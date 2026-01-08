Összeálltak a riválissal, ezreket rak utcára a magyarok egyik kedvenc online ruhaboltja

Bezárja erfurti logisztikai központját a Zalando német online divatkereskedelmi cég, a munkahelyen mintegy 2700 alkalmazott dolgozik – közölte a német tőzsdei cég csütörtökön, a lépést működése racionalizálásával indokolva.

Fotó: Alex Kraus

Racionalizál a Zalando

A telephely bezárását szeptember végére tervezik, ami segíteni fogja a Zalando „a terv szerinti növekedését” – tették hozzá. Európa legnagyobb online divatkereskedője egy füst alatt megszünteti három, Németországon kívüli raktárának a működését is, amelyeket azonban eddig is külső szolgáltatók üzemeltettek.

A lépést a rivális About You Holding felvásárlása tette lehetővé, amelyet követően a Zalando most már a platformok összevonására és a teljesítmény növelésére koncentrál.

A menedzsment középtávú célja a bevételek és a bruttó áruforgalom átlagban évi 10 százalékos növekedési ütemének fenntartása.

Az erfurti leépítés tovább növeli a munkanélküliséget Németországban, amely eddig elsősorban a hatalmas nehézségekkel küzdő ipari szektorra koncentrálódott, többek között a Volkswagen és a Bosch is alkalmazott nemrégiben csoportos létszámcsökkentést – írja a Bloomberg.

Az erfurti volt egyébként a Tagesschau szerint a Zalando egyetlen, az egykori NDK területén létesített jelentős logisztikai központja, melynek bezárása után a vállalatnak 14 hasonló telephelye marad hét országban.

Nehéz, de szükséges döntés

A cégvezetés közölte, hogy „nehéz, de szükséges döntést” hoztak, és azonnal megkezdik a tárgyalásokat az erfurti üzemi tanáccsal a drasztikus leépítésről és az úgynevezett szociális tervről, hogy az érintetteknek valamiféle perspektívát nyújtsanak.

„Megbeszéljük az üzemi tanáccsal, hogyan tudjuk pénzügyileg támogatni az embereket” – hangsúlyozta az egyik vezető.

A vállalatcsoport jelentős anyagi hozzájárulásra készül, és az üzemi tanáccsal még egy átmeneti foglalkoztatási társaság létrehozásának lehetőségéről is tárgyalunk. A fő célunk, hogy minél több munkatársunk találjon másik állást

– tette hozzá.

Az erfurti központ amúgy 2012-ben nyílt meg. A Zalando további nagy logisztikai központokat üzemeltet Giessenben, a Fekete-erdőben található Lahrban és Mönchengladbachban.