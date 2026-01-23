Páratlan befektetés: jön a föld valaha volt legnagyobb tőzsdei bevezetése, 800 milliárd dollár a tét – ez lehet az év üzlete
Elon Musk űrtechnológiai cége, a SpaceX négy amerikai pénzintézet segítségével készül a valaha volt legnagyobb tőzsdei bevezetésre. A Bank of America, a Goldman Sachs, a JPMorgan Chase és a Morgan Stanley vezetésével a tervek szerint akár tízmilliárd dolláros bevételt is hozhat az IPO.
A cég több mint két évtizedes működése alatt meghatározó szereplővé vált a kereskedelmi űrhajózás és a Starlink műholdas internetszolgáltatás területén.
A vállalat vezetői az elmúlt hetekben folyamatosan egyeztettek a bankokkal a részvénykibocsátásról, amely akár már idén megtörténhet.
A Financial Times értesülései szerint a SpaceX, amely jelenleg a világ legértékesebb startupja, decemberben kezdett el tárgyalni egy privát részvényeladásról 800 milliárd dolláros értékelés mellett, ami több mint kétszerese a korábbi, közel 400 milliárdos értéknek.
Elon Musk őrült ígérettel állt elő: tömegtermékkel mászna bele az agyunkba, már orvos sem kell a beültetéshez
A Tesla-vezér azért hajlamos túlságosan nagyra törő ígéreteket megfogalmazni. A Neuralink agyimplantátumának idei tömeggyártása alighanem ezek közé tartozik.
Rekordösszeggel törne be a tőzsdére a SpaceX
A tervezett IPO során a SpaceX várhatóan tízmilliárd dollár feletti összeget kíván bevonni, így akár túlszárnyalhatja a 2019-es szaúd-arábiai Aramco 29 milliárd dolláros rekordját. Bár további bankok bevonása is várható, a végső döntés még nem született meg.
A SpaceX lépései egybeesnek az amerikai MI-cégek, például az OpenAI és az Anthropic lehetséges tőzsdei megjelenésével.
Elemzők szerint ezek a vállalatok együttesen több forrást vonhatnak be, mint az egész tavalyi amerikai IPO-piac.
Szintén szóba került a Databricks, a Canva és a Strava lehetséges nyilvános kibocsátása.
A piac azonban még mindig ingadozó: az amerikai vámpolitika miatt a tavalyi IPO-piac lassú volt, és több nagy technológiai cég bevezetését elhalasztották. Musk a technológiai előnyét és a politikai kapcsolatait kihasználva próbálja előnybe hozni a SpaceX-et versenytársaival szemben.
Szeptemberben a SpaceX 17 milliárd dollárért vásárolt rádiós frekvenciasávokat az EchoStartól, hogy bővítse Starlink-hálózatát az Egyesült Államokban. Musk a közelmúltban AI-cége, az xAI számára 20 milliárd dollárt vont be, több mint duplázva a vállalat értékelését, miközben a Grok nevű chatbot és képalkotó funkciója miatt viták alakultak ki.
Az üzleti és technológiai sikerek mellett Musk továbbra is közszereplői vitákba bonyolódik, legutóbb a Ryanair vezérével, Michael O’Learyvel folytatott konfliktusa miatt, miután az ír légitársaság vezetője kizárta a Starlink használatát repülőgépein.
Ilyen, mikor Elon Musk berág: összerúgta a port a vérmes vezérrel, most kivásárolná alóla a Ryanairt
Michael O’Leary sokakat felbőszített már provokatív kijelentéseivel, Musk azonban nem valószínű, hogy ki tudja rántani alóla a céget. A Ryanair továbbra sem kíván Starlink internetet vásárolni a SpaceX-től.