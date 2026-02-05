Deviza
A Google emelte a tétet: Szerbia éves GDP-jének megfelelő összeget költ csak az idén az MI-beruházásaira – állítják, hogy így is megéri

Számolatlanul szórják a dollármilliárdokat a tech cégek a mesterséges intelligenciára. A Google anyacége, az Alphabet most világcsúcskísérletet jelentett be, akár 185 milliárd dollárt is elkölthet az idén az MI-fejlesztésekre. Van miből: a keresőóriás tavaly 132 milliárd dolláros tiszta nyereséget produkált.
Kriván Bence
2026.02.05., 09:35

Eszement összeget, 175-185 milliárd dollárt tol idén a mesterségesintelligencia- (MI) alkalmazásokhoz kapcsolódó infrastruktúra kiépítésére és kapacitásainak növelésére a Google anyacége, az Alphabet, s ezzel alighanem világcsúcsot állít fel, hacsak a gyorsjelentését és idei terveit a mai amerikai piaczárás után közzétevő Amazon, a felhőszolgáltatások globális piacvezetője meg nem előzi. Erre azonban az előjelek szerint nem sok esély van.

Google Alphabet
Az Alphabethez tartozó Google rekordbevétellel zárta a 2025-ös évet / Fotó: David Paul Morris

Az Alphabet tehát megduplázza a tavalyi keretét, míg az MI-szektorban közvetlen riválisai egyelőre csak a hátát bámulják, bár ők is rendesen pumpálják fel a kutatás-fejlesztési keretüket. A napokban erről nyilatkozók közül

  • a Meta Platforms (Facebook) 115-135 milliárd dollárt,
  • a Microsoft hozzávetőlegesen 120 milliárd dollárt

szán MI-központú fejlesztésekre. A Meta Platforms gyakorlatilag megduplázza a költését, míg a Microsoft a 2024-es 44,5 milliárd dolláros keretét idénre majdnem triplájára hizlalja fel, jelezve kulcsfontosságú fejlesztések prioritását, ami a versenyelőny megszerzéséhez elengedhetetlen. A szoftvergyártó az MI-kapacitásának mintegy 80 százalékos bővítését tűzte ki célul kétéves időtávon. 

A Google mindent a MI-forradalomra tesz fel

A nagy MI-igyekezetnek leginkább az adatközpontok építői és berendezői, az energiaellátásukért felelős vállalatok és természetesen a világ legértékesebb tőzsdecége, az Nvidia a legnagyobb haszonélvezői, az utóbbi a bivalyerős csipek gyártásával biztosítja a megfelelő muníciót a MI-forradalomhoz. A nagy MI-cégek eddig csaknem 500 milliárd dolláros MI-fejlesztéseket jelentettek be az idei évre, azaz megrendelésből nem lesz kevés.

S hogy honnan lesz pénz a fejlesztésekre? A válasz az MI-alkalmazások használatáért befolyó összegek dinamikus növekedésében rejlik. Visszatérve az Alphabethez, a cég 113,83 milliárd dolláros bevételre tett szert a decemberrel zárult negyedévben, túllépve a londoni tőzsdecsoport, az LSEG 111,43 milliárd dollárról szóló elemzői konszenzusán. Éves összevetésben ez 18 százalékos bővülés. Viszonyításképpen: az Alphabet gyakorlatilag három hónap alatt megtermelte

  • Angola
  • Guatemala,
  • Ghána,
  • vagy Ecuador

teljes éves GDP-jét, és ha így halad, akkor az év közepére vélhetően Bulgáriát is lepipálja. Az éves nyereség terén már pariban vannak, hiszen a bevételeinek több mint 91 százalékát az immár MI-támogatással optimalizált hirdetési piacon megszerző Alphabet tavaly 32 százalékkal magasabb, 132,2 milliárd dolláros adózott nyereségről számolt be a szerdai amerikai tőzsdezárás után publikált gyorsjelentésében

 

Az évzáró negyedév ebből 34,45 milliárd dollárral részesedett, ami kerek 30 százalékos előrelépést takar. A ragyogó számok azonban nem váltottak ki osztatlan lelkesedést a piacon, az Alphabet részvénye a tőzsdezárást követő elektronikus kereskedésben közel 6 százalékot esett, ennyit lefaragva a tavaly év kezdete óta elért 76 százalékos árfolyam-erősödésből. 

A befektetők mérlegelik a kockázatokat, majd túllépnek rajtuk

Később megnyugodtak a kedélyek, és csak 1 százalékos ledolgozandó mínusz maradt. A hirtelen csökkenés elemzők szerint egyértelműen az MI-kiadások felturbózására vezethető vissza, a részvényesek a duplázást túl kockázatosnak látják, nem hisznek vakon a gigabefektetés rövid távú megtérülésében.

Szemben Sundar Pichai vezérigazgatóval, aki az elemzői tájékoztatón a versenyelőny biztosításához szükséges befektetésként értékelte a teljes szerb GDP-nek megfelelő 180 milliárd dolláros kiadást. Ami az elemzőket is megszédítette, ők a tavalyi 91,4 milliárdos keret 115,3 milliárd dollárra történő bővítésére tippeltek. 

FRANCE-GOOGLE-BETS-ON-GEMINI-ARTIFICIAL-INTELLIGENCE
Sundar Pichai Alphabet-vezér töretlenül bízik gigabefektetéseik megtérülésében / Fotó: Hans Lucas via AFP

A befektetés azért hozza is a pénzt rendesen, az Alphabet felhőszolgáltatási üzletágának negyedéves bevétele 48 százalékkal, 17,67 milliárd dollárra nőtt, ezzel a rivális Microsoft Clouddal szembeni lemaradásából is lefaragott valamennyit. Ilyen erős dinamikát négy éve mutattak ki a Google Cloudnál.

Ki is a lúzer? A Gemini biztosan nem

Az MI-szolgáltatásoknál is nagyot lépett előre a Google, amely novemberben mutatta be a Gemini 3 AI modellt, rácáfolva azokra a véleményekre, hogy a cég lúzer lenne ezen a piacon. Pichai elmondta, hogy a vállalati MI-asszisztensük már 2800 cég mintegy nyolcmillió felhasználójának napi munkáját segíti, s az Apple személyében nagy skalpot is szereztek maguknak. Asszisztensük a civil szférában is tarol, 

a novemberben regisztrált 100 millió felhasználóval szemben most már 750 millióan veszik igénybe a Geminit

legalább havi rendszerességgel. A leépítésektől hangos tech szektorban egyébként az Alphabet üdítő kivétel, egy év alatt hétezerrel, 190 ezer főre növelte alkalmazottainak számát.

