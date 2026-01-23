Deviza
Végveszélyben a legendás játékgyártó, fejlesztések sorát állítják le, stúdiókat zárnak be, de lehet ez sem lesz elég

A piac nem fogadta jól a drasztikus fogyókúrát, nem bízik a cég újjászületésében. Az Ubisoft részvényeit gyakorlatilag lemészárolták az új stratégia bemutatása után.
K. B. G.
2026.01.23, 10:38
Frissítve: 2026.01.23, 11:19

Folytatódik az Ubisoft kálváriája, a szebb napokat látott videójáték-készítő a pénzügyi nehézségein óriási átalakítással igyekszik úrrá lenni. Az óriási adóssághegyet maga előtt görgető játéktervező most hat projektet kaszált el a spórolás jegyében, köztük a Prince of Persia rebootját, miközben további hét játék megjelenését is elhalasztották.

Kazan,,Russia,-,Apr,15,,2022:,Ubisoft,Is,French,Video
Az Ubisoft évek óta szenved, és úgy tűnik, nem jött el a fordulat / Fotó: Sergei Elagin / Shutterstock

Brutális vérfürdő az Ubisoftnál: minden eurócentet megfognak

Az IGN összefoglalója szerint a cég stockholmi stúdiója is bezár, ahogy a mobilfejlesztésekért felelős Ubisoft Halifax is, ám a vállalat más irodáiban is elbocsátások sorára lehet számítani. Piaci pletykák szerint a későbbre halasztott megjelenések között van az Assassin’s Creed: Black Flag is, melyet korábban még az idei első negyedévben terveztek megjelentetni.

A szorult helyzetű, sokszor banális, ki nem kényszerített hibákat is elkövető vállalkozás átszervezésének szükségessége már régóta ismert volt a piac előtt, ám a szerdán bejelentett vérfürdőre talán kevesen számítottak. Az átalakítással komoly megtakarításokat kíván az Ubisoft elérni, a cég arra számít, hogy 100 millió euróval csökkenek a fix költségek a következő pénzügyi évben a március 31-én lejáró 2025-ös pénzügyi évhez képest. 

A költségcsökkentési lépéseket így már március vége előtt végrehajtanák.

A megjelenések elhalasztása azonban a korábban vártnál 330 millió euróval alacsonyabb bruttó haszonnal jár, miközben a nadrágszíj meghúzása nem ér véget, az Ubisoft a következő két évben további 200 millió euróval csökkentené költségeit. A cég spórolási programjának méretét jól jelzi, hogy a 2023-as pénzügyi évet jellemző 1,75 milliárd eurós állandó költséget a cég 2028 márciusáig 1,25 milliárd euróra csökkentené, tehát mintegy 30 százalékkal karcsúsítaná a vállalatot.

A piacnak ez is kevés volt, zuhanórepülésben az árfolyam

A befektetők bizalmát azonban nem nyerte el a cégvezetés által prezentált új stratégia, sőt a tőzsdén szinte lemészárolták a cég részvényeit, melyek már korábban is sokat veszítettek értékükből. A csütörtöki kereskedés során 

az Ubisoft zuhanása a 30 százalékos esésnél sem állt meg, a dél körüli percekben a veszteség már több mint 33 százalék volt.

A várva várt fejlesztések eltörlése és további halasztása, a drasztikus költségcsökkentés és a növekvő adóssághegy árnyékában az Ubisoft jövője már kérdésesnek látszik. Az Ubisoft részvényei 2018-ban érték el a csúcsot, amikor több mint 100 eurót értek, ám a játékgyártó papírjaiért ma már 4,5 eurót sem adnak a befektetők. A francia játékgyártó jövője így egyre inkább kétségesnek tűnik, hiába rendelkezik az Unisoft fontos szellemi javakkal és azokhoz kapcsolódó jogokkal.

