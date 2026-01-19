Megvan, kik Maduro bukásának legnagyobb nyertesei, nem az olajiparban kell keresgélni

Futótűzként terjedt a hír év elején, hogy az Egyesült Államok átveszi az irányítást Venezuela olajipara felett. Donald Trump amerikai elnök sem rejtette véka alá: az ország olajtermelését a lehető leggyorsabban fel akarja pörgetni, hogy a nyersolajárakat még a félidős választások előtt a hordónkénti 50 dollár környékére nyomja.

A venezuelai ellenzékiek tiltakoztak, amikor egy amerikai bank vásárolt az ország államkötvényéből / Fotó: AFP

A történet egyszerűnek tűnt

A történet egyszerűnek tűnt. Nicolas Maduro venezuelai elnököt letartóztatja az amerikai különleges egység, hatalomváltás Caracasban, az amerikaiak megszerzik a Petróleos de Venezuela (PdVSA) állami olajcéget, és felpörgetik a termelést.

Csakhogy az olajipar nem ilyen egyszerűen működik. Noha valóban növekedhet a venéz olaj értékesítése, hiszen az Egyesült Államok várhatóan felold néhány szankciót, a hetekig tartó tengeri blokádok alatt felhalmozott olajat eladják, ideiglenesen extra kínálatot juttatva a piacra, illetve a korábban Kínának meglehetősen olcsón szállított kőolajat a globális piacra irányítják át.

A hatás azonban korlátozott marad. Venezuela a világ olajtermelésének kevesebb mint 1 százalékát termeli napi egymillió hordójával, és pusztán marginális változásokról beszélünk. Valószínűleg néhány héten belül az új helyzet teljes mértékben beárazódik, és nagyrészt elfelejtődik.

Venezuela ugyanis csak úgy tudja valóban befolyásolni a globális olajárakat, ha masszívan növeli a termelését, ami sok évbe és sok pénzbe kerülne. Ráadásul állítólag borzasztó állapotban vannak Venezuela olajipari létesítményei.

Azon olajcégek számára, amelyek most azt fontolgatják, hogy visszatérnének Venezuelába, a legégetőbb probléma a Chávez és Maduro által hagyott romhalmaz. Az olajipar folyamatos vagyon- és értékrombolásnak volt kitéve a beruházások és karbantartás hiánya, a korrupció és a politikai kontroll miatt

– mondta Juan Szabo, a PdVSA egykori topmenedzsere.

A Rystad Energy olajipari tanácsadó cég becslése szerint pedig

a termelés napi hárommillió hordóra növelése legalább 180 milliárd dolláros beruházást és 15 évet igényelne. Kérdés, egyáltalán megéri-e.

Venezuela olajproblémája

Amikor olajról beszélünk, hajlamosak vagyunk úgy gondolni rá, mint a csapvízre. Mintha az olaj is egynemű lenne, ám különböző fajták vannak. A nyersolajat általában két fő jellemző szerint osztályozzák.