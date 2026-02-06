Deviza
EUR/HUF379,08 -0,27% USD/HUF321,44 -0,39% GBP/HUF436,11 -0,04% CHF/HUF412,88 -0,5% PLN/HUF89,91 -0,03% RON/HUF74,42 -0,28% CZK/HUF15,63 -0,18% EUR/HUF379,08 -0,27% USD/HUF321,44 -0,39% GBP/HUF436,11 -0,04% CHF/HUF412,88 -0,5% PLN/HUF89,91 -0,03% RON/HUF74,42 -0,28% CZK/HUF15,63 -0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 025,41 -0,61% MTELEKOM1 976 0% MOL3 920 -1,53% OTP40 310 -0,12% RICHTER11 260 -0,62% OPUS552 +0,54% ANY7 600 -0,53% AUTOWALLIS172 +0,58% WABERERS5 360 0% BUMIX10 241,25 +0% CETOP4 271,69 -2,12% CETOP NTR2 670 -0,22% BUX129 025,41 -0,61% MTELEKOM1 976 0% MOL3 920 -1,53% OTP40 310 -0,12% RICHTER11 260 -0,62% OPUS552 +0,54% ANY7 600 -0,53% AUTOWALLIS172 +0,58% WABERERS5 360 0% BUMIX10 241,25 +0% CETOP4 271,69 -2,12% CETOP NTR2 670 -0,22%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kriptopiac
bitcoin
ETF

Hatalmasat haraptak a bitcoinba, eltűntek a kriptoezermilliárdok, ez egy legenda vége?

A legnagyobb kriptovaluta a 60 ezer dolláros szintet is tesztelte az ázsiai kereskedés során. A bitcoin és a kriptopiac képtelen magára találni az októberi, óriási tőkeáttétes pozíciókat elégető zuhanás után.
K. B. G.
2026.02.06, 08:50
Frissítve: 2026.02.06, 09:28

A magyar idő szerinti péntek hajnalban újabb, több mint egyéves mélypontot tesztelt az ázsiai kereskedés során, amikor a legnagyobb kriptovaluta árfolyama a 60 ezer dollárt is megközelítette. Ezen a ponton azonban beléptek a diszkontra vadászók, akik a bitcoin esésében már lehetőséget láttak, így 65 ezer dollárig visszapattant az árfolyam, de a kriptopiacról továbbra is hiányzik a korábbi ralikat jellemző optimizmus.

bitcoin, bitcoin esés
Nincs új sztori a bitcoin mögött / Fotó: Quality Stock Arts / Shutterstock

Elfogyott a lelkesedés a bitcoin mögül

A 2008-as alapítása óta számos elképzelés alapján hirdetett eszköz mögül kezdenek elfogyni azok a narratívák, melyek korábban az egekbe lőtték a legnagyobb kriptoeszközt. A bitcoin így ma már alacsonyabb szinten mozog, mint amikor Donald Trump amerikai elnököt újraválasztották, annak ellenére, hogy a Trump-adminisztráció számos kriptobarát intézkedést foganatosított az elnök beiktatása óta.

A bitcoin zuhanását nem állították meg az intézményi vásárlások sem a 2024 nyarán útra indított ETF-eken keresztül sem, ahogy elfogyott a lendület a tavaly nyáron még sikeresnek tűnő kriptokincstár vállalatok mögül is. A Deutsche Bank elemzői arra hívták fel a figyelmet, hogy 

a bitcoin-ETF-ekből januárban újabb hárommilliárd dollár áramlott ki, miután az alapok decemberben és novemberben már kettő- és hétmilliárd dollár kivonását tapasztalták meg.

A Reuters összefoglalója szerint a teljes globális kriptopiac mintegy 2000 milliárd dollárt vesztett értékéből a tavaly októberi csúcs óta, és egyelőre nincs jele annak, hogy fordulna a befektetői hangulat. Az esés és a kisebb visszapattanás érintette a kisebb kriptók, mint az ether vagy a solana piacát is, előbbi árfolyama 1900, utóbbié 80 dollár körül mozgott péntek reggel.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu