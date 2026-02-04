Döntött a hitelminősítő a 4iG-ről: részleteket közöltek, hogy mit gondolnak a cégről

A 4iG BB-kibocsátói hitelminősítését stabil kilátásokkal a német Scope Ratings főként arra tekintettel erősítette meg január 20-án, hogy véleménye szerint a cég eladósodottsága (adósság/EBITDA) a 2026-ban tervezett tranzakciók végrehajtása esetén körülbelül 5,0x-es értéken tetőzik, s aztán a kedvezőbb, jóval 5,0x alatti szintre csökken – írja a Scope csütörtökön közzétett részletes indoklásában.

Indoklást is kapott a 4iG a hitelminősítés mellé / Fotó: Kallus György

Az EBITDA/hitelkamat mutató pedig várhatóan a 3,5x-4,5x tartományban stabilizálódik.

A kilátások a hitelminősítő azon véleményét tükrözik, hogy egy potenciális felminősítést a csoport pénzügyi politikája gátol, amelyet az elmúlt években ambiciózus, adósságból finanszírozott M&A (akvizíciós) stratégiaként lehetett jellemezni, és amely várhatóan folytatódni fog.

A minősítésben pozitívumként vette figyelembe a 4iG-nál a Scope

erős második helyét a magyar távközlési piacon;

piacvezető pozícióját a mobilszolgáltatások terén Albániában és Montenegróban, valamint második helyét a vezetékes szélessávú szolgáltatások szegmensében Albániában;

a távközlési szolgáltatások kevéssé ciklikus jellegét;

az erős ügyfél-diverzifikációt;

az elmúlt néhány évben elért 30–35 százalék közötti EBITDA-margint, bár a ráta várhatóan csökkenni fog, mivel az űr- és védelmi szegmensek hozzájárulása növekszik. Ezek jövedelmezősége pedig alacsonyabb a beruházási és fejlesztési fázisban;

azt hogy az űr- és védelmi tevékenységek további diverzifikációt biztosítanak és támogatják a csoport üzleti profilját, bár hozzájárulásuk jelenleg még korlátozott.

Negatívumok volt ugyanakkor:

a már említett adósságból finanszírozott növekedés és diverzifikáció;

ennek hatására a vártnál lassabb adósságcsökkentési pálya;

az akvizíciókkal és az űr- és védelmi szegmensben történő terjeszkedéssel kapcsolatos végrehajtási és integrációs kockázatok;

a védelmi tevékenységek szerény mértéke, ami korlátozott piaci pozíciót eredményez a globális szektorban. Ezt részben ellensúlyozzák a nagyobb iparági szereplőkkel kötött stratégiai partnerségek, amelyek támogatják a képességfejlesztést, a technológiatranszfert és a szélesebb piacokhoz való potenciális hozzáférést;

az alacsony földrajzi diverzifikáció, Magyarország adta a csoport EBITDA-jának több mint 85 százalékát 2024-ben. A Scope várakozásai szerint ez az űr- és védelmi szegmens fejlődésével mérsékelten enyhülni fog, tekintettel annak Magyarországon kívüli nagyobb növekedési potenciáljára.

A január 20-án közzétett hitelminősítésben egyébként a Scope Ratings szintén BB mínuszra értékelte a 4iG senior fedezetlen adósságminősítését is.