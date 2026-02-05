Két éve volt legutóbb ennyire olcsó az euró, a dollár még tartja magát – az OTP-t és a Molt is nagyon ütik

A régiós devizapiacon is vegyes a kép: a lengyel zloty 0,1 százalékkal kerül kevesebbe, a cseh korona viszont 0,2 százalékkal drágult délig.

Az Erste elemzői kommentárjában kiemeli, hogy ma az európai jegybankokra vetül a reflektorfény: elsőként a BoE, majd az EKB határoz a kamatokról. Mindkét esetben tartásra számít a piaci konszenzus, ezzel együtt az üzenetekre érdemes lesz figyelni a bankház szetint. Emellett a kedden elmaradt amerikai munkapiaci adatok – kiegészülve a mára szánt mutatókkal – a Bloomberg szerint délután kerülnek pótlásra, így a tengerentúl is okozhat meglepetést.

A reggel közzétett kiskereskedelmi adatok megfeleltek az Erste várakozásának, a bázishatás is segítette a forgalmat a tavalyi év utolsó hónapjában. Pénteken az ipari termelési adatokra figyel itthon a piac.