Folytatódik a rali a pesti tőzsdén, a BUX és az OTP már reggel csúcsot döntött, a Mol lehet a következő

Újabb csúcson indította a napot a pesti tőzsde, az OTP is rekordszinten nyitott, a Mol is közel jár ehhez. A forint vegyesen teljesít csütörtök reggel: a dollárhoz képest javított, az euró viszont drágul.
K. T.
2026.01.29, 09:09
Frissítve: 2026.01.29, 10:28

Optimista hangulatban kezdődött a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX index 0,4 százalékos emelkedéssel, 128 713 ponton rajtolt, a hazai részvénypiacon ezzel folytatódik a januári csúcsdöntések sorozata.

tőzsde, BUX, OTP, forint
Csúcson a pesti tőzsde és az OTP is, a forint kissé gyengült az euró ellenében / Fotó: Vémi Zoltán

A vezető hazai részvények közül 

  • az OTP árfolyama 0,4 százalékkal 40 520 forintra drágult,
  • a Mol kurzusa 0,9 százalékkal 3886 forintig lőtt ki,
  • a Richter papírjai 0,2 százalékkal 10 790 forintra ereszkedtek,
  • a Magyar Telekom jegyzése pedig 0,5 százalékkal 2010 forintig emelkedett.

Az európai piacokon a befektetők a Fed tegnap esti kamatdöntésére és üzeneteire reagálhatnak. Az amerikai jegybank a várakozásnak megfelelően nem változtatott a 3,5-3,75 százalékos irányadó kamatsávon, kommunikációja alapján pedig a közeljövőben is változatlan maradhat a kamatszint.

Délelőtt 10 órától kormányinfót tart a kabinet, ahol többek között a rezsistop részleteiről érkezhetnek információk. A nap során számos vállalati gyorsjelentés érkezik Európából és az Egyesült Államokból is. A legérdekesebbnek az Apple amerikai tőzsdezárás utánra időzített beszámolója ígérkezik.

A forint kedvezően reagált a tengerentúli fejleményekre, a ma reggel közzétett, döcögős külkereskedelmi adatok ugyanakkor gyengítették a hazai fizetőeszközt, amely így eltérően teljesít a dollárral és az euróval szemben.

Az euró jegyzése 0,1 százalékkal emelkedett a pesti tőzsdenyitásig, a keresztárfolyam a kora reggeli 380 alatti szintről 380,6-ig kúszott feljebb a KSH adatközlését követően.

A dollár vesszőfutásából viszont profitálni tudott a hazai fizetőeszköz, az amerikai pénz 0,15 százalékkal kerül kevesebbe, 317,9 forintba.

A régiós devizákkal szemben kisebb gyengülést mutat a reggeli árfolyam. A cseh korona 0,05 százalékkal, a lengyel zloty 0,1 százalékkal drágul.

A statisztikai hivatal pénteken teszi közzé a tavalyi negyedik negyedéves GDP-adatokat, így a munkahét utolsó napja is izgalmasnak ígérkezik a forintpiacon.

