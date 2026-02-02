Sikerült megfejtenie a filmes óriásnak a Netflix titkát – a streaming már nem húzza vissza az ikonikus céget

Évekig tartó próbálkozás után úgy tűnik, hogy a Disney végre megtanulta azt, hogy hogyan kereshet pénzt streamingszolgáltatással – derül ki a vállalat hétfőn közzétett eredményeiből.

A Diseny képes volt feltörni a streaming rejtélyét / Fotó: Bankrx / Shutterstock

A tavalyi év utolsó három hónapjáról szóló időszakban a Disney bevétele csaknem 26 milliárd dollárt tett ki, ami 5 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A bevételek növekedése ellenére azonban a kiigazított egy részvényre jutó eredmény 1,76 dollárról 1,63 dollárra csökkent, miután a hagyományos mozifilmek és a sportrészleg költségei megemelkedtek. Végeredményben azonban a részvényenként 1,63 dolláros eredmény felülmúlta az 1,57 dollárról szóló elemzői várakozásokat.

Már a streaming is megy a Disney-nek

Ami még fontosabb lehet a Disney számára, az az, hogy a streaminghez kapcsolódó bevételek 4,8 milliárd dollárról 5,3 milliárd dollár fölé nőttek, míg a sokáig a cég eredményeit rontó terület működési nyeresége 72 százalékos növekedés után elérte a 450 millió dollárt. Ez azért is fontos, mert a streaming egyre nagyobb szerepet hasít ki a filmeket magában foglaló szórakozási részleg bevételeiből. A streaming részesedése a terület 46 százalékát adta így a legutóbbi negyed évben, szemben az egy évvel korábbi 44 százalékkal.

A filmes nyereségen belül pedig az online adások részesedése 15-ről közel 41 százalékra nőtt egy év alatt.

A sportbevételeket a társaság csak 1 százalékkal, 4,85 milliárd dollárról 4,9 milliárd dollárra tudta növelni, ami nem volt elegendő ahhoz, hogy lépést tartson a költségekkel, így a részleg nyeresége 247 millió dollárról 191 millió dollárra csökkent.

A legtöbb pénzt a parkok és jogok hozzák

A cég harmadik, nyereség szempontjából meglepő módon talán legfontosabb részlege, a Disneylandek és a fogyasztói cikkek bevételét magában foglaló

élmények részlegének bevétele 9,4 milliárd dollárról 10 milliárd dollárra, működési eredménye pedig 3,1 milliárd dollárról 3,3 milliárd dollárral nőtt.

Idetartoznak például a videójáték-licencek bevételei is.

A Disney az eredmények ismertetésekor a kilátásokról is adott tájékoztatást, mely szerint tovább bővülhet a streaming jövedelemtermelő képessége, így főként az év második felétől a szórakozásszegmens működési eredménye két számjegyű növekedésre lehet képes, míg a sportrészleg eredménye a jelenlegi negyed évben tovább eshet, de az év egészét nézve pár százalékot nőhet. Az élmények szegmensének működési eredménye mérsékelten nőhet a közeljövőben a Disney Cruise Linesnál induló Disney Adventures költségei és a párizsi World of Frozen nyitás előtti költségei miatt. Az év egészében azonban közel 10 százalékkal is nőhet az élményekrészleg működési eredménye.