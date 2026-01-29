Deviza
EUR/HUF379,65 -0,19% USD/HUF316,76 -0,22% GBP/HUF438,4 -0,13% CHF/HUF413,74 -0,25% PLN/HUF90,33 -0,12% RON/HUF74,49 -0,15% CZK/HUF15,63 -0,17% EUR/HUF379,65 -0,19% USD/HUF316,76 -0,22% GBP/HUF438,4 -0,13% CHF/HUF413,74 -0,25% PLN/HUF90,33 -0,12% RON/HUF74,49 -0,15% CZK/HUF15,63 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
részvényindex
MBH
Shopper Park Plus
OTP
BUX
Mol

Túl nagyra nőtt az OTP és a Mol, lépnie kell a budapesti tőzsdének: tavasszal átsúlyozhatják a részvényeket – új csillagok tűnhetnek fel

A túlzott koncentráció nem szerencsés, ha a tőzsde egészének teljesítményét szeretnénk bemutatni. Ezért a BUX tavaszi átsúlyozásakor csökkenthetik az OTP és a Mol súlyát.
K. B. G.
2026.01.29, 06:40

Az OTP és a Mol részvényei elképesztő szárnyalást produkáltak az utóbbi hónapokban, ami a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexének, a BUX-nak az összeállítására is hatást gyakorolhat, hiszen közkézhányad-kapitalizációval súlyozott hozamindexről van szó a BÉT honlapján szereplő tájékoztató szerint, melyben 12–25 részvény kaphat helyet.

20251105_bet_012_VZ
A tőzsde túlzott koncentrációja sokak szerint lehet problémás / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az OTP szinte már túl nagy a pesti tőzsdéhez képest

Mivel az OTP piaci kapitalizációja ma már a 11 ezermilliárd forintot is meghaladja, miközben a BÉT teljes, OTP-t is magában foglaló kapitalizációja 25,5 ezermilliárd forint, ráadásul az OTP közkézhányada magasabb is, mint a többi blue chip esetében, félő, hogy a BUX végül csak az OTP árfolyamát követi majd némi zaj mellett.

A piaci koncentráció természetesen nem új keletű, a négy legnagyobb magyar részvény a BUX súlyának mintegy 90 százalékát adja már jó ideje, ám a BÉT tett lépéseket annak érdekében, hogy egyetlen részvény súlya se nőjön túlságosan nagyra.

 

Nagy András, az Erste elemzője szerint a BÉT a súlyozási tényező alkalmazásával tudja csökkenteni a koncentrációt, amit jelenleg az OTP, a Mol és a Richter esetében alkalmaz. A március elsejével esedékes felülvizsgálat során így várhatóan az OTP és a Mol kisebb súlyozási tényezőt fog kapni. 

A két papír súlya az indexben a legutóbbi átsúlyozáskor ugyanis 64 százalék volt, és a részvények szárnyalása miatt már elérte a 70 százalékot is.

Új részvények kerülhetnek be az indexbe tavasszal

Bukta Gábor, a Concorde elemzője pedig azt mondta el kérdésünkre, hogy számításaik szerint az index következő átsúlyozásakor

az OTP súlya 2,3-3 százalékponttal, a Molé pedig 1 százalékponttal csökkenhet,

ám figyelmeztetett arra is, hogy a főszerepet az akkori árak játsszák majd, így egyelőre korai lehet találgatásokba bocsátkozni. Azonban utalnak arra jelek, hogy a CIG Pannónia kikerülhet az indexből, elsősorban likviditási okok miatt, míg új szereplőként megjelenhet a BUX tagjai között

Előbbi 3-3,2, utóbbi 0,7 százalékos súllyal debütálhat tavasszal.

A passzív befektetések, az indexkövető alapok és az ETF-ek szaporodásával az indexek összetételének és súlyozásának alakulása is fontos szerepet játszhat egy-egy részvény teljesítményében, elég, ha arra gondolunk, hogy mekkora érdeklődés szokta követni azt, hogy melyik részvény kerül be az S&P 500 vagy a Nasdaq indexbe.

A BUX esetében ez a hatás kisebb lehet, különösen a pesti tőzsdéhez képest behemótnak számító OTP esetében, amely más, nemzetközi részvényindexekben is helyet kapott. 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu