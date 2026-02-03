Óriási ötletnek tűnt, de ma már egyre veszélyesebb játék a kriptokincstár
A kriptopiacok gyengélkedése egyre nagyobb nyomot hagy azokon a cégeken, amelyek azt a stratégiát választották, hogy minél nagyobb mennyiséget halmoznak fel a digitális eszközökből. Számos ilyen cég még másodlagos részvénykibocsátásokkal is igyekezett növelni a vásárlások mennyiségét. Ez kiváló elképzelésnek is tűnt addig, amíg valami különös okból a tőkepiacok a cégek részvényeit többre értékelték, mint a mögöttük álló kriptókat.
A kriptokincstár stratégiát alkalmazó tőzsdei cégek alaptevékenysége ugyanis sokszor eltörpült a másodlagos kibocsátások során felhajtott tőkéhez képest, így a vállalatok értékét egyre inkább a cégek által felhalmozott eszközök adták. A megoldást a bitcoin segítségével a Michael Saylorhoz köthető Strategy (korábban Microstrategy) kezdte el használni, amely már öt éve igyekszik egyre több bitcoint beszerezni. Ez olyannyira jól sikerült, hogy az elméletileg lehetséges bitcoinkészletek több mint 3 százaléka (több mint 700 ezer token) a Strategy kezében van.
A Strategy drágán veszi a bitcoint, hiszen részvényt eladni is akkor tud, amikor szárnyal az árfolyam
Ezen időszak alatt a legnagyobb kriptovaluta árfolyama széles sávban mozgott, a cég honlapja szerint a Strategy még 10 ezer dollár közelében is tudott vásárolni a coinokból, így joggal feltételezhetnénk, hogy az idők során felhalmozott bitcoinok átlagára elmarad az eszköz jelenlegi árától. Ám mivel a Strategy másodlagos kibocsátásai iránt is főként akkor volt nagy a kereslet, amikor a bitcoin ára a csúcsokat közelítette, erről nincs szó, így a hét végén a cég által elért, nagyjából 76 ezer dollár per bitcoin alá esett a legnagyobb kripto árfolyama – írja a The Wall Street Journal. Mondjuk
ha azt nézzük, hogy új részvényeket kibocsátani semmibe se kerül, akkor a vállalat persze nem vesztett semmit.
A Strategy részvényeseit az még jobban aggaszthatja, hogy a cég eszközérték feletti prémiuma szinte teljesen elolvadt, noha a nyáron még egy Strategy-részvény több mint kétszer annyit ért, mint a mögötte álló bitcoin. Ráadásul a cég adósságot is bocsátott ki a tokenek vásárlása céljából, így újabban dollártartalékot is kénytelen volt képezni a kamatok fizetésére.
A második legnagyobb kripto, az ether mellett döntő BitMine Immersion Technologies a hét végén több mint 6 milliárd dolláros veszteséget halmozott fel a birtokában lévő közel 4,3 millió etheren, ám csupán papíron.
Hétfőn a Strategy közel 7, a BitMine több mint 9 százalékot vesztett értékéből, noha addigra a kriptopiac többé-kevésbé stabilizálódott.
A befektetők most azt figyelik, hogy a kriptók felhalmozásán alapuló stratégia összeomlik-e. A legfontosabb mérőszám a cégérték per eszközérték mutató, ami ha egy alá esik, az arra utal, hogy véget érhetnek az újabb részvénykibocsátások és az azok által fedezett kriptovásárlások. Ebben az esetben a cégeknek akár a kriptók eladása is érdekük lehet, amit sajátrészvény-vásárlásra költhetnek, hogy helyreállítsák az egyensúlyt. A felhalmozott tokenek eladása azonban az el nem adott készletek árának csökkenésével járhat, így vélhetően kevés cég folyamodik ehhez a lépéshez. Saylort ismerve a Strategy például egészen biztosan nem.