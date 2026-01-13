TBSZ: Van egy óriási hiba, amit sokan elkövetnek – akár egy teljes évet hagyhat az asztalon, ha kiszúrjuk!

Az elmúlt években a hazai megtakarítók körében egyre többen fedezték fel maguknak a tartós befektetési számlát (TBSZ), amely a hagyományos befektetési formákhoz képest lényeges adóelőnyt kínál hosszabb távon gondolkodó befektetőknek. 2026 elején is aktuális kérdés: vajon még mindig érdemes ilyen számlát nyitni? És mik az „áltévhitek”, amelyek miatt sok pénzt lehet veszíteni?

Hozam kontra idő: a TBSZ-nél most indul a számláló / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

Mi is az a TBSZ?

A TBSZ egy olyan speciális értékpapírszámla, amelyet bankoknál és befektetési szolgáltatóknál lehet nyitni, és a megnyitás évében – a gyűjtőévben – lehet rá pénzt elhelyezni. A lényeg a hosszú távú megtartás, mert csak így érhető el az adóelőny:

három év után a hozam után már kedvezményes adó (szja és szocho) fizetendő,

öt év után pedig a hozam teljesen adómentessé válik.

Ez azt jelenti, hogy aki türelmes, a kamat- és árfolyamnyereségből származó bevételét teljes egészében megtarthatja – szemben a normál esetben fizetendő 15 százalék szja és 13 százalék szocho kombinációval.

A legnagyobb tévhit: „Csak év végén érdemes TBSZ-t nyitni”

Sokan azt hiszik, hogy érdemes decemberben, az év vége felé nyitni a TBSZ-t, mert akkor „egy évet spórolnak”. Ez azonban félreértés – sőt akár sok pénzbe is kerülhet.

A TBSZ gyűjtőévének a naptári számlanyitás éve számít, így akár januárban, akár decemberben nyitja meg valaki a számlát, ugyanúgy a következő év január 1-jén kezdődik a tényleges lekötési időszak. Ez azt jelenti, hogy aki később nyitja, annak a pénze a gyűjtőév jelentős részében „tétlenül” marad, miközben nem élvez semmilyen hozamot – tehát kevesebb időt dolgozik a pénz.

Ez a gyakorlatban akár hónapokkal kevesebb hozamot jelenthet azokhoz képest, akik korábban, a lehető leghamarabb nyitják meg a számlát – miközben az adóelőny ugyanaz.

2026: miért aktuális most?

A TBSZ-ek népszerűsége az elmúlt években folyamatosan nőtt. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a számlák száma félmillió körül van, és évente több tízezer új TBSZ nyílik. 2026 elején is sokak figyelme fordul a TBSZ-re, mert a 2020–2021-ben nyitott számlák hamarosan elérhetik az 5 éves adómentességi határt, vagyis ezeknél a számláknál most dől el, hogy a befektetők kihasználják-e a teljes adómentességet, vagy új TBSZ-t indítanak. Emellett a tavalyi évben az adózási szabályok is finomodtak: bár az alapelv ugyanaz maradt, a kedvezmények csak akkor élnek teljesen, ha a pénz öt évig a számlán marad. Ez tovább ösztönzi a hosszú távú gondolkodást, és csökkenti a rövid távú spekulációt.