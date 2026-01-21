Nagyot hajrázott a pesti tőzsde, késő délután vett lendületet a forint is

Nagyot hajrázott szerdán a pesti tőzsde, a kereskedés késő délutáni szakaszának még 0,6 százalékos mínusszal fordult rá a BUX index, amely végül szűk, 0,02 százalékos melkedéssel, 121 308 ponton végzett. A hazai részvénypiac forgalma 14,6 milliárd forint volt.

Zöldben zárta a napot a BUX, az OTP kompenzálta a Richter és a Magyar Telekom esésést. A forint is nagyot hajrázott / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A nemzetközi befektetői hangulat bizonytalan volt, amit a nyugat-európai részvényindexek vegyes zárása is tükröz. A tőzsdézők leginkább a davosi azdasági fórumról érkező híreket követték, ahol Donald trump amerikai elnök is beszédet mondott, melyben ismét kifejezte az Egyesült Államok igényét Grönlandra.

A magyar blue chip részvények közül az OTP 0,4 százalékkal 38 010 fointra drágult, a Mol 0,2 százalékkal 3598 forintra erősödöt, a Richter egy százalékkal 10 150 forintra esett vissza, a Magyar elekom pedig másfél százalékkal 1900 forintra gyengült.

A forint hátrányból állt fel a devizapiacon, a nap első felének rossz teljesítményét kisimítva a tőzsdezárásra.

A meghátározó külföldi pénzek közül az euró jegyzése 385,7 forinton is állt kora délután, innen viszont éles fordulatot vett a kereskedés, a kurzus délután öt órára 384,4 forintig ereszkedett, ami 0,15 száalékos forintelőnyt jelent.