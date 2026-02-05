Folytatódik a bitcoin mélyrepülése – több mint 40 százalékos zuhanás a csúcs óta, mi várható tovább?

A bitcoin árfolyama továbbra is jelentős nyomás alatt áll: csütörtökön az ázsiai kereskedésben több mint 3 százalékot zuhant, és 70 052 dolláron forgott, ami 2024 novembere óta a legalacsonyabb szint. A világ második legnagyobb kriptovalutája, az ether hasonlóan gyengélkedett, közel 2 százalékos eséssel 2086 dollár körül kereskedtek vele.

Fotó: AFP

A héten a bitcoin már több mint 7 százalékot veszített értékéből, így az idei teljesítménye közelíti a 20 százalékos mínuszt, míg az ether idén eddig mintegy 30 százalékos veszteséget mutat. A csökkenés hónapok óta tart: az októberi rekordmagas, 126 ezer dolláros szint óta több mint 40 százalékos esés történt.

A zuhanás több okkal magyarázható, részben azzal, hogy Donald Trump Kevin Warsht jelölte a Fed elnökének.

A piac attól tart, hogy Warsh jelentősen csökkenti az amerikai jegybank mérlegfőösszegét, ami likviditásszűkítést jelent. Ez általában kedvezőtlen a spekulatív eszközöknek, így a kriptovalutáknak is. A befektetői érdeklődés csökkenését mutatja, hogy az amerikai tőzsdéken jegyzett 12 bitcoin-ETF-ből immár a harmadik hónapja áramlik kifelé a pénz, méghozzá több milliárd dollár értékben.

A 2008-as válságot előre jelző befektető összeomlást jósol

Michael Burry, A nagy dobás (The Big Short) című filmből ismert befektető – aki a 2008-as válság előrejelzésével szerzett hírnevet – tisztán spekulatív eszköznek nevezte a bitcoint. Szerinte a világ legnagyobb kriptovalutája nem tudta betölteni azt a szerepet az inflációval szemben, amit a hagyományos nemesfémek, például az arany vagy az ezüst sikeresen ellátnak.

Burry szerint a bitcoin organikus felhasználási területe hiányzik, ami megállíthatná a zuhanást, és a vállalati kriptokincstárak vagy a spot ETF-ek rövid távú keresletnövelő hatása sem tartós. Ha a bitcoin további 10 százalékot esik, akkor egyes nagy vállalati szereplőknek gyakorlatilag lezárulhatnak a további vásárlásokat finanszírozó tőkepiacok, sőt akár milliárdos veszteségek is keletkezhetnek.

További zuhanás esetén bányászcégek csődje is elképzelhető. Ugyanakkor Burry pesszimista forgatókönyve kapcsán érdemes megjegyezni, hogy más előrejelzései közül több nem igazolódott be – többször jósolt tőzsdei összeomlásokat –, így a piac nem feltétlenül fogadja el automatikusan a legsötétebb verziót.