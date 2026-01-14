Deviza
Édes titok: ez csak a svájci csoki sztárjának sikerülhet – úgy hízott, hogy lefogyott

Közel húsz százalékos áremelés kellett ahhoz, hogy a svájci csokoládégyártás meghatározó vállalata kedvező képet fessen magáról a befektetők szemében. A Lindt & Sprüngli csokiforgalma eközben hat százalékkal csökkenhetett, de ez nem zavarja túlságosan a svájci cég vezetését, amely szerényebb, de biztos növekedést vár minden fronton a 2026-os évtől.
Kriván Bence
2026.01.14, 18:52

A patinás Lindt & Sprüngli minden viharnak ellenáll, ezt igazolta tavaly is azzal, hogy bevételeit a világpiaci kakaóárak tetőzése ellenére is jócskán, 12,4 százalékkal növelni tudta. Ezt a svájci édességgyártó keddi közleményében jelentette be. 

svájci csoki Lindt
A svájci Lindt & Sprüngli átlagosan 19 százalékkal emelte árait tavaly / Fotó: AFP

A cég immár sokadjára hagyta állva az elemzőket, igaz, az árfolyamhatások nélkül mért 5,92 milliárd svájci frankos éves forgalom ezúttal csak szerény 20 millióval haladta meg a londoni LSEG tőzsdecsoport elemzői konszenzusát. A kép azonban nem ennyire rózsás, ha az értékesítési volumeneket nézzük. 

A svájci csokikból ezúttal kevesebb fogyott

A Zürcher Kantonalbank számításai szerint a tonnában mért csokoládéeladásoknál éves szinten körülbelül 6 százalékos visszaesés történhetett arra visszavezethetően, hogy vásárlóik kevesebb Lindt terméket tettek a kosarukba, azokért viszont jócskán magasabb árat fizettek a kasszánál.  Merthogy a Lindt a hagyományainak megfelelően 

egy az egyben áthárította jómódúbb vásárlóira a kakaóárak és a munkaerőköltségek emelkedésével járó terheket.

 Az amerikai vámemelések miatti pluszköltségek ez alól kivételt képeznek, hiszen a Lindt a New Hampshire állambeli Stratchanben üzemelteti legnagyobb észak-amerikai gyárát, ahol a kakaóbab pörkölésétől kezdve valamennyi feldolgozási fázist maguk végeznek, így az amerikai piacon vámmentességet élvezhetnek. 

Az áremelések a magyar piacot sem kerülték el, az ünnepi szezonban már csak elvétve lehetett találkozni ezer forintnál olcsóbb Lindt termékkel. A tavaly meglépett, átlagosan 19 százalékos áremelés bőségesen fedezte a pluszköltségeket, de hogy a profitsoron ebből mennyi csapódott le, azt csak a március 10-én kijövő éves jelentésből tudhatják meg a befektetők. 

FRANCE - ILLUSTRATION OF EASTER CHOCOLATES
A csokinyuszi a régi, az árak viszont újak / Fotó: Hans Lucas via AFP

A cég 2024-ben 884,2 millió frankos üzemi nyereséget ért el, üzemi profitrátája 16,2 százalékos volt, szemben az előző év 15,6 százalékos adatával. A lezárt 2025-ös üzleti évre 20-40 bázispontos növekedés volt betervezve, a cég mostani közlése szerint ennek az alsó határát érhették el. A 2026-os bevételi terv 4-6 százalékos organikus bevételnövekedéssel, s további, nem konkretizált profitmarzs növekedéssel számol.

Az elemzők kockázatokat emlegetnek, a cégvezetés nem aggódik

A részvényesek ennek ellenére elégedettek lehetnek favoritjuk gazdálkodásával, ez tükrözi az egy év alatt 17 százalékot magára szedő részvényárfolyam is. Elégedettségüket azonban az idei kilátások aligha fokozzák, legalábbis az elemzők szerint. Ők továbbra is a kockázatokat hangsúlyozzák, úgy vélik, az értékesítési volumen az idén is csökkenhet, a világpiaci árak emelkedése viszont nem áll meg 5 százalék környékén. 

A Lindt azonban a tavalyi 19 százalékos áremeléssel már ellőtte a puskaporát – legalábbis a szakértők szerint. Attól is tartanak, hogy a Lindt európai raktárkészletei egészségtelenül magas szintre nőttek, ezeknek a leépítése viszont gondokat okozhat. A cég szerint ez a félelem nem megalapozott. A többi között

  • a Lindt,
  • a Lindor,
  • az Excellence,
  • a Ghirardelli,
  • a Russell Stover,
  • a Caffarel
  • a Küfferle,
  • a Napolitaines
  • és a Gold Bunny / Gold Bear

márkáiról világszerte ismert svájci édességgyártó a tavalyi év nagy dobásai közé sorolta a Lindt Dubai Style csokoládé piacra dobását.

