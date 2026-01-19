Zsákolják a Debrecenben és Szombathelyen is működő német multi részvényeit, beszállt a védelmi iparba és a humanoid robotikába is

Hatalmasat mentek az elmúlt hónapokban a hazánkban négy gyárat – kettőt Debrecenben, kettőt Szombathelyen – működtető Schaeffler AG részvényei. Az utóbbi fél évben 115, az utóbbi egy évben 132 százalékkal értékelődtek fel annak ellenére, hogy a cég fő profilja szerint ipari és autóipari alkatrész-beszállító, mégpedig főként az ezer gonddal küzdő német autógyártóknak dolgozik.

Profi módon pozicionálja magát a Schaeffler / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Új profilok a Schaefflernél

A rejtély kulcsa, hogy egymás után több új profil felvételét is bejelentette a vállalat a mögöttünk hagyott időszakban, ami több mint felkeltette a befektetők érdeklődését.

Először is a Schaeffler vezetése jó érzékkel tapintott rá tavaly a védelmi iparba való bekapcsolódás előnyeire, miután az Európai Bizottság tavasszal nyilvánosságra hozta, hogy 800 milliárd euró áramlik az elkövetkező években ebbe az európai ágazatba.

A védelem nem pusztán divattéma, már nem az a kérdés, hogy belépünk-e a védelmi iparba, hanem csak az, hogy hogyan

– mondta Klaus Rosenfeld, a vállalat vezérigazgatója a Börsen-Zeitungnak ősszel, miután a menedzsment alaposan megvizsgálta a fegyveriparba való beszállás lehetőségeit.

A védelmi üzletág azért is érdekes a herzogenaurachi vállalat számára, mert a fegyvergyártó cégeket nem fenyegeti hasonló sors, mint az autógyártókat.

Rosenfeld ezt frappánsan fejezte ki:

A fegyveripar teljesen más üzletág, más ár-érték arányú gondolkodásmóddal, mint az autóipar, ráadásul a kínai beszállítókkal vívott öldöklő verseny nélkül.

„A polgári üzletágból azonban nem olyan egyszerű az átlépés a katonaira. Ehhez egy másfajta, nagyon robusztus üzleti modellre van szükség, például a kiberbiztonság terén érvényesülő magasabb követelmények miatt” – magyarázta Rosenfeld.

Valójában a Schaeffler nem volt már tavaly sem teljesen kezdő a fegyveriparban. Évek óta gyártott például csapágyakat katonai repülőgépekhez és alkatrészeket az amerikai hadsereg helikoptereihez. Ez azonban teljes forgalmának még 1 százalékát sem tette ki.

Az első védelmi ipari együttműködés

Azóta azonban decemberben az első együttműködési szándéknyilatkozatot is aláírták a müncheni Helsing dróngyártó startuppal. Az együttműködés célja a Helsing dróngyártásának bővítése – írta a Handelsblatt.