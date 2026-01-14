Venezuelai krízis: rövid távon nem írja át az olajpiaci erőviszonyokat az amerikai beavatkozás

Annak ellenére, hogy már decemberben sejteni lehetett, hogy valami készül Venezuelában, biztosra venni nem lehetett az amerikai adminisztráció terveit. Meglepetésként érte a világot nemcsak a beavatkozás ténye, hanem annak elsöprő sikere is. A hivatalos indoklásban bűnüldözési és nemzetbiztonsági okokra hivatkoztak, a háttérben azonban évtizedes konfliktusok, gazdasági és geopolitikai érdekek is meghúzódnak.

A venezuelai krízis rövid távon nem írja át az olajpiaci erőviszonyokat / Fotó: zhengzaishuru / Shutterstock

A gazdasági motiváció központjában a venezuelai olajkincs áll.

A dél-amerikai ország rendelkezik a világ legnagyobb bizonyított olajtartalékával, amely több mint 300 milliárd hordó, azaz a világ készleteinek közel egyötöde.

Eközben az OPEC – amelynek Venezuela is tagja – birtokolja a globális készletek 79 százalékát, az USA súlya 3 százalékos.

Venezuelai krízis: ez az Egyesült Államok motivációja

Az Egyesült Államok számára a venezuelai olaj megszerzése stratégiai szükségszerűség. Napjainkban az USA a világ legnagyobb kitermelője a maga napi 14 millió hordós kapacitásaival, ugyanakkor az OPEC+ országainak piaci ereje jelentősen meghaladja ezt, a csoport tagjai együttesen a globális termelés 60 százalékát adják. Az amerikai adminisztráció egyik célja tehát az lehet a venezuelai készletek megszerzésével, hogy nagyobb befolyást szerezzen az olajpiaci folyamatokra.

A másik gazdasági ok, hogy az amerikai palaolaj-termelés a kifáradás jeleit mutatja. Az Amerikai Energiaügyi Hivatal előrejelzése szerint a termelés 2027–2028 körül tetőzhet valamivel 14 millió hordó felett. Ez jelentősen elmarad attól a republikánus kampányígérettől, hogy 2-2,5 millió hordóval növelik a napi kitermelést. Továbbá ez a predikció is csak abban az esetben reális, ha az árfolyam 80 dollár per hordó szint körül stabilizálódna, miközben jelenleg 60 dollár per hordó alatt van az árfolyam.

Tehát az Egyesült Államok vélhetően nem fogja elérni a kitűzött termelési mennyiséget csupán saját forrásból. Így jön képbe Venezuela, főleg, ha figyelembe vesszük, hogy az Orinoco-övezetben felszínre hozott extranehéz kőolajtípus tökéletesen illeszkedik az amerikai finomítók igényeihez, a legnagyobb nehéz kőolajat feldolgozó finomítók az olyan amerikai cégekhez tartoznak, mint például

a Chevron,

a Valero Energy

vagy a Marathon Petroleum.

Márpedig az új helyzet hatására az amerikai vállalatok hosszú idő után, a 2007-es kiebrudalásukat követően ismét megjelenhetnek az országban (kivétel a Chevron, amely az állami kontrollátvételt követően is maradt).