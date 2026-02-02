Az eurót maga alá gyűrte, a dollárral nem bír a forint – vegyes a kép a régiós devizapiacon is

A régiós pénzek közül a lengyel zloty 0,25 százalékkal kerül kevesebbe, 90,3 forintba. A cseh korona ellenben kissé, 0,1 százalékkal drágul, a váltási ár 15,7 forint.

Az Erste elemzői kommentárjában kiemeli, hogy a dollár korrekciója megállította a magyar deviza erősödését. Múlt pénteken jelentették be, hogy Jerome Powell Fed-elnöki székének várományosa Kevin Warsh, akinek minden megszólalására figyel a piac a következőkben. A Donald Trump által támogatott Warshtól a szűkebb jegybanki mérleg mellett nyitottság várható a kamatcsökkentésekre.

A héten konjunktúraadatok érkeznek itthon, melyek a múlt heti GDP-közlés után már nem tartogatnak nagy izgalmakat a bankház stratégái szerint. A hétfő délelőtt publikált magyar feldolgozóipari BMI jelentősen csökkent januárban és ismét a visszaesést jelző 50 pont alatti tartományba süllyedt. A jegybank legfrissebb, ismét óvatosabb kommunikációja segítheti a hazai fizetőeszközt a következő hetekben, amennyiben a nemzetközi piacokon megmarad a kockázati étvágy – vélik az Ersténél.