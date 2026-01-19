8 ezermilliárd dollárnyi amerikai kötvény és részvény európai kezekben: ez lehet a csodafegyver a vámháborúban – megtalálták Washington gyenge pontját?

A Grönland amerikai megszerzése érdekében tett erőfeszítések egyre nagyobb feszültséget keltenek az észak-atlanti szövetségen belül, így a múlt héten Donald Trump amerikai elnök már újabb vámok bevezetésével is fenyegetett több európai országot, melyek katonákat küldtek a Dániához tartozó szigetre. Mindez a tavalyi amerikai–európai kereskedelmi megállapodás összeomlásához vezethet, és élesedhetnek az eredetileg az alumínium- és acélipari vámok ellen tervezett ellenvámok is.

Franciaország az Európai Unió kényszerítésellenes eszközének bevetését is javasolja, amely a külföldi működő tőkét, a pénzügyi szektort vagy épp a kereskedelmet is célba veheti. Azonban a Fortune összefoglalója szerint Európának a tőkepiacokon is van egy aduja az Egyesült Államokkal szemben, hiszen az öreg kontinens Washington legnagyobb hitelezője.

Rengeteg amerikai eszköz van európai kézben

George Saravelos, a Deutsche Bank devizapiaci elemzője arra hívta fel a figyelmet egy vasárnapi jegyzetében, hogy mintegy 8 ezermilliárd dollárnyi amerikai kötvény és részvény van európai kezekben, ami majdnem kétszer annyi, mint amennyit a világ többi része birtokol. Ennek oka részben a kereskedelmi mérleg a két ország között, amit a tőkeáramlás egyenlít ki.

A külkereskedelmi deficit mellett az amerikai költségvetés is tetemes hiánnyal küzd, ami további adósságkibocsátást igényel, akár külső befektetők számára is.

Azonban a geopolitikai feszültségek és az atlantista szövetségi rendszer felborulásával kérdéses, hogy Európa hajlandó-e továbbra is finanszírozni az Egyesült Államokat. Amikor tavaly Trump a globális kereskedelmet és pénzügyi rendszert fenyegető lépéseket tett, a dán nyugdíjalapok élen jártak a dollárkitettség csökkentésében és a tőke hazahozásában. A hasonló lépések részét képezték a népszerű add el Amerikát stratégiának, aminek eredményeként például az euró több mint 10 százalékot erősödött a dollárral szemben.

A tőke és pénzpiacon érkezhet a válaszcsapás a vámháborúban

A dollárkitettség azonban Saravelos szerint továbbra is emelkedett szerte Európában, így a következő napok fejleményei további változásokat hozhatnak a dollárral szemben, miközben az elemző szerint az eurót vagy a dán koronát Trump legújabb vámjai és az esetleges válaszcsapások csak minimálisan érintik. Ráadásul az amerikai fenyegetések az európai kohéziót is növelhetik, és a közelgő félidős választások is adut jelenthetnek az európaiak számára.

A kampány fontos témáját jelentik ugyanis a megélhetési kérdések, az európaiak pedig képesek befolyásolni az amerikai inflációt és kamatszintet.

Az Egyesült Államok nettó nemzetközi befektetési pozíciója szélsőségesen negatív, így Saravelos szerint az európai–amerikai pénzügyi piacok közötti kölcsönös függőség sosem volt magasabb. Ezért az elemző szerint a kereskedelem helyett a tőkeáramlás befolyásolása lehet az igazán hatásos fegyver az európaiak kezében.