Ekkora energiatárolót még nem láttak Magyarországon, már épül, hatalmas összeget adott rá a bank

Magyarország legnagyobb akkumulátoros energiatárolója épül Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, amely új mérföldkövet jelenthet a hazai energiaátmenetben. Az UniCredit Bank közel 60 millió eurós projektfinanszírozással szállt be a beruházásba, hosszú távú hitelkeretet biztosítva a Greenvolt nagyléptékű fejlesztéséhez. A Buj településen megvalósuló energiatároló nemcsak technológiai rekordot dönt, hanem a villamosenergia-hálózat rugalmasságát és a megújuló termelés biztonságát is érdemben növeli. A projekt jól mutatja, hogyan válik az energiatárolás a magyar energetikai rendszer egyik kulcselemévé.
Ballagó Dániel
2026.01.20, 14:25
Frissítve: 2026.01.20, 15:30

Új szintre léphet az energiatárolás Magyarországon: az UniCredit Bank 58,9 millió euró értékű, több mint tízéves futamidejű projektfinanszírozást nyújt a Greenvolt csoportnak az ország eddigi legnagyobb akkumulátoros energiatároló rendszerének megvalósításához. A beruházás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Buj településen épül, és kulcsszerepet kaphat a hazai villamosenergia-rendszer stabilabbá és rugalmasabbá tételében.

Prague,,Czechia,-,2.,October,2024:, Unicredit ,Bank,Logo,Sign
Az UniCredit Bank finanszírozza Magyarország legnagyobb energiatárolóját / Fotó: Felix Geringswald / Shutterstock

A projektet a Greenvolt Power, a Greenvolt csoport ipari méretű megújulóenergia- és energiatárolási fejlesztésekre szakosodott leányvállalata valósítja meg.

A tervezett létesítmény 99 megawatt teljesítményű és 288 megawattóra kapacitású lesz, ami önmagában is jól mutatja a beruházás jelentőségét: elkészültével ez lesz Magyarország legnagyobb önálló akkumulátoros energiatárolója (BESS – Battery Energy Storage System).

Miért fontos az energiatárolás?

Az energiatárolás egyre inkább a modern energiarendszerek egyik alappillérévé válik. Ahogy nő a naperőművek és szélerőművek aránya a villamosenergia-termelésben, úgy válik egyre kritikusabbá a rendszer rugalmassága.

Az időjárásfüggő megújuló források ugyanis nem mindig akkor termelnek, amikor a fogyasztás a legnagyobb – ezt az egyensúlytalanságot képesek kezelni az akkumulátoros energiatárolók.

A buji beruházás éppen ezt a célt szolgálja. A projekt nem kapcsolódik közvetlenül egyetlen erőműhöz sem, önálló tárolóként működik majd, és aktívan támogatja a magyar villamosenergia-hálózat stabilitását és a megújuló energiaforrások integrációját.

Az akkumulátoros energiatárolók szerepe röviden:

  • kiegyenlítik a termelés és a fogyasztás közötti ingadozásokat,
  • növelik a hálózat rugalmasságát és üzembiztonságát,
  • csökkentik a megújuló termelés miatti kilengéseket,
  • gyors szabályozási és tartalékszolgáltatásokat nyújtanak,
  • mérsékelhetik a rendszerköltségeket és az árkilengéseket.

A 99 megawatt teljesítményű és 288 megawattóra kapacitású buji energiatároló méreténél fogva már nemcsak technológiai érdekesség, hanem érdemi rendszerszintű eszköz: hozzájárulhat ahhoz, hogy a megújuló alapú villamosenergia-termelés nagyobb arányban és kiszámíthatóbban legyen jelen a magyar energiamixben.

2026-ra készülhet el

A kivitelezés már folyamatban van, a létesítmény átadását 2026 első negyedévére tervezik. A több mint tízéves futamidejű finanszírozás nemcsak az építést, hanem az üzemeltetést és a karbantartást is lefedi, ami jól jelzi a projekt hosszú távú, stabil üzleti és energetikai jelentőségét. Joao Manso Neto, a Greenvolt csoport vezérigazgatója szerint az ügylet tökéletesen illeszkedik a vállalat stratégiájába. Mint fogalmazott:

az energiatárolás már most meghatározó eleme az energiaátmenetnek, a finanszírozás pedig lehetővé teszi, hogy a Greenvolt tovább bővítse energiatároló portfólióját a kulcsfontosságú európai piacokon.

UniCredit: banki oldalról is stratégiai ügylet

Az UniCredit Bank számára a tranzakció nem csupán egy nagy volumenű finanszírozás, hanem egyértelmű állásfoglalás a fenntartható gazdasági átmenet mellett. Toldi Balázs, az UniCredit Bank Hungary vállalati divíziójának vezetője hangsúlyozta:

Európa versenyképességének egyik alapja a kiszámítható és fenntartható energiaellátás, amelyhez a bank aktívan kíván hozzájárulni.

Lakos László, a bank strukturált finanszírozási igazgatója szerint a buji projekt jól példázza az UniCredit elkötelezettségét a hazai energiaátmenet támogatása iránt, miközben tovább erősíti a bankcsoport és a Greenvolt több országra és technológiára kiterjedő partnerségét.

Testre szabott finanszírozás, hosszú távú együttműködés

A felek kiemelték, hogy a projektfinanszírozási struktúra szorosan illeszkedik a beruházás sajátosságaihoz. Adrian Góralski, a Greenvolt Power M&A és projektfinanszírozási igazgatója szerint az UniCredit szakembereivel közösen olyan megoldást alakítottak ki, amely mindkét fél igényeit kielégíti, és stabil pénzügyi hátteret biztosít a projekt sikeres megvalósításához. A buji akkumulátoros energiatároló nemcsak technológiai mérföldkő lehet, hanem jól mutatja azt is, hogy Magyarországon egyre nagyobb szerepet kapnak a korszerű, piacvezérelt energiatárolási beruházások – banki finanszírozással, hosszú távú üzleti logikára építve.

