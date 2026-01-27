Deviza
EUR/HUF379,94 -0,46% USD/HUF317,76 -1,14% GBP/HUF437,25 -0,52% CHF/HUF413,74 +0,08% PLN/HUF90,47 -0,28% RON/HUF74,56 -0,42% CZK/HUF15,67 -0,45% EUR/HUF379,94 -0,46% USD/HUF317,76 -1,14% GBP/HUF437,25 -0,52% CHF/HUF413,74 +0,08% PLN/HUF90,47 -0,28% RON/HUF74,56 -0,42% CZK/HUF15,67 -0,45%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 493,86 +0,66% MTELEKOM1 980 +1,75% MOL3 910 +1,88% OTP39 900 +0,13% RICHTER10 640 +1,14% OPUS550 -0,18% ANY7 620 -2,31% AUTOWALLIS160 +3,23% WABERERS5 260 0% BUMIX10 259,06 -1,09% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 678,87 +0,58% BUX127 493,86 +0,66% MTELEKOM1 980 +1,75% MOL3 910 +1,88% OTP39 900 +0,13% RICHTER10 640 +1,14% OPUS550 -0,18% ANY7 620 -2,31% AUTOWALLIS160 +3,23% WABERERS5 260 0% BUMIX10 259,06 -1,09% CETOP4 276,31 +0,58% CETOP NTR2 678,87 +0,58%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Budapesti Értéktőzsde
forint
Magyar Telekom
OTP
tőzsde
Mol
Richter

A budapesti tőzsde száguldását képtelenség megállítani, miközben bivalyerős a forint is

A forint a kamatdöntés után ért el kétéves csúcsot az euróval szemben. A pesti tőzsde pedig kiemelkedő forgalom mellett ért fel új csúcsra.
K. B. G.
2026.01.27, 17:10
Frissítve: 2026.01.27, 18:24

Újabb elképesztő napot zárt a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX kedden, miután ismét új csúcson zárult a kereskedés, ráadásul a forint is rég nem látott csúcsokra érkezett mind az euróval, mind a dollárral szemben.

20251105_bet_021_VZ
Napok óta sorozatban dönti a csúcsokat a pesti tőzsde / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kedden a forgalom is kimagasló volt a pesti tőzsdén, és mind a négy blue chip erősödni tudott, de a legnagyobb emelkedést a ViveTech kiberbiztonsági cég papírjai produkálták. A cég több mint 8 százalékos drágulás után 292 forintos árfolyamon zárta a kereskedést.

Így ért új csúcsra a pesti tőzsde

A BÉT végül több mint 35 milliárd forintos forgalom mellett 0,66 százalékot erősödött, és 127 493,86 ponton fejezte be a napot. A négy blue chip az alábbi eredményeket produkálta kedden:

  • az OTP a 40 ezer forintos álomhatár átlépése után az utolsó pillanatban visszaesett 39 900 forintra, de így is 0,13 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést.
  • A Mol 1,88 százalékos drágulás után 3910 forinton zárt.
  • A Richter 1,14 százalékot emelkedett, és a nap végén 10 640 forintba került.
  • A Magyar Telekom 1,75 százalékos erősödés után 1980 forintos árfolyamon zárta a napot.

A Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülésén változatlanul hagyta a 6,5 százalékos alapkamatot, miközben Varga Mihály jegybankelnök a kamatdöntést követő sajtótájékoztatón a vártnál szigorúbb hangot ütött meg, ami tovább repítette a forintot, mely már korábban is az elmúlt egy év egyik legjobban teljesítő devizájának számított.

Az euróval szemben a magyar deviza mintegy kétéves csúcsra erősödött, az euró-forint árfolyam ugyanis a 380-as szint alá süllyedt, míg a dollárral szemben az orosz–ukrán háború kezdete óta nem látott szinteken mozgott az árfolyam: kedd délután 317,5 körül mozgott.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu