Deviza
EUR/HUF379,08 -0,15% USD/HUF321,54 -0,06% GBP/HUF434,97 -0,91% CHF/HUF413,74 -0,04% PLN/HUF89,85 -0,18% RON/HUF74,44 -0,1% CZK/HUF15,64 +0,41% EUR/HUF379,08 -0,15% USD/HUF321,54 -0,06% GBP/HUF434,97 -0,91% CHF/HUF413,74 -0,04% PLN/HUF89,85 -0,18% RON/HUF74,44 -0,1% CZK/HUF15,64 +0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 819,04 -2,62% MTELEKOM1 976 -2,48% MOL3 980 -3,27% OTP40 360 -3,2% RICHTER11 330 -1,41% OPUS549 -0,18% ANY7 640 -0,26% AUTOWALLIS171 -1,17% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 240,79 -0,64% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 676,01 -2,11% BUX129 819,04 -2,62% MTELEKOM1 976 -2,48% MOL3 980 -3,27% OTP40 360 -3,2% RICHTER11 330 -1,41% OPUS549 -0,18% ANY7 640 -0,26% AUTOWALLIS171 -1,17% WABERERS5 360 +0,75% BUMIX10 240,79 -0,64% CETOP4 364,17 +0,82% CETOP NTR2 676,01 -2,11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
értékelés
Scope Ratings
4iG

Döntött a hitelminősítő a 4iG-ről: részleteket közöltek, hogy mit gondolnak a cégről

Betekintést engedett szempontjaiba a Scope Ratings. Idén tetőzhet a 4iG eladósodottsága, aztán megindul az apadás.
VG
2026.02.05, 16:11
Frissítve: 2026.02.05, 16:50

A 4iG BB-kibocsátói hitelminősítését stabil kilátásokkal a német Scope Ratings főként arra tekintettel erősítette meg január 20-án, hogy véleménye szerint a cég eladósodottsága (adósság/EBITDA) a 2026-ban tervezett tranzakciók végrehajtása esetén körülbelül 5,0x-es értéken tetőzik, s aztán a kedvezőbb, jóval 5,0x alatti szintre csökken – írja a Scope csütörtökön közzétett részletes indoklásában.

LUS_9871 4iG
Indoklást is kapott a 4iG a hitelminősítés mellé  / Fotó: Kallus György 

Az EBITDA/hitelkamat mutató pedig várhatóan a 3,5x-4,5x tartományban stabilizálódik. 

A kilátások a hitelminősítő azon véleményét tükrözik, hogy egy potenciális felminősítést a csoport pénzügyi politikája gátol, amelyet az elmúlt években ambiciózus, adósságból finanszírozott M&A (akvizíciós) stratégiaként lehetett jellemezni, és amely várhatóan folytatódni fog.

A minősítésben pozitívumként vette figyelembe a 4iG-nál a Scope

  • erős második helyét a magyar távközlési piacon; 
  • piacvezető pozícióját a mobilszolgáltatások terén Albániában és Montenegróban, valamint második helyét a vezetékes szélessávú szolgáltatások szegmensében Albániában; 
  • a távközlési szolgáltatások kevéssé ciklikus jellegét;
  • az erős ügyfél-diverzifikációt;
  • az elmúlt néhány évben elért 30–35 százalék közötti EBITDA-margint, bár a ráta várhatóan csökkenni fog, mivel az űr- és védelmi szegmensek hozzájárulása növekszik. Ezek jövedelmezősége pedig alacsonyabb a beruházási és fejlesztési fázisban;
  • azt hogy az űr- és védelmi tevékenységek további diverzifikációt biztosítanak és támogatják a csoport üzleti profilját, bár hozzájárulásuk jelenleg még korlátozott.

Negatívumok volt ugyanakkor:

  • a már említett adósságból finanszírozott növekedés és diverzifikáció;
  • ennek hatására a vártnál lassabb adósságcsökkentési pálya;
  • az akvizíciókkal és az űr- és védelmi szegmensben történő terjeszkedéssel kapcsolatos végrehajtási és integrációs kockázatok;
  • a védelmi tevékenységek szerény mértéke, ami korlátozott piaci pozíciót eredményez a globális szektorban. Ezt részben ellensúlyozzák a nagyobb iparági szereplőkkel kötött stratégiai partnerségek, amelyek támogatják a képességfejlesztést, a technológiatranszfert és a szélesebb piacokhoz való potenciális hozzáférést;
  • az alacsony földrajzi diverzifikáció, Magyarország adta a csoport EBITDA-jának több mint 85 százalékát 2024-ben. A Scope várakozásai szerint ez az űr- és védelmi szegmens fejlődésével mérsékelten enyhülni fog, tekintettel annak Magyarországon kívüli nagyobb növekedési potenciáljára. 

A január 20-án közzétett hitelminősítésben egyébként a Scope Ratings szintén BB mínuszra értékelte a 4iG senior fedezetlen adósságminősítését is.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu