Erős szinteken oldalaz a forint, kitörést jelez a szűkülő sáv
A magyar deviza euróval szembeni kurzusa napok óta egy szűk sávban oldalaz. Sőt, ma délelőtt azon belül egy még szűkebb területre szorult a forint. Ami akár közeli kitörést is jelezhet az erős oldalon.
Erős szinteken ragadt a forint
Az euró-forint jegyzése a 380–382-es sávban ragadt. Erre a két szintre érdemes továbbra is figyelni:
- 380-nál erős támasz,
- 382 közelében ellenállási szint húzódik.
Tőzsdenyitás előtt többször is 380,3 közelébe szúrt le a jegyzés. Majd ott is nyitott.
A keddi kereskedésben előbb 380,2 közelébe süllyedt a jegyzés, vagyis
a kurzus a sáv padlóját tesztelte.
Ezt követően azonban forintgyengülés indult, ám 380,7 felett rendre megjelentek a forintvásárlók. Más szóval, délelőtt a 380–382-es sávon belül egy még szűkebb területre korlátozódott az euó-forint mozgása. Dél körül 380,6 közelében jegyezték a kurzust.
A technikai kép azt mutatja, hogy továbbra is a 380-as szint a meghatározó támasz. Ha az erős oldalon törne ki a kurzus, akkor alatta 378,46 közelében húzódik a következő támaszszint.
Ha ellenben a későbbiekben sikerül áttörni a felső ellenállást 382-nél, akkor a 383-as, majd a 384-es akadály jönne sorban.
Kamatdöntés adhat impulzust
A UBS a múlt heti kamatdöntést követően adott ki egy rövid elemzést, melyben jelezték:
- a februári vagy márciusi ülésen sor kerülhet az első kamatvágásra,
- az idei év végére pedig 5,25 százalékra csökkenhet a hazai alapkamat.
A monetáris lazítást támogathatja, hogy az idei évben mindössze 2,5 százalékos átlagos inflációval számolnak a UBS elemzői, az árrésstopok továbbra is érvényben maradhatnak.