Az európai csodafegyver nem létezik Amerika ellen – de kicsit máshonnan nézve mégis mindent megváltoztathat

Bár Európa valóban sok amerikai pénzügyi eszközzel, köztük amerikai állampapírral rendelkezik, azok az elképzelések, hogy az amerikai adósság aduász lehet az öreg kontinens kezében, távol járnak a valóságtól.

Az amerikai adósság piacra öntése az európaiak vagyonát párologtatná el / Fotó: Golden Dayz

A Financial Times hasábjain a párizsi Sciences Po professzora, Paola Subacchi és Paul van den Noord az Amsterdam School of Economics részéről fejtette ki véleményét, hogy miért szinte lehetetlen, hogy Európa az amerikai államadósságot fegyverként használja, és melyek az amerikai pénz- és tőkepiacra valóban leselkedő veszélyek. A szerzőpáros szerint ugyanis két eshetőséget érdemes megkülönböztetni:

az amerikai államadósság szándékos és koordinált fegyverként és alkualapként való használata,

és egy lassú, decentralizált vásárlói bojkott, melynek során a befektetők nem növelik tovább amerikai kitettségüket.

Önsorsrontás lenne fegyverként használni az amerikai adósságot

Míg az első eset szinte biztosan nem következik be, hiszen az amerikai államkötvények tulajdonosai sokrétűek, tehát nincs egy olyan központi szereplő, aki ezt keresztül tudná verni. Ráadásul a piac elárasztása az állampapírokkal Európa számára is káros következményekkel járna, hiszen azok értéke – így az európaiak kezében maradó mennyiségé is – csökkenne, a hozamok pedig nőnének. Ez szinte biztosan átgyűrűzne az európai kötvénypiacokra is, így

a kamatok nemcsak az Egyesült Államokban, de Európában is elszállnának.

Nem véletlen, hogy a jegybanki devizatartalékok átrendezése sem történik szinte sosem hirtelen, ez általában egy hosszabb, fokozatos folyamat, amikor egyes eszközök vásárlása csökken, és a helyüket más eszközök veszik át. A készletek gyors likvidálása pont annak az értékét semmisíti meg, amit ütőlapként használnánk. Az írás nem említi, de a pénzügyi válság, majd a Covid időszaka arra utal, hogy a kötvénypiaci turbulencia esetén a Fed gyorsan közbelépne, ami hatástalanítaná a feltételezett fegyvert.

A készletek helyett a tőkeáramlásra érdemes figyelni

A vita ezért Subacchi és Van den Noord szerint helyesebb, ha a készletek helyett az áramlásokat helyezi előtérbe. A készletek fegyverként való használhatatlanságát Kína is felismeri, és az amerikai adósság eladása helyett csupán a marginális keresletét változtatta meg, ami idővel tartalékai összetételét is átalakította. Ennek megfelelően Peking kezében ma már csak 700 milliárd dollár értékű amerikai államkötvény van, szemben a 2015-ös ezermilliárd dolláros értékkel (ráadásul egyesek szerint a hivatalos készletek egy része csak gazdát váltott, és például az állami irányítású bankok vagy akár offshore intézmények kezébe került). A változás azonban mindnképpen lassú és fokozatos volt, és

Peking sosem volt képes vagy hajlandó az amerikai adósságot fegyverként használni.

A szerzőpáros szerint azonban az egészen más kérdés, hogy érdemes-e Európának további amerikai eszközöket, és különösen állampapírt felhalmoznia. Mint írják, az amerikai államkötvények iránti kereslet három oszlopon nyugszik:

biztonság,

kényelem

és hozam,

melyek mindegyike gyengül.