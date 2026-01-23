Megtorpant a lendület a csúcs közelében: mínuszban zárt a pesti tőzsde

A történelmi csúcs közelében elfogyott a lendület pénteken a Budapesti Értéktőzsdén. A reggeli emelkedést követően a nap második felében eladói nyomás alá került a piac, így a BUX végül enyhe mínuszban fejezte be a kereskedést.

A BUX enyhe mínuszban zárt a pénteki tőzsdenapon, az OTP tartotta a frontot / Fotó: LCV / Shutterstock

A BUX index 125 061,81 ponton zárt, ami 0,11 százalékos csökkenés a csütörtöki záróértékhez képest. A befektetők aktivitása visszafogottabb volt: a teljes napi forgalom 22,7 milliárd forintot tett ki a részvénypiacon.