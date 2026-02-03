Brutális ellentámadást indított az arany-ezüst tandem, szédületes hullámvasúton az árfolyamok

Az arany unciánkénti ára több mint 6 százalékkal, 4940 dollárra, az ezüsté pedig több mint 10 százalékkal, 87 dollár fölé emelkedett kedden reggel, miután hétfőn még folytatódott a pénteki, történelmi mértékű áresés, bár már nem pénteki lendülettel. A platina és a palládium jegyzése is több mint 3 százalékkal lőtt ki.

Újra drágul az arany és az ezüst / Fotó: Kerem Uzel

Újra drágul az arany és az ezüst

A kockázatvállalás az amerikai dollár egyidejű gyengülésével tért vissza a nemesfémek piacára. A Bloomberg Dollar Spot Index 0,2 százalékkal csökkent, miután az előző kereskedési napot 0,3 százalékos emelkedéssel zárta.

A nagy esést a nemesfémek rekordmagasságokban szenvedték el azt követően, hogy az elemzők egymás után adták ki a figyelmeztetéseket, hogy az arany és még inkább az ezüst túlvetté vált, a hónapokon át tartó rali túlzottan begyorsult.

Az arany 14 napos relatív erősségi indexe – ami azt méri, hogy egy eszközt túlvásároltnak vagy túladottnak tekintenek-e – kedden 54 ponton állt. Múlt szerdán ugyanakkor ez az érték felülmúlta a 90 pontot, azaz messze meghaladta a már túlvettséget jelző 70 pontos szintet.

A nemesfémek feltartóztathatatlannak tűnő felértékelődését

a geopolitikai feszültségekkel,

a dollár gyengülésével

és az amerikai jegybank, azaz a Federal Reserve (Fed) függetlenségét fenyegető veszélyekkel magyarázták.

Az arany drágulását támogató fundamentumok azonban javarészt ma is éppúgy fennállnak, mint a pénteki korrekció előtt

– mondta a Bloombergnek Ahmad Assiri, a Pepperstone Group piaci stratégája, a geopolitikai kockázatokra, a lazább monetáris politikára vonatkozó várakozásokra és a nemesfém-portfóliók diverzifikáló szerepére utalva.

Ennek ellenére a volatilitás valószínűleg rövid távon továbbra is fokozott marad, mivel a piacok a közelmúltbeli óriási elmozdulásokat emésztik

– tette hozzá Assiri.

A Deutsche Bank is besegített

Az aranykurzus felpattanását amúgy néhány bank megnyilatkozása is támogatta. A Deutsche Bank például hétfőn közölte, hogy kitart az unciánkénti 6000 dolláros árfolyambecslése mellett.

Az arany és az ezüst árfolyamának további alakulásában meghatározó szerepet játszik a kínai befektetők reakciója is. Múlt hétvégén a vásárlók gyakorlatilag totálisan elözönlötték az ország legnagyobb nemesfémpiacát Sencsenben, hogy ékszereket és aranyrudakat vásároljanak még a holdújév-ünnepség előtt.