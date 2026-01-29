Túl nagyra nőtt az OTP és a Mol, lépnie kell a budapesti tőzsdének: tavasszal átsúlyozhatják a részvényeket – új csillagok tűnhetnek fel

Az OTP és a Mol részvényei elképesztő szárnyalást produkáltak az utóbbi hónapokban, ami a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexének, a BUX-nak az összeállítására is hatást gyakorolhat, hiszen közkézhányad-kapitalizációval súlyozott hozamindexről van szó a BÉT honlapján szereplő tájékoztató szerint, melyben 12–25 részvény kaphat helyet.

A tőzsde túlzott koncentrációja sokak szerint lehet problémás / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az OTP szinte már túl nagy a pesti tőzsdéhez képest

Mivel az OTP piaci kapitalizációja ma már a 11 ezermilliárd forintot is meghaladja, miközben a BÉT teljes, OTP-t is magában foglaló kapitalizációja 25,5 ezermilliárd forint, ráadásul az OTP közkézhányada magasabb is, mint a többi blue chip esetében, félő, hogy a BUX végül csak az OTP árfolyamát követi majd némi zaj mellett.

A piaci koncentráció természetesen nem új keletű, a négy legnagyobb magyar részvény a BUX súlyának mintegy 90 százalékát adja már jó ideje, ám a BÉT tett lépéseket annak érdekében, hogy egyetlen részvény súlya se nőjön túlságosan nagyra.

Nagy András, az Erste elemzője szerint a BÉT a súlyozási tényező alkalmazásával tudja csökkenteni a koncentrációt, amit jelenleg az OTP, a Mol és a Richter esetében alkalmaz. A március elsejével esedékes felülvizsgálat során így várhatóan az OTP és a Mol kisebb súlyozási tényezőt fog kapni.

A két papír súlya az indexben a legutóbbi átsúlyozáskor ugyanis 64 százalék volt, és a részvények szárnyalása miatt már elérte a 70 százalékot is.

Új részvények kerülhetnek be az indexbe tavasszal

Bukta Gábor, a Concorde elemzője pedig azt mondta el kérdésünkre, hogy számításaik szerint az index következő átsúlyozásakor

az OTP súlya 2,3-3 százalékponttal, a Molé pedig 1 százalékponttal csökkenhet,

ám figyelmeztetett arra is, hogy a főszerepet az akkori árak játsszák majd, így egyelőre korai lehet találgatásokba bocsátkozni. Azonban utalnak arra jelek, hogy a CIG Pannónia kikerülhet az indexből, elsősorban likviditási okok miatt, míg új szereplőként megjelenhet a BUX tagjai között

az MBH Bank

és a Shopper Park Plus.

Előbbi 3-3,2, utóbbi 0,7 százalékos súllyal debütálhat tavasszal.