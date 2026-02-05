Két éve volt legutóbb ennyire olcsó az euró, a dollár még tartja magát – az OTP-t és a Molt is nagyon ütik
Vegyesen teljesít a forint csütörtök délelőtt a főbb devizákkal semben, a dollártal szemben stabil a kurzus, az euróhoz képest pedig kétéves csúcsra ért a hazai fizetőeszköz, miközben a befektetők az Európai Központi Bank (EKB) kamatdöntésére és üzenetére várnak.
Az euró jegyzése 0,1 százalékkal 379,2 forintig ereszkedett, a magyar pénz legutóbb két éve, 2024. januárjában állt ilyen jól a közös európai valutával szemben.
A dollárral szemben döntetlennel zárult a nap első fele, az amerikai pénzt 321,7 forinton váltják.
A régiós devizapiacon is vegyes a kép: a lengyel zloty 0,1 százalékkal kerül kevesebbe, a cseh korona viszont 0,2 százalékkal drágult délig.
Az Erste elemzői kommentárjában kiemeli, hogy ma az európai jegybankokra vetül a reflektorfény: elsőként a BoE, majd az EKB határoz a kamatokról. Mindkét esetben tartásra számít a piaci konszenzus, ezzel együtt az üzenetekre érdemes lesz figyelni a bankház szetint. Emellett a kedden elmaradt amerikai munkapiaci adatok – kiegészülve a mára szánt mutatókkal – a Bloomberg szerint délután kerülnek pótlásra, így a tengerentúl is okozhat meglepetést.
A reggel közzétett kiskereskedelmi adatok megfeleltek az Erste várakozásának, a bázishatás is segítette a forgalmat a tavalyi év utolsó hónapjában. Pénteken az ipari termelési adatokra figyel itthon a piac.
Nyomás alatt a pesti tőzsde, ütik a Molt, az OTP-t és a Telekomot is
A pesti tőzsde eladói nymás alatt áll, és bár nyugat-Európában is borús a hangulat, a hazai börzén méretesebbek a mínuszok. A BUX 1,7 százalékkal esett, 131 100 pont közelébe. A vezető hazai részvények közül a Mol teljesít a leggyengébben 2,5 százalékos zuhanással. A Magyar Telekom papírjait 1,9 százalékkal ütötték lejjebb, az OTP 1,8 százalékos mínusznál jár, a Richter pedig egy százalékkal került lejjebb.