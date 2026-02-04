Visszatértek a bikák és letarolták a medvéket az arany piacán – 2008 óta nem történt ilyen, fűti a piacot a geopolitikai feszültség

A geopolitikai feszültségek újbóli növekedésével tovább folytatódott az arany és az ezüst visszapattanása szerdán, így a legnagyobb forgalmú nemesfémárfolyam már ismét az unciánként 5100 dolláros szintet közelíti, miután már kedden is 5,9 százalékot drágult, ami a legnagyobb arányú napi növekedés 2008 novembere óta.

Továbbra is az aranyban látják a biztos menedéket a kereskedők / Fotó: Shutterstock

Az amerikai–iráni feszültség fűti az arany piacát

Azonban ez még mindig elmarad a múlt csütörtöki, 5600 dollárhoz közeli csúcstól, ahogy az ezüst is messze van még a múlt héten 120 dollár fölé is kúszó árfolyamtól. Ám az 5100 dollárt közelítő ár már jókora előrelépés a pénteki és hétfői zuhanás utáni, 4400 dollárt közelítő mélypontról. Az is látható, hogy a bikák nem tettek le az új csúcsok meghódításáról. Ezt pedig az amerikai–iráni feszültség fokozódása is segíti, miután kedden

az amerikai hadsereg közölte, hogy lelőtt egy iráni drónt, amely agresszíven közeledett az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó anyahajó felé.

Elemzők szerint az arany elmúlt napokban feljegyzett volatilitása nem feltétlenül meglepő, a szédületes szárnyalás után egy korrekció már időszerű volt – írja a Reuters, hozzátéve, hogy az alapvető felállás nem változott ettől, a nemesfémek drágulása mögötti tényezők továbbra is fennállnak. A Goldman Sachs például azt közölte, hogy az év végi 5400 dolláros aranyárról szóló előrejelzése inkább alulbecsülheti a sárga fém drágulását.

A leendő Fed-elnök bejelentése vetett véget a szárnyalásnak, de ez nem tartott sokáig

Az arany és az ezüst ralija csütörtökön azután szakadt meg, hogy híre ment, Donald Trump amerikai elnök Kevin Warsh személyében találta meg a Fed új elnökét, bár a jelölést Trump csak pénteken jelentette be. Warsh jelölése a dollár erősödését is magával hozta, nemcsak az arannyal, de a devizákkal szemben is. A pénteki és hétfői szédületes eladási hullám után azonban sokan már kiváló lehetőséget láttak a vásárlásban, így mind az arany, mind az ezüst esetében fordult az árfolyam.

A nagy esések megvétele az elmúlt években népszerű és működő stratégiának bizonyult a kisbefektetők körében egyre több piacon, és ez az arany és az ezüst zuhanását is megállította.

A geopolitikai feszültségek, a dollár jelentőségének esetleges hanyatlása és a fejlett piacokat jellemző, magas államadósságok miatt egyre több befektető lát biztos menedéket a nemesfémekben, miközben az ezüst esetében az ipari felhasználás szerepét is sokan hangsúlyozzák.