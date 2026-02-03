A kriptopiac nem képes magára találni, már senki sem hisz a digitális arany elméletében

Nem kezdte erősen az idei évet a kriptopiac, amit jelez az is, hogy csütörtökig a bitcoin árfolyama szűk sávban, 85 és 90 ezer dollár között mozgott, bár a hónap közepén a legnagyobb kriptóért volt, hogy több mint 90 ezer dollárt adtak.

A digitális arany sztori után új narratívát kell kitalálniuk a bitcoin rajongóinak / Fotó: ff-photo / Shutterstock

Azonban a geopolitikai feszültségek fő nyertesének a hagyományosabb biztos menedékek bizonyultak, mint például a nemesfémek, miközben a bitcoin-ETF-ekből egyre több pénz áramlik kifelé. Mindez arra utal, hogy a bitcoin körüli narratívák közül újabb eshet el, ezúttal az eszközt digitális aranyként jellemző történet cáfolódik meg. Ugyanakkor a bitcoin lefelé már követte az arany árfolyamát, miután csütörtökön Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy pénteken bejelenti jelöltjét a Fed élére.

Már az ETF-ek sem mentik meg a bitcoint a zuhanástól

A Bloomberg összefoglalója szerint péntek reggelre a szingapúri kereskedés során 81 ezer dollár közelébe is esett a bitcoin, ami két hónapos mélypont. A bitcoint pedig más kriptók is követték, így esett az ether, a solana vagy épp a ripple tokenje is. Ráadásul a befektetői érdeklődés hanyatlására utal az is, hogy a 12, amerikai tőzsdéken jegyzett bitcoin-ETF-ből immár a harmadik hónapja áramlik kifelé a pénz. Ha január végéig a helyzet nem változik, úgy az ETF-ek 2024-es indulása óta ez lenne a leghosszabb idő, amikor az alapokból kifelé folynak a pénzek.

Ezen időszak alatt mintegy 5,7 milliárd dollár értékben vontak ki pénzt az alapokból a befektetők.

Az úgynevezett fiat pénzeknek így hirtelen egye kevésbé alternatívái a digitális eszközök Alex Kuptsikevich, az FxPro vezető piaci elemzője szerint, mivel nem nyújtanak védelmet a kormányok felelőtlen fiskális politikája ellen.

A változásokat jól jelzi, hogy a legnagyobb bitcoin-ETF, a Blackrock által létrehozott iShares Bitcoin Trust kezelt vagyona ma már elmarad a Blackrock aranyat követő ETF-jének a vagyonától. A digitális arany narratíváját cáfolja a bitcoin aranyban kifejezett árának változása is, ami 60 százalékot zuhant a 2024 végén elért csúcshoz képest.