Nem csak a Pratt & Whitney miatti kiesést, de a veszteséget is durván lefaragta a Wizz Air – azonnal ki is lőtt az árfolyam

Nagyjából nulla körüli nettó eredményt vár a március végén befejeződő teljes üzleti évre a Wizz Air, a menedzsment úgy véli, 25 millió eurós veszteség és ugyanekkora nyereség között állhat meg végül a mutató – derül ki a légitársaság csütörtök reggel publikált gyorsjelentéséből.

Optimistább lett a Wizz Air / Fotó: Chris Ratcliffe

Wizz: még mindig a Pratt & Whitney a fő gond

A flotta kapacitása (ASK) az üzleti évben 10 százalékkal növekedhet éves bázison, a kihasználtság és a bevétel pedig várhatóan stagnálhat, bár a foglalások egyelőre kedvezőbben alakulnak, mint az előző évben. Az utaskilométerre eső költségek (CASK) maximum alacsony egy számjegyű százalékos mértékben emelkednek.

Bevételágon tehát egyértelműen optimistábbá vált a cégvezetés, hiszen korábban még alacsony, egy számjegyű százalékos csökkenéssel számoltak.

A december végén lezárt harmadik negyedévben az üzemi veszteség 123,9 millió eurót tett ki az előző év azonos időszakában elért 75,9 millió eurós veszteség után, miközben az LSEG elemzői konszenzusa mínusz 138 millió eurót várt.

Az üzemi veszteség annak ellenére ugrott meg, hogy a vállalat a közelmúltban megemelte a pénzügyi évre vonatkozó növekedési előrejelzését Airbus repülőgépei számának gyarapodása és a hajtóművek felülvizsgálata miatt földön állomásozó gépek gyorsabb forgalomba állítása miatt.

Folyamatosan javul a helyzet a kényszerű hajtómű-ellenőrzésekkel kapcsolatban, és a következő pénzügyi évre már az a célunk, hogy átlagosan mindössze 20-25 repülőgép hiányozzon a flottából

– emelte ki Váradi József vezérigazgató. Korábban 25-30 gépről volt szó.

Mint ismert, a Pratt & Whitney-hajtóművek 2023-ban elrendelt műszaki felülvizsgálata miatt a Wizz Air kénytelen Airbus-flottáját részletekben kivonni a forgalomból. Részben ez volt az oka annak is, hogy a légitársaság tavaly kivonult a Közel-Keletről.

Csökkent a veszteség

A nettó veszteségből viszont sikerült tetemesen lefaragni.

A bázisidőszaki 240 millió eurós negatív tételből 139,3 millió maradt, azaz 42,2 százalékos volt a javulás.

A negyedév teljes bevétele a tavalyi 1,17 milliárdról 10,2 százalékkal, 1,3 milliárd euróra nőtt, amely meghaladja az elemzők 1,25 milliárd eurós becslését.

Az EBITDA pedig 12,2 százalékkal, 176,2 millió euróra emelkedett.

A cég likvid készpénzállomány 249 millió euróval 1,985 milliárdra, míg nettó adóssága 240 millióval, 5,196 milliárd euróra bővült.