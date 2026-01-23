Van-e tovább a történelmi csúcs után: megállíthatatlan a pesti tőzsde szárnyalása

Történelmi csúcsról kezdte a pénteki kereskedést a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX, miután csütörtök estére az OTP árfolyama a 40 ezer forintot is megközelítette, míg a Mol árfolyamát az utóbbi napokban a NIS felvásárlásáról szóló hírek hajtották a 3800 forintos szint fölé.

A pesti tőzsde szárnyalása megállíthatatlan / Fotó: Vémi Zoltán

Az amerikai-európai feszültségek csökkenése a forint árfolyamára is jótékony hatást gyakorolt, az euró-forint árfolyam csütörtökön 384 fölötti szintről 382 alá süllyedt, majd péntek reggel a 382-es szint fölött mozgott valamivel, miközben péntek reggel egy dollárért 326 forintot sem kellett adni. Az euró-dollár árfolyam az 1,173-as szint környékén mozgott a reggeli órákban.

A normalizáció ellenére folytatódott a nemesfémek ralija, péntek reggel így az arany már az 5000 dolláros szintet közelíti , míg az ezüst 98 dollár fölötti árfolyama is egyre közelebb kerül a 100 dolláros határhoz.

Így kezdte a napot a pesti tőzsde

A csütörtöki parádés szereplés után tehát a nagy kérdés pénteken az volt, hogy képes lesz-e folytatni pénteken is a menetelését a BUX. Úgy tűnik a válasz a kérdésre igen, hiszen a kereskedés kezdetén további 0,1 százalékot tudott erősödni a pesti index. A kerskedés első perceiben a négy blue chip teljesítménye a következő módon alakult: