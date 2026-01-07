Deviza
EUR/HUF385,06 +0,08% USD/HUF329,38 +0,07% GBP/HUF443,85 -0,13% CHF/HUF413,39 -0,08% PLN/HUF91,46 +0,07% RON/HUF75,69 +0,12% CZK/HUF15,85 -0,4% EUR/HUF385,06 +0,08% USD/HUF329,38 +0,07% GBP/HUF443,85 -0,13% CHF/HUF413,39 -0,08% PLN/HUF91,46 +0,07% RON/HUF75,69 +0,12% CZK/HUF15,85 -0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 560,1 +0,12% MTELEKOM1 838 +1,1% MOL3 170 +0,63% OTP37 050 +0,22% RICHTER10 200 -0,29% OPUS541 -1,99% ANY7 120 +0,28% AUTOWALLIS151,5 -0,33% WABERERS5 320 -1,85% BUMIX10 148,74 -0,54% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 564,75 +0,54% BUX116 560,1 +0,12% MTELEKOM1 838 +1,1% MOL3 170 +0,63% OTP37 050 +0,22% RICHTER10 200 -0,29% OPUS541 -1,99% ANY7 120 +0,28% AUTOWALLIS151,5 -0,33% WABERERS5 320 -1,85% BUMIX10 148,74 -0,54% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 564,75 +0,54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
akvizíció
Thyssenkrupp
acélmű

Most árusítják ki a német ipari örökség egyik utolsó darabját, a részvénykurzus mégis az égbe szökött

Ügyes húzással kerülnék meg az eddigi fő akadályt. A Thyssenkrupp acélipari üzletágát több részletben vennék meg az indiaiak.
Murányi Ernő
2026.01.07, 16:20

A német Thyssenkrupp több lépésben eladhatja  a Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) nevű leányvállalatába szervezett acélipari üzletágát az indiai Jindal Steel Internationalnak – értesült szerdán a Reuters. A hírre kilőttek a Ruhr-vidéki konszern részvényei.

Thyssenkrupp
Indiai kézbe kerülhet a Thyssenkrupp Steel / Fotó: AFP

Már egy ideje folyik a Thyssenkrupp Steel átvilágítása

Az indiai acélgyártó október óta végzi a kiszemelt üzletág átvilágítását, miután korábban már nem kötelező ajánlatot tett Európa második legnagyobb acélgyártójára.

Az üzlet kulcsfontosságú a Thyssenkrupp számára, mivel a tengeralattjárók gyártásától az autóalkatrészek termeléséig sok mindennel foglalkozó csoport szívesen megszabadulna már veszteséges divíziójától.

A kiszivárgott terv szerint a Jindal első lépésben többségi részesedést szerezne a TKSE-ben, valószínűleg 60 százalékot, a fennmaradó 40 százalékot pedig később egy – vagy két 20 százalékos – részletben vásárolná meg, a szerkezetátalakítás előrehaladásától függően.

Az a fránya nyugdíj-kötelezettség

Ez a szakaszos tranzakció ugyanis nagyobb rugalmasságot biztosítana a Thyssenkruppnak a TKSE-hez kapcsolódó, mintegy 2,5 milliárd eurós nyugdíj-kötelezettségek kezeléséhez. A korábbi eladási kísérletek ugyanis rendre ezen a tételen feneklettek meg. 

A fokozatos felvásárlás részletes ütemezése és ennek az adósságkötelezettségekre gyakorolt ​​hatása még nem ismert, ezek részletei ráadásul még változhatnak is – árulták el a hírügynökségnek.

A Thyssenkrupp részvényei mindenesetre szerda délutánig 5,7 százalékkal, 10,14 euróig száguldottak Frankfurtban.

 

Mindkét fél nyerne az üzlettel, de van B terv is

A TKSE eladása végre megszabadíthatná a német holdingot eredeti üzletágától, amely bár központi szerepet játszott Németország ipari örökségében, ám a kőkemény ázsiai verseny közepette égeti a pénzt. 

A Naveen Jindal csoport nemzetközi acélipari leányvállalata, a Jindal Steel International pedig a lépéssel jócskán felpörgetné európai terjeszkedését a 2024-ben felvásárolt, ám jóval kisebb cseh Vitkovice Steel megszerzése után.

Miguel Lopez, a Thyssenkrupp vezérigazgatója a múlt hónapban arról beszélt, hogy a Jindal Steel optimális választás a TKSE számára, hozzátéve, hogy az indiai csoport érdeklődését a menedzsment átfogó szerkezetátalakítási terve keltette fel, amelynek célja a munkahelyek és a kapacitások csökkentése.

Lopez hangsúlyozta, hogy a Thyssenkruppnak még mindig van egy B terve arra az esetre, ha a Jindal Steel International vezetésével folytatott tárgyalások kudarcot vallanának, de erről nem közölt részleteket.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu