az utóbbi fél évben 115, az utóbbi egy évben 132 százalékkal értékelődtek fel annak ellenére, hogy a cég fő profilja szerint ipari és autóipari alkatrész-beszállító, mégpedig főként az ezer gonddal küzdő német autógyártóknak dolgozik.  

Schaeffler announces reduction of 4,700 jobs
Profi módon pozicionálja magát a Schaeffler / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Új profilok a Schaefflernél

A rejtély kulcsa, hogy egymás után több új profil felvételét is bejelentette a vállalat a mögöttünk hagyott időszakban, ami több mint felkeltette a befektetők érdeklődését.

Először is a Schaeffler vezetése jó érzékkel tapintott rá tavaly a védelmi iparba való bekapcsolódás előnyeire, miután az Európai Bizottság tavasszal nyilvánosságra hozta, hogy 800 milliárd euró áramlik az elkövetkező években ebbe az európai ágazatba.

A védelem nem pusztán divattéma, már nem az a kérdés, hogy belépünk-e a védelmi iparba, hanem csak az, hogy hogyan

– mondta Klaus Rosenfeld, a vállalat vezérigazgatója a Börsen-Zeitungnak ősszel, miután a menedzsment alaposan megvizsgálta a fegyveriparba való beszállás lehetőségeit. 

A védelmi üzletág azért is érdekes a herzogenaurachi vállalat számára, mert a fegyvergyártó cégeket nem fenyegeti hasonló sors, mint az autógyártókat.

Rosenfeld ezt frappánsan fejezte ki: 

A fegyveripar teljesen más üzletág, más ár-érték arányú gondolkodásmóddal, mint az autóipar, ráadásul a kínai beszállítókkal vívott öldöklő verseny nélkül.

„A polgári üzletágból azonban nem olyan egyszerű az átlépés a katonaira. Ehhez egy másfajta, nagyon robusztus üzleti modellre van szükség, például a kiberbiztonság terén érvényesülő magasabb követelmények miatt” – magyarázta Rosenfeld.

Valójában a Schaeffler nem volt már tavaly sem teljesen kezdő a fegyveriparban. Évek óta gyártott például csapágyakat katonai repülőgépekhez és alkatrészeket az amerikai hadsereg helikoptereihez. Ez azonban teljes forgalmának még 1 százalékát sem tette ki.

Az első védelmi ipari együttműködés

Azóta azonban decemberben az első együttműködési szándéknyilatkozatot is aláírták a müncheni Helsing dróngyártó startuppal. Az együttműködés célja a Helsing dróngyártásának bővítése – írta a Handelsblatt.

Rosenfeld akkor az első fontos lépésről beszélt, amellyel bővíteni szeretnék a védelmi területen való elkötelezettségüket, amihez az ipari gyártás területén évek óta bevált szakértelmükre és innovációs erejükre támaszkodnának.

A Helsing vezérigazgatója viszont azt emelte ki, hogy már idén 10–20 ezer drónt szeretnének gyártani, ami vészhelyzetben akár százezerre is felmehetne.

A Schaeffler azonban nem kíván maga gyártani hadiipari termékeket, hanem pusztán beszállítóként venne részt a munkában. 

A védelmi iparban akkor van esélyünk, ha ipari kompetenciánkat kamatoztatjuk. Ez azt jelenti, hogy segítünk olyan termékeket fejleszteni, amelyek nagyobb mennyiségben, megfelelő minőségben gyárthatók. És mindezt Németországban

nyilatkozta a Schaeffler vezérigazgatója a Süddeutsche Zeitungnak.

Hozzátette, hogy akár 5 milliárd eurós éves bevételt is el tud képzelni az új üzletágból a nem túl távoli években.

Megkezdődött a robotkorszak a Schaefflernél is

A Schaeffler árfolyamgráfján jól kivehető, hogy nagyjából egy hónapja megint meredeken emelkedett a kurzus, ami egy újabb profilbővítéssel függ össze. Ez pedig a humanoid robotok gyártása.

A cég stratégiai együttműködési szerződést kötött most januárban a brit Humanoid vállalattal, amelynek célja a humanoid robotika ipari léptékű alkalmazásának felgyorsítása. A partnerség középpontjában kulcsfontosságú komponensek fejlesztése és szállítása áll, különös tekintettel a kerekes és kétlábú humanoid robotokra – írja az Autopro.hu portál.

A Schaeffler alkatrészeket szállít majd a Humanoid platformjaihoz, és azt tervezi, hogy az elkövetkező öt évben több száz robotot fog bevetni saját gyáraiban is.

Emellett további projektjei is vannak a területen:

  • Tavaly év végén partnerséget kötött a német Neura Roboticsszal kulcsfontosságú alkatrészek közös fejlesztésére és a „fizikai mesterséges intelligencia” gyártásba való integrálására. A Schaeffler célja, hogy 2035-ig több ezer humanoid robotot állítson üzembe ebben az együttműködésben.
  • A Schaeffler stratégiai befektetést hajtott végre Agility Roboticsban, amely céggel megállapodott úgynevezett digit humanoid robotok beszerzéséről is, amelyeket anyagmozgatásra fog használni globális gyárhálózatában.
  • Végül, de nem utolsósorban 2025 végén megnyitotta a robotika és a mesterséges intelligencia speciális kutatólaboratóriumát a Nanyang Technological University egyetemmel Szingapúrban, hogy felgyorsítsa a globális szakértelem fejlődését. 

Bár ezek az új irányok kezdeti stádiumban vannak, a piac szemmel láthatólag hisz bennük, hiszen a cég részvényei pénteken napközben 10,79 euróra, 12 havi csúcsukra drágultak. 

A német Finanzen.net portál szerint a fő hajtóerő ebben a Humanoiddal kötött megállapodás volt. 

Szélesebb értelemben a Schaeffler klasszikus autóipari beszállítóból technológiai vállalattá alakul át, amelynek fő tevékenységi területei az elektromobilitás, a mesterséges intelligencián alapuló robotika és a védelmi technológia.

Az viszont mindenképpen figyelmeztető jel, hogy a befektetői eufória már messze túltolta az árfolyamot az elemzői céláron. 

 

Ritkán látni olyat, hogy egy részvény árfolyama – amely amúgy a szélesebb piaccal mozogva hétfőn délutánra 10,4 euróra gyengült – még így is 39 százalékkal haladja meg a 7,5 eurós mediáncélárat, és az elemzői konszenzus mégis vételre ajánlja.  

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu