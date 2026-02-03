Már 130 felett száguld a BUX, a forinttal is csak a svájci frank bír

Nagyjából 650 pontot ver eddigi történelmi csúcsára kedd délután a BUX, a pesti börze vezető indexe néhány perccel fél kettő után már 130 450 pontnál jár, és valamennyi blue chip hozzájárul az emelkedéshez. A tőzsdei forgalom pedig már meghaladta a 16,5 milliárd forintot.

Tovább száguld a BUX, erős a forint / Fotó: Shutterstock

Az OTP délelőtt eddigi rekordját is megdöntötte, egészen 41 140 pontig jutva, ám az eddigi utolsó kötésben 40 850 forinton cseréltek gazdát a legnagyobb magyar bank papírjai.