TBSZ: Van egy óriási hiba, amit sokan elkövetnek – akár egy teljes évet hagyhat az asztalon, ha kiszúrjuk!
Az elmúlt években a hazai megtakarítók körében egyre többen fedezték fel maguknak a tartós befektetési számlát (TBSZ), amely a hagyományos befektetési formákhoz képest lényeges adóelőnyt kínál hosszabb távon gondolkodó befektetőknek. 2026 elején is aktuális kérdés: vajon még mindig érdemes ilyen számlát nyitni? És mik az „áltévhitek”, amelyek miatt sok pénzt lehet veszíteni?
Mi is az a TBSZ?
A TBSZ egy olyan speciális értékpapírszámla, amelyet bankoknál és befektetési szolgáltatóknál lehet nyitni, és a megnyitás évében – a gyűjtőévben – lehet rá pénzt elhelyezni. A lényeg a hosszú távú megtartás, mert csak így érhető el az adóelőny:
- három év után a hozam után már kedvezményes adó (szja és szocho) fizetendő,
- öt év után pedig a hozam teljesen adómentessé válik.
Ez azt jelenti, hogy aki türelmes, a kamat- és árfolyamnyereségből származó bevételét teljes egészében megtarthatja – szemben a normál esetben fizetendő 15 százalék szja és 13 százalék szocho kombinációval.
A legnagyobb tévhit: „Csak év végén érdemes TBSZ-t nyitni”
Sokan azt hiszik, hogy érdemes decemberben, az év vége felé nyitni a TBSZ-t, mert akkor „egy évet spórolnak”. Ez azonban félreértés – sőt akár sok pénzbe is kerülhet.
A TBSZ gyűjtőévének a naptári számlanyitás éve számít, így akár januárban, akár decemberben nyitja meg valaki a számlát, ugyanúgy a következő év január 1-jén kezdődik a tényleges lekötési időszak. Ez azt jelenti, hogy aki később nyitja, annak a pénze a gyűjtőév jelentős részében „tétlenül” marad, miközben nem élvez semmilyen hozamot – tehát kevesebb időt dolgozik a pénz.
Ez a gyakorlatban akár hónapokkal kevesebb hozamot jelenthet azokhoz képest, akik korábban, a lehető leghamarabb nyitják meg a számlát – miközben az adóelőny ugyanaz.
2026: miért aktuális most?
A TBSZ-ek népszerűsége az elmúlt években folyamatosan nőtt. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a számlák száma félmillió körül van, és évente több tízezer új TBSZ nyílik. 2026 elején is sokak figyelme fordul a TBSZ-re, mert a 2020–2021-ben nyitott számlák hamarosan elérhetik az 5 éves adómentességi határt, vagyis ezeknél a számláknál most dől el, hogy a befektetők kihasználják-e a teljes adómentességet, vagy új TBSZ-t indítanak. Emellett a tavalyi évben az adózási szabályok is finomodtak: bár az alapelv ugyanaz maradt, a kedvezmények csak akkor élnek teljesen, ha a pénz öt évig a számlán marad. Ez tovább ösztönzi a hosszú távú gondolkodást, és csökkenti a rövid távú spekulációt.
Kiknek éri meg?
A TBSZ különösen ajánlott olyan megtakarítóknak, akik:
- nem napi szinten kereskednek, hanem hosszú távú, stabil gyarapodást keresnek,
- nyugdíjcélra vagy gyermek jövőjére gyűjtenek,
- vagy egyszerűen csak szeretnék minimális adóval maximalizálni hozamukat.
Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a TBSZ nem alkalmas rövid távú pénzfelhasználásra: a feltörés nemcsak adóköteles, hanem elveszi az addig megszerzett kedvezményeket is.
Mire érdemes figyelni?
- Határidők: a TBSZ-re csak az adott év gyűjtőévén belül lehet befizetni, vagyis a 2026-os számlára 2026. december 31-ig érkezhet befizetés.
- Szolgáltatói költségek: a számlanyitási és tranzakciós díjak szolgáltatónként eltérnek, ezek hosszú távon befolyásolhatják a hozamot.
- Időzítés: a korai számlanyitás nemcsak az adóelőnyt biztosítja, hanem több időt ad a befektetett pénznek is, hogy hozamot termeljen.
Nem csak a nagytőkéseknek való
A TBSZ korai megnyitása azért is előnyös lehet, mert nem feltételez nagy egyszeri kezdőtőkét. Sokan vannak ugyanis, akik nem tudnak egy összegben milliókat befektetni, viszont havi szinten képesek félretenni néhány tízezer forintot. Számukra a gyűjtőév elején megnyitott TBSZ különösen jó megoldás.
Ebben az esetben a megtakarító 12 alkalommal is befizethet a gyűjtőév során, és az egyes havi összegek már az elhelyezésük után azonnal befektethetők. Igaz, az év végén befizetett utolsó összeg valóban nem jut előrébb az adómentesség szempontjából ahhoz képest, mintha valaki csak decemberben nyitná meg a számlát. A korábban befizetett havi tételek viszont igen: ezek hónapokkal hosszabb ideig dolgozhatnak a piacon, kamatot és akár hozamot termelve.
Vegyünk egy egyszerű példát. Ha valaki havonta 30 ezer forintot tud félretenni, és januárban megnyitja a TBSZ-t, akkor az év végéig összesen 360 ezer forintot fektet be. A januári befizetés azonban közel egy teljes évvel tovább tud hozamot termelni, mint a decemberi, a februári majdnem tizenegy hónappal, és így tovább. Ha ugyanez a befektető csak év végén nyitná meg a számlát, akkor ugyanúgy 360 ezer forint kerülne a TBSZ-re, de a pénz addig gyakorlatilag nem dolgozna.
Másképp fogalmazva: nem az utolsó befizetés számít, hanem az első tizenegy. Aki tehát lépésről lépésre, rendszeresen építi a megtakarítását, annak a TBSZ nemcsak adóelőnyt, hanem időelőnyt is ad.
Időt kell beletenni – pénzt hoz ki
A TBSZ 2026-ban is az egyik legstabilabb és legátláthatóbb adóelőnyt kínáló befektetési forma Magyarországon. Bár a konstrukció egyszerűnek tűnik, a valódi nyereség nem trükkökön, hanem türelem, időzítés és következetesség kombinációján múlik. Aki ezt felismeri, és nem az év végére halasztja a döntést, hanem már a gyűjtőév elején lép – akár kisebb összegekkel is –, az nemcsak adót spórolhat, hanem több időt adhat a pénzének, hogy dolgozzon. És hosszú távon ez az egyik legbiztosabb befektetés.