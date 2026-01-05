Deviza
EUR/HUF384,62 +0,08% USD/HUF329,27 +0,3% GBP/HUF443,07 +0,44% CHF/HUF414,08 +0,08% PLN/HUF91,22 -0,05% RON/HUF75,6 -0,01% CZK/HUF15,91 -0,01% EUR/HUF384,62 +0,08% USD/HUF329,27 +0,3% GBP/HUF443,07 +0,44% CHF/HUF414,08 +0,08% PLN/HUF91,22 -0,05% RON/HUF75,6 -0,01% CZK/HUF15,91 -0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX112 792,6 +1,59% MTELEKOM1 800 +0,44% MOL2 966 +0,88% OTP35 960 +2,39% RICHTER9 895 +0,3% OPUS557 +1,44% ANY7 060 -0,57% AUTOWALLIS149,5 -0,33% WABERERS5 340 +1,5% BUMIX10 097,41 +0,75% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 523,75 +1,89% BUX112 792,6 +1,59% MTELEKOM1 800 +0,44% MOL2 966 +0,88% OTP35 960 +2,39% RICHTER9 895 +0,3% OPUS557 +1,44% ANY7 060 -0,57% AUTOWALLIS149,5 -0,33% WABERERS5 340 +1,5% BUMIX10 097,41 +0,75% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 523,75 +1,89%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Partnerség
Rába Jármûipari Holding Nyrt.
tatra
4iG

A Rába a Tatra Trucks gyártási és fejlesztési központjává válhat, száguldanak a részvények, kilőtt a 4iG is

A győri holding is profitál a Tatra Trucks és a 4iG SDT kizárólagos megállapodásából. Egyebek között az exkluzív képviseletre, közös gyártásra, fejlesztésre és az értékesítésre is kiterjed a két cég megállapodása, mely kiemelt szerepet juttathat a várhatóan idén januárban a 4iG SDT többségi tulajdonába kerülő Rába Holdingnak is.
VG
2026.01.05, 13:46
Frissítve: 2026.01.05, 14:15

Kizárólagos megállapodást írt alá egymással a 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és a cseh Tatra Trucks (Tatra). A szerződés új fejezetet nyit a vállalatok együttműködésében, és megalapozza egy hosszú távú stratégiai partnerség kialakítását – közölte a 4iG. 

Tatra
A Tatra kamionjai a Dakar-ralin is száguldoznak / Fotó: AFP

Átfogó megállapodást kötött a Tatra Trucks és a 4iG SDT

A kereskedelmi megállapodás értelmében a 4iG SDT kizárólagos jogot szerez Magyarországon a Tatra Trucks képviseletére, illetve az általa gyártott katonai és speciális járműveinek értékesítésére. 

Az együttműködés célja, hogy a Tatra nagy teherbírású, terepjáró képességeiről ismert járműplatformjai strukturált kereskedelmi és szakmai keretek között jelenjenek meg a magyar piacon, elsősorban honvédelmi, biztonsági és egyéb speciális állami felhasználásokat megcélozva.

4IG részvény
4IG részvény14:52:20
Árfolyam: 4 340 HUF +170 / +3,92 %
Forgalom: 580 861 455 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A partnerség ugyanakkor túlmutat a magyarországi piaci bevezetésen: 

a felek vizsgálják a további hazai ipari együttműködési lehetőségeket is, beleértve a teljes gyártási, összeszerelési folyamatot és életciklus-támogatási megoldásokat, valamint a járművek karbantartását. 

Ebben a folyamatban kiemelt szerepet kaphat a várhatóan 2026. január elején a 4iG SDT többségi tulajdonába kerülő Rába Járműipari Holding (Rába), amely jelentős hazai védelmi ipari kapacitásokkal rendelkezik. 

Itt jön képbe a Rába Holding

A megállapodás a jövőben alapot biztosíthat ahhoz is, hogy a 4iG SDT részt vegyen – az alkatrészek és az alrendszerek gyártásán túl – a teljes Tatra-járművek gyártásában is, valamint új, közös fejlesztési és piaci projektek előkészítésében – akár Magyarországon kívüli piacokon is. 

A felek hosszú távú célja, hogy a 129 éves múltra visszatekintő Rába a Tatra közép-európai régiót kiszolgáló, Európában második legnagyobb gyártási és fejlesztési központjává váljon.

A Tatra, a Czechoslovak Group többségi tulajdonában (65 százalék) áll. Utóbbi vállalat Közép- és Kelet-Európa egyik legjelentősebb és legdinamikusabban fejlődő védelmi ipari és ipari-technológiai magánvállalata. 

RABA részvény
RABA részvény14:38:36
Árfolyam: 3 450 HUF +460 / +13,33 %
Forgalom: 105 871 130 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A CSG csoport több mint tíz országban van jelen gyártó- és fejlesztőkapacitásokkal, valamint meghatározó szereplő a szárazföldi rendszerek, a lőszergyártás, a járműipar és a speciális védelmi megoldások területén. A partnerség révén a 4iG SDT egy nemzetközi szinten is elismert, jelentős védelmi ipari háttérrel rendelkező technológiai csoporttal működik együtt.

A kizárólagos együttműködési megállapodás illeszkedik a 4iG SDT, illetve a 4iG csoport azon hosszú távú stratégiájához, amely nemzetközi technológiai partnerekkel együttműködve kíván a hazai piacon modern, NATO-kompatibilis védelmi megoldásokat elérhetővé tenni, 

miközben erősíti Magyarország szerepét a regionális védelmi ipari értékláncban is. 

A földi mobilitási képességek integrálására irányuló megállapodás a 4iG SDT szárazföldi üzletágának kiemelt projektje, mely biztosítja egy komplex, szárazföldi-légi-űripari kompetenciákra épülő védelmi ipari portfólió kialakítását.

A hírre a 4iG részvényei 4,3 százalékkal, 4350 forintra, míg a Rábáé 13,7 százalékkal, 3400 forintra lőttek ki.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu