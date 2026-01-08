Online pókerezik? Pörgeti a kaszinót? – olyan gyorsan elbukhat a bankjánál, hogy fel sem fogja

Sokan gondolják úgy, hogy a bankszámlájuk csupán egy technikai eszköz: ide érkezik a fizetés, innen mennek a számlák, néha pedig lecsípünk róla pár ezer forintot egy lottószelvényre vagy sportfogadásra. A hitelfelvétel pillanatában azonban a számlakivonat hirtelen pénzügyi önéletrajzzá válik, amelyből a bank igyekszik kiolvasni mindazt, amit a jövőbeli törlesztési fegyelemről tudni szeretne. A kérdés nem az, hogy szabad-e lottózni, természetesen szabad. A valódi kérdés az, milyen mintázat rajzolódik ki a számlán, és ezt a bank milyen kockázatként értelmezi – és ezzel a szerencse könnyen válhat akár balszerencsévé is.

Szerencse kérdése? A bank szerint inkább számtan – így válik a szerencsejáték nyomaival együtt a számlakivonat pénzügyi önéletrajzzá hitelfelvételkor

A szerencse forgandó, a kivonat emlékezik

A piaci tapasztalatok szerint a legtöbb bank nem akad fenn azon, ha a bankszámlakivonaton időnként megjelenik a Szerencsejáték Zrt. neve.

Néhány ezer forintos tételek, havonta nagyjából 3–5 alkalommal, jellemzően még nem jelentenek automatikus kizáró okot. Ennél pontosabb határvonalról azonban nem beszélhetünk, mert a pénzintézetek nem publikálnak egzakt limiteket, és bankonként, sőt ügyfelenként is eltérhet, hol húzzák meg a tolerancia határát.

A különbséget nem feltétlenül a konkrét tranzakció, hanem az összkép adja. Ha a szerencsejáték jellegű költések rendszeressé válnak, emelkednek az összegek, vagy más kockázati jelekkel – például mínuszba csúszó egyenleggel – együtt jelennek meg, a bank már egészen más következtetéseket vonhat le.

A bank nem reményt mér, hanem kockázatot

Hiteligényléskor a pénzintézetek jogszabályi kötelezettsége, hogy felmérjék az adós pénzügyi helyzetét, és kiszűrjék azokat a tényezőket, amelyek veszélyeztethetik a szerződésszerű törlesztést. Ennek egyik legfontosabb eszköze a bankszámlakivonat elemzése, jellemzően az elmúlt három hónapra visszamenőleg.

A bank azt vizsgálja, hogy az ügyfél:

stabil, rendszeres jövedelemmel rendelkezik-e,

képes-e kijönni a bevételeiből, és nem csak hónapról hónapra él,

és mennyire kiszámítható a pénzügyi magatartása.

Ebben a képletben a szerencsejáték nem erkölcsi kérdés, hanem kockázati jelzés.

A mínusz végén nem csak pár ezer forint számít

Az egyik leggyakoribb probléma a negatív záróegyenleg. Előfordulhat, hogy a számla a hónap végére mínuszba csúszik, mert nem maradt rajta elég pénz a számlavezetési díjra vagy egyéb kisebb terhelés(ek)re. Ez sokak szemében jelentéktelen technikai malőr, a bank azonban mást lát: azt, hogy az ügyfél a bevételei határán egyensúlyoz. Bár vannak pénzintézetek, amelyek egy egyszeri, néhány ezer forintos mínuszt még tolerálnak, másoknál ez már önmagában is elutasítást eredményezhet.

Általános szabály, hogy hitelfelvétel előtt érdemes ügyelni arra, hogy a hónap végén is maradjon pozitív egyenleg a számlán.

Fedezethiány: apró csúszás, nagy következtetés

Hasonló megítélés alá esik a fedezethiány, amikor egy szolgáltató sikertelenül próbál levonni egy esedékes díjat, mert az adott pillanatban nincs elegendő fedezet.

Gyakran mindössze időzítési probléma áll a háttérben – például a jövedelem később érkezik –, de a bank számára ez is azt üzeni, hogy az ügyfél hónapról hónapra él. A bankok ezen a téren sem egységesek: van, ahol már egyetlen ilyen eset is problémás, máshol néhány alkalom még belefér. A biztos megoldás az, ha a hiteligénylést megelőző legalább három hónapban minden levonás gond nélkül teljesül.

Online szerencsejáték: itt már szigorúbb a mérce

Fontos különbséget tenni a klasszikus lottó és az online szerencsejáték-, kaszinó- vagy fogadási oldalak között. Az utóbbiak sok banknál

jóval szigorúbb megítélés alá esnek, mert erősebb függőségi kockázatot hordozhatnak, ha ezek rendszeresen megjelennek a kivonaton, az a hitelbírálat során szinte biztosan rontja az esélyeket.

Rendszeres utalások, rejtett terhek

Ha a bank azt látja, hogy az ügyfél havonta azonos összegben utal egy magánszemélynek – például családi kölcsön törlesztése miatt –, akkor ezt fix kiadásként kezelheti. Ez nem kizáró ok, de csökkentheti a figyelembe vett jövedelmet, így a maximálisan vállalható törlesztőt is.