Páratlan befektetés: jön a föld valaha volt legnagyobb tőzsdei bevezetése, 800 milliárd dollár a tét – ez lehet az év üzlete

Elon Musk űrtechnológiai cége, a SpaceX négy amerikai pénzintézet segítségével készül a valaha volt legnagyobb tőzsdei bevezetésre. A Bank of America, a Goldman Sachs, a JPMorgan Chase és a Morgan Stanley vezetésével a tervek szerint akár tízmilliárd dolláros bevételt is hozhat az IPO.

A SpaceX idén akár történelmet írhat: Elon Musk cége, a világ legértékesebb startupja elkezdett felkészülni egy rekordméretű tőzsdei kibocsátásra / Fotó: AFP

A cég több mint két évtizedes működése alatt meghatározó szereplővé vált a kereskedelmi űrhajózás és a Starlink műholdas internetszolgáltatás területén.

A vállalat vezetői az elmúlt hetekben folyamatosan egyeztettek a bankokkal a részvénykibocsátásról, amely akár már idén megtörténhet.

A Financial Times értesülései szerint a SpaceX, amely jelenleg a világ legértékesebb startupja, decemberben kezdett el tárgyalni egy privát részvényeladásról 800 milliárd dolláros értékelés mellett, ami több mint kétszerese a korábbi, közel 400 milliárdos értéknek.

Rekordösszeggel törne be a tőzsdére a SpaceX

A tervezett IPO során a SpaceX várhatóan tízmilliárd dollár feletti összeget kíván bevonni, így akár túlszárnyalhatja a 2019-es szaúd-arábiai Aramco 29 milliárd dolláros rekordját. Bár további bankok bevonása is várható, a végső döntés még nem született meg.

A SpaceX lépései egybeesnek az amerikai MI-cégek, például az OpenAI és az Anthropic lehetséges tőzsdei megjelenésével.

Elemzők szerint ezek a vállalatok együttesen több forrást vonhatnak be, mint az egész tavalyi amerikai IPO-piac.

Szintén szóba került a Databricks, a Canva és a Strava lehetséges nyilvános kibocsátása.

A piac azonban még mindig ingadozó: az amerikai vámpolitika miatt a tavalyi IPO-piac lassú volt, és több nagy technológiai cég bevezetését elhalasztották. Musk a technológiai előnyét és a politikai kapcsolatait kihasználva próbálja előnybe hozni a SpaceX-et versenytársaival szemben.