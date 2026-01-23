Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 061,81 -0,11% MTELEKOM1 934 -0,72% MOL3 770 -1,05% OTP39 250 +0,8% RICHTER10 420 -1,14% OPUS550 -0,36% ANY7 860 -1,75% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 240 -1,13% BUMIX10 354,87 -0,26% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 627,58 -0,49% BUX125 061,81 -0,11% MTELEKOM1 934 -0,72% MOL3 770 -1,05% OTP39 250 +0,8% RICHTER10 420 -1,14% OPUS550 -0,36% ANY7 860 -1,75% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 240 -1,13% BUMIX10 354,87 -0,26% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 627,58 -0,49%
BUX
blue chipek
tőzsdezárás

Megtorpant a lendület a csúcs közelében: mínuszban zárt a pesti tőzsde

Megtorpant a pénteki kereskedés végére a pesti részvénypiac lendülete, a korábbi emelkedést enyhe korrekció követte. A BUX mínuszban zárt a Budapesti Értéktőzsdén, miközben a vezető részvények teljesítménye vegyes képet mutatott.
Ballagó Dániel
2026.01.23, 17:23
Frissítve: 2026.01.23, 17:47

A történelmi csúcs közelében elfogyott a lendület pénteken a Budapesti Értéktőzsdén. A reggeli emelkedést követően a nap második felében eladói nyomás alá került a piac, így a BUX végül enyhe mínuszban fejezte be a kereskedést.

Bucharest,,Romania,-,June,28,,2020:,A,Logo,Of,The, BUX, tőzsde
A BUX enyhe mínuszban zárt a pénteki tőzsdenapon, az OTP tartotta a frontot / Fotó: LCV / Shutterstock

A BUX index 125 061,81 ponton zárt, ami 0,11 százalékos csökkenés a csütörtöki záróértékhez képest. A befektetők aktivitása visszafogottabb volt: a teljes napi forgalom 22,7 milliárd forintot tett ki a részvénypiacon.

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A magyar blue chipek teljesítménye vegyes képet mutatott. Az OTP árfolyama a nap folyamán stabil maradt, és végül 0,8 százalékos emelkedéssel, 39 250 forinton zárt, ezzel továbbra is a BUX egyik legfőbb támaszát adta.

 OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Ezzel szemben nyomás alatt maradt a gyógyszerszektor: a Richter részvényei 1,14 százalékkal estek, a papírok 10 420 forinton fejezték be a napot.

 RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Gyengén szerepelt az energiaszektor is, a Mol árfolyama 1,05 százalékos csökkenéssel 3770 forintig süllyedt.

 MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom szintén mínuszban zárt, a részvények 0,72 százalékkal estek, így a kereskedés végén 1934 forinton álltak.

 MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A pénteki kereskedés összességében inkább korrekciós jellegű volt: a befektetők láthatóan óvatosabbá váltak a történelmi csúcs közelében, miközben a következő napokban a nemzetközi piaci hangulat és a makroadatok alakulása adhat új irányt a pesti börzének.

