Most kell nagyon figyelnie annak, aki hitelt akar felvenni - szigorúbbak lettek a bankok, az államilag támogatott konstrukciók sem jelentenek kibúvót, mutatjuk a részleteket

Idén látványosan felértékelődik a jövedelemarányos törlesztőrészlet (JTM) szerepe a lakossági hitelezésben. Az év elejétől hatályos szabályok szerint már viszonylag alacsony hitelösszegnél is kötelező a mutató vizsgálata, ráadásul az államilag támogatott konstrukciók sem jelentenek kibúvót. A bankok minden eddiginél szigorúbban nézik, mekkora havi terhet bír el egy háztartás – a cél pedig változatlan: megakadályozni a túlzott eladósodást.

A hitelekhez vezető út szűkebb lett: így működik a JTM 2026-ban / Fotó: Zivica Kerkez / Shutterstock

Mi az a JTM, és miért számít ennyire?

A JTM, vagyis a jövedelemarányos törlesztési mutató azt határozza meg, hogy az igazolt havi nettó jövedelemhez képest legfeljebb mekkora lehet az összes hiteltörlesztés összege.

Röviden:

megmutatja, meddig engedi elmenni a bank az adóst.

A szabályozás a Magyar Nemzeti Bank adósságfék-rendszerének része. Az MNB a 2008-as válság tanulságai alapján igyekszik elejét venni annak, hogy a háztartások túl nagy hitelterhet vállaljanak, különösen bizonytalan gazdasági környezetben.

Hol húzódik az új határ 2026-ban?

Az egyik legfontosabb változás, hogy

2026-tól minden 550 ezer forintot meghaladó hitelösszegnél kötelező a JTM vizsgálata. Ez azt jelenti, hogy a bankoknak a hitelbírálat során akkor is számolniuk kell a jövedelemarányos terhelést, ha az ügyfél államilag támogatott hitelt vesz igénybe.

A JTM-szabályok így a babaváró hitelre, a CSOK hitelre és az Otthon Start lakáshitelre is egyaránt vonatkoznak.

Mennyi fér bele a fizetésbe?

A maximális törlesztőrészlet két tényezőtől függ:

a hiteligénylő nettó jövedelmének nagyságától,

valamint a felvett hitel kamatperiódusától.

Minél hosszabb időre rögzített és minél kiszámíthatóbb a kamat, annál nagyobb arányban terhelhető a jövedelem. Lakáshiteleknél előfordul változó kamatozás, míg a személyi kölcsönök jellemzően végig fix kamatozásúak.

Az általános szabály szerint:

800 ezer forint alatti nettó jövedelemnél a havi törlesztés legfeljebb a jövedelem 50 százaléka lehet,

800 ezer forint felett a felső határ 60 százalék.

Zöld lakásnál engedékenyebb a rendszer

A környezetbarát ingatlanok irányába terelve a hitelezést, 2025 óta kedvezőbb JTM-szabályok érvényesek a zöld lakáshitelekre.

Ezeknél a konstrukcióknál a törlesztőrészlet a jövedelem akár 60 százalékát is elérheti, függetlenül az adós keresetének nagyságától.

A kedvezmény feltétele, hogy az ingatlan:

legalább A energetikai besorolású legyen, vagy egy felújítást követően elérje ezt a szintet,

összesített energetikai jellemzője ne haladja meg a 76 kWh/nm/év értéket.

Kevésbé korszerű lakások esetében is alkalmazható az engedmény, ha a felújítás legalább 30 százalékos energiamegtakarítást eredményez.