Ilyen idén még nem volt: közel 100 milliárd forint mozdult meg a megtakarítások piacán

A megtakarítók körében nincs kérdés,, egyértelmű, hogy melyik a kedvenc befektetés. Hihetetlen sebességre kapcsolt az állampapírok piaca.
K. B. G.
2026.02.03, 08:20

Nyoma sincs annak, hogy alább hagyna a lakossági állampapírok népszerűsége, sőt az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) rekord bruttó értékesítésekről számolt be hétfőn, hiszen közel 100 milliárd forintot dobott piacra az év 5. hetében a papírokból. Az egy héttel korábbi, 78,16 milliárd forintos értékesítés után az elmúlt héten már 97,38 milliárd forint értékben vettek lakossági állampapírokat a magyarok, így idén már 409 milliárd fölött döntöttek ezen megtakarítási forma mellett a háztartások.

állampapír
Töretlen az állampapírok népszerűsége a megtakarítók körében / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A hetente legnépszerűbb, és újabban már a teljes állományt tekintve is legnagyobb Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) pozícióját most sem tudta egyetlen másik lehetőség sem megingatni, de nézzük, hogyan alakult a kereslet a lakossági állampapírpiacon  a múlt héten:

  • a FixMÁP idei rekordot ért el, a papírból 59,55 milliárd forint értékben vásároltak a magyarok, ami jelentősen meghaladja a múlt heti 44,18 milliárd forintos értéket,
  • a második legnépszerűbbnek szokás szerint a Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) bizonyult, 21,78 milliárd forintos forgalommal az előző heti 16,94 milliárd forint után,
  • a harmadik helyen található a fizikai formában kapható Kincstári Takarékjegy, a postákon megvásárolható állampapírból 11,41 milliárd forintért vásároltak a megtakarítók, ami némileg elmarad az egy héttel korábbi 13,60 milliárd forintos forgalomtól,
  • növekedett viszont a Bónusz Magyar Állampapírok (BMÁP) forgalma, a változó kamatozású állampapír mellett 3,99 milliárd forint tette le a voksát az egy héttel korábbi 2,63 milliárd forint után,
  • a valaha népszerű, ám mára kamathátrányba került Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) forgalma továbbra is csekély, mindössze 0,21 milliárd forint maradt. Az egykori sztárpapírnál még a nyomdai MÁP Pluszból is nagyobb mennyiség (0,44 milliárd forint) fogyott.

Ez a különbség a különböző állampapírok között

A Fix Magyar Állampapír 5 éves futamidőre kínál évi 7 százalékos kamatot, melyet negyedévente fizet ki, 1,75 százalékos részletekben.

A Magyar Állampapír Plusz szintén 5 évre kínál 6,5-7,5 százalék közötti kamatot, ami évente 0,25 százalékkal nő és évente egyszer fizet kamatot.

A Bónusz Magyar Állampapír a kamatfordulót megelőző négy diszkontkincstárjegy aukción kialakult hozamok elfogadott mennyiség súlyozott átlaga, amire 0,75 százalékos kamatprémium rakodik.  Évente négyszer fizet kamatot, és a kamatprémium 2029-től 1 százalékra nő. A futamidő hat éves.

Az egykori kedvenc Prémium Magyar Állampapír az infláció alakulását követi, amihez 0,1 százalék kamatprémium adódik. A jelenleg kapható sorozat május 23-ig évesítve 6 százalékos kamatot kínál, amit 2027-ben követ a tavalyi infláció és a kamatprémium alapján számolt 4,3 százalék.

A kincstári Takarékjegy egy évre 5,5, két évre 6 százalékos kamatot fizet és a fentiekkel szemben fizikai értékpapír, amit a postákon lehet megvenni és ott is lehet visszaváltani bármikor, ám lejárta után már nem kamatozik.

