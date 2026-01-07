Elképzelni is nehéz, mekkora befolyásra tesz szert Amerika a venezuelai olaj birtokában, lényegében bármit megtehet Putyinnal Trump

Azzal, hogy Donald Trump amerikai elnök rátette a kezét a venezuelai olajiparra – ha azt egybeszámoljuk Kanada, Latin-Amerika többi része, valamint az Egyesült Államok saját olajtermelésével –, az egyre harciasabb Washington befolyási övezetébe kerül a világ olajtermelésének közel 40 százaléka, amelynek szinte beláthatatlan következményei lesznek a globális geopolitikai sakktáblán – írja a Bloomberg.

A vágyott gyümölcs, az állami tulajdonú venezuelai olajvállalat székháza / Fotó: Bloomberg

A venezuelai olajjal hatalmasat nő Amerika befolyása

A nyugati félteke kőolajvagyonának tényleges ellenőrzése ugyanis megváltoztatja a világpolitikai játékszabályokat, hiszen a Fehér Háznak a jövőben már nem kell olajtermelő szövetségesei vagy ellenfelei szempontjait mérlegelnie egy-egy kockázatosabb manőver, katonai akció végrehajtása előtt.

Most már meglesznek az eszközei, hogy az olajárat hordónként 50 dollár közelében tartsa, és nem kell komolyan vennie, ha

bármelyik közel-keleti ország

vagy Vlagyimir Putyin Oroszországa

azzal fenyegetőzik, hogy a kínálat korlátozásával felhajtja a nyersolaj jegyzését.

Ráadásul a piacra áramló tényleges kőolaj is elegendő, egyelőre nincs szükség az olyan föld alatti tartalékokra, amelyek kiaknázása időbe és pénzbe kerülne.

Trump az azonnal rendelkezésre álló olajvagyonnal olyan gazdasági és geopolitikai befolyásra tett szert, amilyennel az 1940-es években regnáló Franklin D. Roosevelt óta egyetlen amerikai elnök sem rendelkezett. Egy hatalmas olajtenger kellős közepéről dirigálhatja a világot – írja a hírügynökség elemzése.

Ha esik, ha fúj, 50 dollár közelében tarthatják az olaj jegyzését

A világ legnagyobbjaként számon tartott venezuelai tartalékokhoz való korlátlan hozzáférés következményei amúgy azonnal nyilvánvalóvá váltak az energia- és árupiac nagyjai számára, legyenek azok Amerika barátai vagy ellenségei.

Oleg Gyeripaszka, az Egyesült Államok által szankcionált orosz oligarcha, szombaton találóan fogalmazott:

Washingtonnak meglesznek az eszközei ahhoz, hogy az olajárat hordónként 50 dollár közelében tartsa, ami a jövőben megakadályozza, hogy a kínálat korlátozásával bárki feljebb nyomja az árakat.

Kirill Dmitrijev, a Kreml megbízottja is úgy vélte, „a venezuelai pozíció megragadása hatalmas befolyást biztosít a globális energiapiac felett.”