Erős szinteken oldalaz a forint, kitörést jelez a szűkülő sáv

A kereskedési sáv padlóját feszegeti a magyar deviza. Ebből akár egy erős oldali kitörés is kerekedhet.
Faragó József
2026.02.03, 14:52
Frissítve: 2026.02.03, 15:10

A magyar deviza euróval szembeni kurzusa napok óta egy szűk sávban oldalaz. Sőt, ma délelőtt azon belül egy még szűkebb területre szorult a forint. Ami akár közeli kitörést is jelezhet az erős oldalon.

20251007_euroForint_003_VZ
Erős szinteken a forint

Erős szinteken ragadt a forint

Az euró-forint jegyzése a 380–382-es sávban ragadt. Erre a két szintre érdemes továbbra is figyelni:

  • 380-nál erős támasz, 
  • 382 közelében ellenállási szint húzódik.

Tőzsdenyitás előtt többször is 380,3 közelébe szúrt le a jegyzés. Majd ott is nyitott.

A keddi kereskedésben előbb 380,2 közelébe süllyedt a jegyzés, vagyis 

a kurzus a sáv padlóját tesztelte. 

Ezt követően azonban forintgyengülés indult, ám 380,7 felett rendre megjelentek a forintvásárlók. Más szóval, délelőtt a 380–382-es sávon belül egy még szűkebb területre korlátozódott az euó-forint mozgása. Dél körül 380,6 közelében jegyezték a kurzust.

A technikai kép azt mutatja, hogy továbbra is a 380-as szint a meghatározó támasz. Ha az erős oldalon törne ki a kurzus, akkor alatta 378,46 közelében húzódik a következő támaszszint. 

Ha ellenben a későbbiekben sikerül áttörni a felső ellenállást 382-nél, akkor a 383-as, majd a 384-es akadály jönne sorban.

Kamatdöntés adhat impulzust

A UBS a múlt heti kamatdöntést követően adott ki egy rövid elemzést, melyben jelezték: 

  • a februári vagy márciusi ülésen sor kerülhet az első kamatvágásra, 
  • az idei év végére pedig 5,25 százalékra csökkenhet a hazai alapkamat. 

A monetáris lazítást támogathatja, hogy az idei évben mindössze 2,5 százalékos átlagos inflációval számolnak a UBS elemzői, az árrésstopok továbbra is érvényben maradhatnak.

