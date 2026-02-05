Bitpanda: kiléptetik a kriptót a magyar szürkezónából, a szigorú szabályozás sem jelent gondot

A kriptopiac hosszú ideig a pénzügyi rendszer peremén mozgott: technológiailag gyorsan fejlődött, jogilag viszont sokszor bizonytalan környezetben működött. Az elmúlt időszakban azonban Európában – és ezen belül Magyarországon – egyre inkább a szabályozott működés kerül előtérbe. A Bitpanda tapasztalatai szerint a hazai piac ebből a szempontból különösen izgalmas tereppé vált, miután a magyar jogalkotó az uniós kereteknél is részletesebb követelményeket vezetett be.

A Bitpanda most olyat tett, amire a piac régóta várt / Fotó: Shutterstock

Arra a kérdésre, hogy miért Magyarország lett az első piac, ahol a Bitpanda teljes körűen alkalmazkodott az új szabályokhoz, Szőke Gergő, a vállalat közép-kelet-európai régióért felelős vezetője először pontosított:

Fontos pontosítani, hogy a Bitpanda minden piacán a teljes körű szabályozói megfelelésre törekszik.

Ennek része az is, hogy a vállalat az elsők között szerezte meg az európai MiCA-engedélyt, amelynek passportálásával Magyarországon is jogszerűen nyújtott szolgáltatásokat. A hazai piac azonban különleges helyzetbe került a közelmúltban módosított kriptoszabályozás miatt.

Ez nem irányváltás, hanem a meglévő szabályozás-központú stratégiánk következetes folytatása.

A Bitpanda a jogszabályváltozásokra reagálva frissítette működését, és elsőként biztosította a teljes körű megfelelést az új magyar jogi keretrendszerhez.

Bitpanda tapasztalata szerint szigorú, de világos a magyar kriptoszabályozás

A magyar kriptoszabályozás az egyébként is szigorú európai keretrendszeren belül további jelentési és megfelelési kötelezettségeket ír elő. Szőke Gergő szerint ez összességében szigorúbb környezetet jelent, ugyanakkor világos és jól körülhatárolt elvárásokat fogalmaz meg.

Ez a kettősség – a szigor és a kiszámíthatóság – hosszú távon stabil működési környezetet teremt azoknak a piaci szereplőknek, amelyek nem rövid távú haszonra, hanem tartós jelenlétre törekednek.

Nem költség, hanem befektetés a bizalomba

A szabályozási megfelelés költségeire rákérdezve a Bitpanda régiós vezetője határozottan fogalmazott.

A szabályozási megfelelés nem költség, hanem befektetés a bizalomba.

Szerinte azok a szolgáltatók, akik Európában hosszú távra terveznek, nem kerülhetik meg ezt az utat. A piac tisztulása elkerülhetetlen, és ebben a folyamatban a jogszabályi megfelelés versenyelőnnyé válhat.