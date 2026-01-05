A Rába a Tatra Trucks gyártási és fejlesztési központjává válhat, száguldanak a részvények, kilőtt a 4iG is

Kizárólagos megállapodást írt alá egymással a 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és a cseh Tatra Trucks (Tatra). A szerződés új fejezetet nyit a vállalatok együttműködésében, és megalapozza egy hosszú távú stratégiai partnerség kialakítását – közölte a 4iG.

A Tatra kamionjai a Dakar-ralin is száguldoznak / Fotó: AFP

Átfogó megállapodást kötött a Tatra Trucks és a 4iG SDT

A kereskedelmi megállapodás értelmében a 4iG SDT kizárólagos jogot szerez Magyarországon a Tatra Trucks képviseletére, illetve az általa gyártott katonai és speciális járműveinek értékesítésére.

Az együttműködés célja, hogy a Tatra nagy teherbírású, terepjáró képességeiről ismert járműplatformjai strukturált kereskedelmi és szakmai keretek között jelenjenek meg a magyar piacon, elsősorban honvédelmi, biztonsági és egyéb speciális állami felhasználásokat megcélozva.