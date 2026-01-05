A Rába a Tatra Trucks gyártási és fejlesztési központjává válhat, száguldanak a részvények, kilőtt a 4iG is
Kizárólagos megállapodást írt alá egymással a 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és a cseh Tatra Trucks (Tatra). A szerződés új fejezetet nyit a vállalatok együttműködésében, és megalapozza egy hosszú távú stratégiai partnerség kialakítását – közölte a 4iG.
Átfogó megállapodást kötött a Tatra Trucks és a 4iG SDT
A kereskedelmi megállapodás értelmében a 4iG SDT kizárólagos jogot szerez Magyarországon a Tatra Trucks képviseletére, illetve az általa gyártott katonai és speciális járműveinek értékesítésére.
Az együttműködés célja, hogy a Tatra nagy teherbírású, terepjáró képességeiről ismert járműplatformjai strukturált kereskedelmi és szakmai keretek között jelenjenek meg a magyar piacon, elsősorban honvédelmi, biztonsági és egyéb speciális állami felhasználásokat megcélozva.
A partnerség ugyanakkor túlmutat a magyarországi piaci bevezetésen:
a felek vizsgálják a további hazai ipari együttműködési lehetőségeket is, beleértve a teljes gyártási, összeszerelési folyamatot és életciklus-támogatási megoldásokat, valamint a járművek karbantartását.
Ebben a folyamatban kiemelt szerepet kaphat a várhatóan 2026. január elején a 4iG SDT többségi tulajdonába kerülő Rába Járműipari Holding (Rába), amely jelentős hazai védelmi ipari kapacitásokkal rendelkezik.
Itt jön képbe a Rába Holding
A megállapodás a jövőben alapot biztosíthat ahhoz is, hogy a 4iG SDT részt vegyen – az alkatrészek és az alrendszerek gyártásán túl – a teljes Tatra-járművek gyártásában is, valamint új, közös fejlesztési és piaci projektek előkészítésében – akár Magyarországon kívüli piacokon is.
A felek hosszú távú célja, hogy a 129 éves múltra visszatekintő Rába a Tatra közép-európai régiót kiszolgáló, Európában második legnagyobb gyártási és fejlesztési központjává váljon.
A Tatra, a Czechoslovak Group többségi tulajdonában (65 százalék) áll. Utóbbi vállalat Közép- és Kelet-Európa egyik legjelentősebb és legdinamikusabban fejlődő védelmi ipari és ipari-technológiai magánvállalata.
A CSG csoport több mint tíz országban van jelen gyártó- és fejlesztőkapacitásokkal, valamint meghatározó szereplő a szárazföldi rendszerek, a lőszergyártás, a járműipar és a speciális védelmi megoldások területén. A partnerség révén a 4iG SDT egy nemzetközi szinten is elismert, jelentős védelmi ipari háttérrel rendelkező technológiai csoporttal működik együtt.
A kizárólagos együttműködési megállapodás illeszkedik a 4iG SDT, illetve a 4iG csoport azon hosszú távú stratégiájához, amely nemzetközi technológiai partnerekkel együttműködve kíván a hazai piacon modern, NATO-kompatibilis védelmi megoldásokat elérhetővé tenni,
miközben erősíti Magyarország szerepét a regionális védelmi ipari értékláncban is.
A földi mobilitási képességek integrálására irányuló megállapodás a 4iG SDT szárazföldi üzletágának kiemelt projektje, mely biztosítja egy komplex, szárazföldi-légi-űripari kompetenciákra épülő védelmi ipari portfólió kialakítását.
A hírre a 4iG részvényei 4,3 százalékkal, 4350 forintra, míg a Rábáé 13,7 százalékkal, 3400 forintra lőttek ki.