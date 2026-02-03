Erős szinteken oldalaz a forint, kitörést jelez a szűkülő sáv

A magyar deviza euróval szembeni kurzusa napok óta egy szűk sávban oldalaz. Sőt, ma délelőtt azon belül egy még szűkebb területre szorult a forint. Ami akár közeli kitörést is jelezhet az erős oldalon.

Erős szinteken ragadt a forint

Az euró-forint jegyzése a 380–382-es sávban ragadt. Erre a két szintre érdemes továbbra is figyelni:

380-nál erős támasz,

382 közelében ellenállási szint húzódik.

Tőzsdenyitás előtt többször is 380,3 közelébe szúrt le a jegyzés. Majd ott is nyitott.

A keddi kereskedésben előbb 380,2 közelébe süllyedt a jegyzés, vagyis

a kurzus a sáv padlóját tesztelte.

Ezt követően azonban forintgyengülés indult, ám 380,7 felett rendre megjelentek a forintvásárlók. Más szóval, délelőtt a 380–382-es sávon belül egy még szűkebb területre korlátozódott az euó-forint mozgása. Dél körül 380,6 közelében jegyezték a kurzust.