Összeálltak a riválissal, ezreket rak utcára a magyarok egyik kedvenc online ruhaboltja
Bezárja erfurti logisztikai központját a Zalando német online divatkereskedelmi cég, a munkahelyen mintegy 2700 alkalmazott dolgozik – közölte a német tőzsdei cég csütörtökön, a lépést működése racionalizálásával indokolva.
Racionalizál a Zalando
A telephely bezárását szeptember végére tervezik, ami segíteni fogja a Zalando „a terv szerinti növekedését” – tették hozzá. Európa legnagyobb online divatkereskedője egy füst alatt megszünteti három, Németországon kívüli raktárának a működését is, amelyeket azonban eddig is külső szolgáltatók üzemeltettek.
A lépést a rivális About You Holding felvásárlása tette lehetővé, amelyet követően a Zalando most már a platformok összevonására és a teljesítmény növelésére koncentrál.
A menedzsment középtávú célja a bevételek és a bruttó áruforgalom átlagban évi 10 százalékos növekedési ütemének fenntartása.
Az erfurti leépítés tovább növeli a munkanélküliséget Németországban, amely eddig elsősorban a hatalmas nehézségekkel küzdő ipari szektorra koncentrálódott, többek között a Volkswagen és a Bosch is alkalmazott nemrégiben csoportos létszámcsökkentést – írja a Bloomberg.
Az erfurti volt egyébként a Tagesschau szerint a Zalando egyetlen, az egykori NDK területén létesített jelentős logisztikai központja, melynek bezárása után a vállalatnak 14 hasonló telephelye marad hét országban.
Nehéz, de szükséges döntés
A cégvezetés közölte, hogy „nehéz, de szükséges döntést” hoztak, és azonnal megkezdik a tárgyalásokat az erfurti üzemi tanáccsal a drasztikus leépítésről és az úgynevezett szociális tervről, hogy az érintetteknek valamiféle perspektívát nyújtsanak.
„Megbeszéljük az üzemi tanáccsal, hogyan tudjuk pénzügyileg támogatni az embereket” – hangsúlyozta az egyik vezető.
A vállalatcsoport jelentős anyagi hozzájárulásra készül, és az üzemi tanáccsal még egy átmeneti foglalkoztatási társaság létrehozásának lehetőségéről is tárgyalunk. A fő célunk, hogy minél több munkatársunk találjon másik állást
– tette hozzá.
Az erfurti központ amúgy 2012-ben nyílt meg. A Zalando további nagy logisztikai központokat üzemeltet Giessenben, a Fekete-erdőben található Lahrban és Mönchengladbachban.
A munkavállalók mehetnek Hessenbe
A vállalatnál úgy vélik, egy kevesebb helyszínt magában foglaló hálózat gyorsabb és hatékonyabb.
A Zalando felajánlja az erfurti alkalmazottaknak, hogy a cég egy másik telephelyén folytassák pályafutásukat, és anyagi támogatást is nyújt a költözésükhöz.
A mintegy kétórányi autóútra lévő giesseni központot éppen most építjük, úgyhogy viszonylag sok munkahelyet tudunk kínálni a szomszédos Hessen tartományban fekvő városban
– emelték ki a nyilatkozó vezetők.
A hírre a Zalando árfolyama 1,8 százalékkal csökkent, az elmúlt egy évben pedig 21 százalékos volt a visszaesés.