Folytatja a menetelést a pesti tőzsde, az OTP lefordult, a forint gyengül a nap elején
Visszafogottan optimista hangulatban indult a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén. A BUX index az előző napi csúcsdöntés után enyhe, 0,1 százalékos emelkedéssel, 116 650 ponton kezdte a napot.
A vezető hazai részvények küzül
- az OTP kurzusa 0,15 százalékkal 36 990 forintra eresztkedett,
- a Mol 0,3 százalékkal 3180 forintra drágult,
- a Richter szintén 0,3 százalékkal erősödött, 10 230 forintra,
- a Magyar Telekom pedig 0,9 százalékkal 1 854 forintig lőtt ki.
Az év elején ismét a geopolitikai feszültségek irányítják a tőkepiacokat, továbbra is erős kérdés a venezuelai helyzet. Az olaj ára csütörök reggel stabilizálódni látszik, a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 59,5 dollárnál, a WTI jegyzése pedig 56,2 dollárnál jár. A tőzsdéken a befektetők az elmélyülő geopolitikai feszültségek és a vegyes amerikai munkaerőpiaci adatok következményeit mérlegelik.
Ma délelőtt 10 órától Kormányinfó keretében ismertetik a magyar komány legfrissebb döntéseit.
A forint gyengüléssel kezdett csütörtökön a főbb devizákkal szemben. A tőzsdenyitáskor az eurót 384,7 forinton jegyezték, ami 0,06 százalékos gyengülést jelent.
A dollárhoz képest hasonló mértékben, 0,05 százalékot rontott a hazai fizetőeszköz, a keresztárfolyam ezzel a 329,4-es szintig került feljebb.
A régiós pénzek is elléptek a forint elől: a lengyel zloty 0,05 százalékkal drágult, míg a cseh korona váltási árfolyama 0,08 százalékkal került feljebb.