Folytatódik a vérengzés az európai tőzsdéken, de Budapest ebből kimaradt – a Mol nagy üzlete húzza a pesti piacot

Kedden is folytatódik a zuhanás az európai tőzsdéken a Grönland körüli feszültség miatt. Donald Trump vámokkal fenyegeti a Dánia mellett kiálló országokat, miközben a németek és a franciák az Európai Unió gazdasági kényszerítésellenes eszközének bevetését sürgetik. Miután egyelőre nincs jele a feszültség enyhülésének, a piacok tovább estek kedd reggel is.

A pesti tőzsdén a Mol húzta a piacot, aki még a képen látható áron vett, az most boldog lehet / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsde nem követi az európai zuhanást

A legnagyobb európai cégeket tömörítő Eurostoxx 600 például több mint 1 százalékot veszített értékéből, és az eladói nyomás hazánkat is elérte, ahol a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,14 pontos csökkenéssel, 122 151,55 ponton nyitott, ám a NIS felvásárlására készülő Mol jó teljesítményének köszönhetően később képest volt a pozitív tartományba fordulni.

A magyar olajtársaság árfolyama a 3600 forintos szintet ostromolta délelőtt.

A kereskedés második órájában az OTP árfolyama is zöldbe fordult.

A forint árfolyama az euróval szemben szűk sávban mozgott, miközben a sokat emlegetett „add el Amerikát” stratégia leginkább a dollár gyengülésében nyilvánult meg, az euró 1,17 dollár fölötti árfolyamra erősödött. Ennek megfelelően a zöldhasúval szemben a forint is erősödni tudott, és a dollár-forint árfolyam a 329-es szint alá süllyedt. Az eladási hullám emellett az amerikai államkötvényeket is elérte, a 10 éves államkötvények hozama augusztus óta nem látott szintre, 2,28 százalékra emelkedett.

A bizonytalanság ellen ismét a nemesfémek nyújtották a menekülőutat, az arany unciánkénti árfolyama újabb csúcsokat döntve átlépte a 4700 dolláros szintet, míg az ezüsté a 95 dollárt. Ugyanakkor míg hétfőn az európai védelmi részvények képesek voltak profitálni is a feszültségből, kedden már a hadiipari papírok esetében is az eladók voltak az erősebbek.