Megszaladt a kedvelt befektetés, ezermilliárd forinttal gazdagodtak a magyarok – még az erős forint sem fogott ki rajtuk

Erősen zára, és ezzel megkoronázták az egyébként is kiemelkedő évét a hazai alapkezelői szektor. A befektetési alapok vagyona csaknem 3800 milliárd forinttal hízott 2025-ben, ebből a hozamok bő 1300 milliárd forintra rúgtak.
K. T.
2026.02.05., 17:00
Fotó: Shutterstock(képünk illusztráció)

Nagy lendülettel zárták az előző évet a hazai befektetési alapok, melyek vagyona menetrendszerűen új csúcsot döntött decemberben. A népszerű eszközosztály vagyona 2025-ben közel 3800 milliárd forinttal nőtt, és súrolja a 26 700 milliárd forintot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb adatai szerint.

befektetés, befektetési alapok, alapkezelők
Jó befektetésnek bizonyult az alapkezelőkre bízni a megtakarításokat 2025-ben / Fotó: Ground Picture / shutterstock

Decemberben jelentősen élénkült a befektetési kedv, az alapkezelőkhöz 517 milliárd forint friss megtakarítást vittek az ügyfelek, ami 2023 júniusa, a befektetési alapokra vonatkozó adószabályok változása óta a legnagyobb mértékű tőkebeáramlásnak számít. A hozamok további 35 milliárd forinttal járultak hozzá a vagyonépítéshez, az eszközosztály vagyona így egy hónap alatt 1,9 százalékkal ugrott.

Forint-ellenszélben is elképesztő a vagyonugrás

Az év végi 26 682 milliárd forintos eszközállomány újabb történelmi rekordot jelent, ez ugyanakkor nem számít hatalmas meglepetésnek, mivel a szektor vagyona immár közel három éve, 2022. márciusa óta hónapról-hónapra sorozatban hódítja meg az újabb magaslatokat.

A befektetési alapok ezzel koronázták meg tavalyi egész éves remek teljesítményüket. A szektor összvagyona 16,5 százalékkal, vagyis 3784 milliárd forinttal hízott 2025-ben. 

Ehhez a jelentős gyarapodáshoz 

  • leginkább a megtakarítók maguk járultak hozzá, akik 12 hónap alatt 2945 milliárd forintot kötöttek le ilyen eszközökben.
  • A hozamok is kifejezetten kedvezően alakultak, a jegybank statisztikája alapján 1323 milliárd forinttal növelték a portfóliók értékét.
  • A devizaárfolyamok mozgása közel félezer milliárd forintot harapott ki az összvagyonból, 

mivel a forint tavalyi szárnyalása nem kedvezett a devizában jegyzett vagyonelemeknek.

Ezek a befektetések szóltak nagyot 2025-ben az alapkezelőknél

Az év nagy nyertesei a részvényalapok és az ingatlanos eszközök. Előbbiek vagyona 60 százalékkal  ugrott meg, utóbbiaké pedig negyedével nőtt. Ez nagyságrendileg 900, illetve ezermilliárd forintos bővülést jelent.

A csaknem 7900 milliárd forinttal messze a legnagyobb vagyonnal rendelkező kötvényalapok 12 százalékot szedtek magukra, míg a második legméretesebb kategória, a kockázati és magántőkealapok 18 százalékkal gyarapodtak 2025-ben.

A kisebb kategóriák értékelését nehezíti, hogy az MNB év közben változtatott a kategóriák statisztikai besorolásán, ami néhány alaptípusnál hirtelen és meredek csökkenést vagy bővülést eredményezett a kimutatásban, ezek mögött azonban technikai okok állnak.


 

