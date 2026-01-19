Deviza
Megvan, kik Maduro bukásának legnagyobb nyertesei, nem az olajiparban kell keresgélni

Az amerikai olajipari részvények nem drágultak kiugró mértékben Maduro bukása után. Van azonban egy befektetői csoport, amely az elmúlt évben is nagyot kaszált, összességében pedig akár meg is hatszorozhatja a pénzét a venezuelai fordulattal.
Murányi Ernő
2026.01.19, 08:57

Futótűzként terjedt a hír év elején, hogy az Egyesült Államok átveszi az irányítást Venezuela olajipara felett. Donald Trump amerikai elnök sem rejtette véka alá: az ország olajtermelését a lehető leggyorsabban fel akarja pörgetni, hogy a nyersolajárakat még a félidős választások előtt a hordónkénti 50 dollár környékére nyomja.

Venezuela
A venezuelai ellenzékiek tiltakoztak, amikor egy amerikai bank vásárolt az ország államkötvényéből / Fotó: AFP

A történet egyszerűnek tűnt

A történet egyszerűnek tűnt. Nicolas Maduro venezuelai elnököt letartóztatja az amerikai különleges egység, hatalomváltás Caracasban, az amerikaiak megszerzik a Petróleos de Venezuela (PdVSA) állami olajcéget, és felpörgetik a termelést.

Csakhogy az olajipar nem ilyen egyszerűen működik. Noha valóban növekedhet a venéz olaj értékesítése, hiszen az Egyesült Államok várhatóan felold néhány szankciót, a hetekig tartó tengeri blokádok alatt felhalmozott olajat eladják, ideiglenesen extra kínálatot juttatva a piacra, illetve a korábban Kínának meglehetősen olcsón szállított kőolajat a globális piacra irányítják át.

A hatás azonban korlátozott marad. Venezuela a világ olajtermelésének kevesebb mint 1 százalékát termeli napi egymillió hordójával, és pusztán marginális változásokról beszélünk. Valószínűleg néhány héten belül az új helyzet teljes mértékben beárazódik, és nagyrészt elfelejtődik.

Venezuela ugyanis csak úgy tudja valóban befolyásolni a globális olajárakat, ha masszívan növeli a termelését, ami sok évbe és sok pénzbe kerülne. Ráadásul állítólag borzasztó állapotban vannak Venezuela olajipari létesítményei.

Azon olajcégek számára, amelyek most azt fontolgatják, hogy visszatérnének Venezuelába, a legégetőbb probléma a Chávez és Maduro által hagyott romhalmaz. Az olajipar folyamatos vagyon- és értékrombolásnak volt kitéve a beruházások és karbantartás hiánya, a korrupció és a politikai kontroll miatt 

– mondta Juan Szabo, a PdVSA egykori topmenedzsere. 

A Rystad Energy olajipari tanácsadó cég becslése szerint pedig

a termelés napi hárommillió hordóra növelése legalább 180 milliárd dolláros beruházást és 15 évet igényelne. Kérdés, egyáltalán megéri-e.

Venezuela olajproblémája

Amikor olajról beszélünk, hajlamosak vagyunk úgy gondolni rá, mint a csapvízre. Mintha az olaj is egynemű lenne, ám különböző fajták vannak. A nyersolajat általában két fő jellemző szerint osztályozzák.

Először is a kéntartalma szerint. Az alacsony kéntartalmú nyersolajat édes olajnak, míg a magas kéntartalmút savanyú olajnak nevezik. Másodszor, a sűrűsége szempontjából. Itt könnyű vagy nehéz olajról beszélünk.

Az általános szabály pedig az, hogy a könnyű, édes nyers olajat jobb minőségűnek tekintik, és magasabb áron értékesítik, mivel könnyebb kezelni és olcsóbb finomítani.

Venezuela tartalékainak a közel 80 százalékát azonban az Orinoco-övből származó ultranehéz nyersolaj teszi ki, amelynek  a kéntartalma is nagyon magas. Alapvetően egyfajta nagyon sűrű iszapról van szó, amelyet fel kell javítani, mielőtt megfelelően felhasználható lenne.

Az S&P Global Energy egyik korábbi tanulmánya szerint mindezért a venezuelai olaj előállításának megtérülési ára átlagosan 70 és 80 dollár között van hordónként.

A jelenlegi 60 dollár körüli árak mellett tehát a nagyszabású beruházásoknak egyszerűen nincs értelmük.

Nyertesek az olajiparban

Voltak azért Maduro bukásának nyertesei az olajiparban is. 

  • Az egyik ilyen a Valero Energy, egy 55 milliárd dollár értékű olajtársaság, amely hét finomítót üzemeltet a Mexikói-öböl partján. A részvényei több mint 11 százalékkal drágultak.
  • A másik a Marathon Petroleum, 50 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával az Egyesült Államok egyik legnagyobb finomítója. A Mexikói-öböl partján két finomítót is üzemeltet. A részvényei körülbelül 5 százalékkal erősödtek.
  • A ConocoPhillips – amely közel 120 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával az Egyesült Államok egyik legnagyobb olajtársasága – is profitálhat a venezuelai rezsimváltásból, mivel a vállalatnak valamivel több, mint 10 milliárd dolláros követelése áll fenn a Hugo Chávez által államosított eszközei után. Mégis csak 3 százalékkal nőtt a tőzsdei árfolyama.
  • Vagy ott van a több mint 300 milliárd dollárt érő Chevron, az egyetlen jelentős olajtársaság, amely eddig is működött Venezuelában. Most minden jel arra mutat, hogy Washington meghosszabbítja a termelési engedélyét, ezért szinte biztosan ez a cég lesz a változások legnagyobb nyertese. Eddig 11 százalékkal emelkedett a részvényárfolyama.

A kötvénypiac az igazi nyertes

Van ellenben egy piac, ahol sokkal több pénzt kerestek Maduro bukásából, ez pedig az eddig nem teljesítő venezuelai államkötvények piaca. Amióta az Egyesült Államok elkezdte a csapatait a Karib-tengeren összpontosítani, ezeknek a kötvényeknek az ára megugrott, és Maduro bukása után az ugrás még nagyobb lett.

Például a 2022-ben lejárt és Venezuela által ki nem fizetett kötvények értéke az elmúlt évben 187 százalékkal, Maduro félreállítása óta pedig közel 30 százalékkal emelkedett.

A piac ugyanis most már sokkal valószínűbbnek látja, hogy Venezuela részben vagy egészben visszafizeti a tartozását, bár a nemfizetés kockázata nem tűnt el teljesen.

Ráadásul a hatalmas emelkedés dacára ezek a kötvények továbbra is annak az árnak körülbelül a 40 százalékán forognak, amelyet Venezuelának elméletileg ki kellene rájuk fizetnie.

Ha viszont egy új kormány a fennálló adósság 100 százalékát visszafizetné, egyes befektetők csaknem meghatszoroznák a pénzüket.

