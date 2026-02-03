Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 830,16 +1,9% MTELEKOM2 055 +0,73% MOL3 974 +2,97% OTP41 080 +1,66% RICHTER11 110 +2,07% OPUS550 +0,18% ANY7 500 +0,27% AUTOWALLIS165 +1,21% WABERERS5 400 +0,37% BUMIX10 257,64 +1,13% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 712,69 +1,73% BUX130 830,16 +1,9% MTELEKOM2 055 +0,73% MOL3 974 +2,97% OTP41 080 +1,66% RICHTER11 110 +2,07% OPUS550 +0,18% ANY7 500 +0,27% AUTOWALLIS165 +1,21% WABERERS5 400 +0,37% BUMIX10 257,64 +1,13% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 712,69 +1,73%
Már 130 felett száguld a BUX, a forinttal is csak a svájci frank bír

Lendületesen erősödik a négy blue chip. Új csúcson a BUX, az erős oldalon vitézkedik a forint.
Murányi Ernő
2026.02.03, 15:10
Frissítve: 2026.02.03, 15:36

Nagyjából 650 pontot ver eddigi történelmi csúcsára kedd délután a BUX, a pesti börze vezető indexe néhány perccel fél kettő után már 130 450 pontnál jár, és valamennyi blue chip hozzájárul az emelkedéshez. A tőzsdei forgalom pedig már meghaladta a 16,5 milliárd forintot.

Bux sinessman,Drawing,Upward,Arrow,On,Digital,Stock,Market,Graph,With
Tovább száguld a BUX, erős a forint / Fotó: Shutterstock

Az OTP délelőtt eddigi rekordját is megdöntötte, egészen 41 140 pontig jutva, ám az eddigi utolsó kötésben 40 850 forinton cseréltek gazdát a legnagyobb magyar bank papírjai.

 OTP részvény
OTP részvény15:53:12
Árfolyam: 41 080 HUF +680 / +1,66 %
Forgalom: 11 640 771 160 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A legmeredekebb emelkedés a jó hírt közlő Molnál látható, az olajrészvény 2,9 százalékkal, 3966 forintig vágtázott, s már csupán 32 forintra van korábbi legmagasabb értékétől.

 MOL részvény
MOL részvény15:52:54
Árfolyam: 3 974 HUF +118 / +2,97 %
Forgalom: 2 725 700 978 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kora reggeli bejelentését követően szintén közel 2 százalékkal, pontosabban 1,93 százalékkal dráguló Richter 11 090 forintos kurzusa sincs már elérhetetlen távolságban 2024 októberében elért 11 260 forintos maximumától.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény15:53:02
Árfolyam: 11 110 HUF +230 / +2,07 %
Forgalom: 3 086 795 810 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom részvényei pedig 1 százalékkal, 2060 forintra erősödtek.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény15:52:47
Árfolyam: 2 055 HUF +15 / +0,73 %
Forgalom: 1 403 882 330 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Eközben a forint is az erős oldalon tűnik fel. A svájci frank kivételével minden globális és régiós devizával szemben izmosodott a hazai deviza.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Az euróval 380,56 forinton, a dollárral 322,56 forinton kereskednek a bankközi devizapiacon.

USD / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Az euró minimálisan szárnyra kapott a zöldhasú ellenében, jelenleg 1,1795 körül adják-veszik a devizapárt.

EUR / USD árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

